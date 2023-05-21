Không sợ cái nắng cháy da và lấm lem bùn đất, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lăn xả hết mình để bắt cá

Hình ảnh Hoa hậu H'Hen Niê lăn xả lội bùn bắt cá, bất chấp người lấm lem đất đã khiến cộng đồng mạng chú ý gần đây.

Ở thời điểm hiện tại H'Hen Niê được xem là Hoa hậu đặc biệt của làng giải trí Việt. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô được nhiều người quan tâm và yêu thích bởi sự nỗ lực không ngừng, phá vỡ mọi quy tắc và lan tỏa cảm hứng sống tích cực cho mọi người qua câu chuyện của bản thân cùng những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Không những thế, ít có người đẹp mang vương miện nào lại có nhiều hình ảnh xuề xòa, tự "dìm" mình như cô. Cô đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và lập thành tích ấn tượng trên đấu trường nhan sắc quốc tế. Cô lan tỏa cảm hứng sống tích cực cho mọi người qua câu chuyện của bản thân cùng những dự án cộng đồng đầy ý nghĩa. Mới đây trên trang cá nhân của mình, H'Hen Niê vui vẻ đăng tải loạt ảnh cô diện đồ bà ba lăn xả xuống vũng bùn để bắt cá. Nàng hậu chia sẻ cô đã 'ngâm mình' suốt mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng cô cũng bắt được một con cá lóc.

H'Hen Niê vui vẻ đăng tải loạt ảnh cô diện đồ bà ba lăn xả xuống vũng bùn để bắt cá.

Nàng hậu chia sẻ cô đã 'ngâm mình' suốt mấy tiếng đồng hồ và cuối cùng may mắn cũng đến, cô bắt được một chú cá lóc. Trong loạt hình ảnh, cả người của cô nàng bê bết bùn đất. Nàng hậu cũng không ngại cúi rạp người trên mặt bùn để mò tìm được cá. Dù có cực khổ nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn luôn nở trên môi người đẹp. Nàng hậu cũng không ngại cúi rạp người trên mặt bùn để mò tìm được cá. Những hình ảnh của cô nhanh chóng thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Không xa lạ gì với hình ảnh H'Hen Niê ăn mặc giản dị lên nương rẫy nhưng nhiều người vẫn xuýt xoa khi cô nàng lấm lem bùn đất như vậy và đã không ngại dành vô số lời khen cho cô nàng.

Nhiều người đã không ngại dành vô số lời khen cho cô nàng. Kể từ khi đăng quang cho đến nay, Hoa hậu H'Hen Niê luôn gây chú ý vì những lần xuất hiện hết sức giản dị, dân dã. Nàng hậu thường xuyên chia sẻ hình ảnh mình chân lấm tay bùn cùng làm rẫy, vượt núi băng rừng hoặc tự mình vác gạo, chở đồ để làm từ thiện. Cô cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi được người dân dưới quê chào đón bằng chiếc máy cày sau khi đăng quang. Sự giản dị đến xuề xòa của cô mỗi lần xuất hiện trong những loạt ảnh, clip ghi lại cuộc sống ở quê hương từng gây nhiều tranh cãi. Cô cũng gây ấn tượng mạnh mẽ khi được người dân dưới quê chào đón bằng chiếc máy cày sau khi đăng quang. Bên cạnh những người yêu mến nhận định cô giản dị, gần gũi và có cá tính thì một bộ phận cộng đồng mạng cho rằng nàng hậu đang 'diễn' để tạo dựng hình ảnh và dành vô số lời chê bai các hành động của cô. Không ít lần H'Hen Niê bắt gặp các bình luận gay gắt như "quê mùa", "giả tạo", cô cũng thừa nhận rằng mình rất đau đớt khi đọc những bình luận có phản ứng gay gắt như thế này. Trước những lời nhận xét không được đẹp về mình, H'Hen Niê từng chia sẻ trực tiếp trên trang cá nhân và thẳng thắn giải thích: "Nói giả tạo thì cũng đúng nè, giả tạo để chịu đựng, đắng cay, sự miệt thị… có đủ cả vì biết mình là ai trong gia đình và cần phải cố gắng như thế nào. Còn giá trị bản thân và bản chất con người của mình như thế nào thì sống đúng như vậy thôi. Cảm ơn vì luôn tiếp cho mình sức mạnh của sự kiên cường này". Không ít lần H'Hen Niê bắt gặp các bình luận gay gắt như "quê mùa", "giả tạo", cô cũng thừa nhận rằng mình rất đau đớn khi đọc những bình luận có phản ứng gay gắt như thế này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-so-cai-nang-chay-da-va-lam-lem-bun-dat-hoa-hau-hoan-vu-viet-nam-lan-xa-het-minh-de-bat-ca-584158.html