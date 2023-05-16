H'Hen Niê gây tranh cãi khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc bị một Á hậu Vbiz 'sờ soạng' vòng 3

Hậu trường 16/05/2023 20:55

Hành động kém phần tế nhị của H'Hen Niê và một Á hậu Vbiz đã khiến dân tình 'dậy sóng'.

Mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng đã có dịp tham gia một dự án cộng đồng cùng nhau. Tuy nhiên, nàng Á hậu lại gây tranh cãi khi đăng tải khoảnh khắc đang sờ soạng vòng 3 của H'Hen Niê lên mạng xã hội.

H'Hen Niê gây tranh cãi khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc bị một Á hậu Vbiz 'sờ soạng' vòng 3 - Ảnh 1
H'Hen Niê vô tư chia sẻ hình ảnh Lệ Hằng có hành động nhạy cảm với vòng 3 của mình.

Đáng nói, sau hành động này, H'Hen Niê còn thoải mái chia sẻ ngược lại hình ảnh này với tâm thế vui vẻ. Động thái này ngay lập tức khiến dân tình nổ ra luồng tranh cãi dữ dội. Nhiều ý kiến cho rằng, hình ảnh mà Lệ Hằng lẫn H'Hen Niê đăng tải đang khá phản cảm. 

 

H'Hen Niê gây tranh cãi khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc bị một Á hậu Vbiz 'sờ soạng' vòng 3 - Ảnh 2
H'Hen Niê và Á hậu Lệ Hằng cùng nhau tham gia một dự án cộng đồng.

Không những vậy, một số netizen còn gắt gao và bất bình trước chuyện cả hai từng đạt danh hiệu cao tại một cuộc thi nhan sắc, là người có sức ảnh hưởng đến cộng đồng nhưng lại không cân nhắc kỹ lưỡng và cẩn thận trong việc truyền đạt hình ảnh đến công chúng.

Đây không phải là lần đầu tiên hành động vô tư quá đà của H'Hen Niê vô tình tạo "phản ứng ngược" khiến công chúng không khỏi bất mãn. Trước đó, H'Hen Niê cũng liên tục bị "ném đá" vì xuất hiện với diện mạo xuề xoà, kém chỉn chu khi đi chấm thi hoa hậu, làm căn cước công dân "bóp méo" định nghĩa "giản dị".

H'Hen Niê gây tranh cãi khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc bị một Á hậu Vbiz 'sờ soạng' vòng 3 - Ảnh 3
H'Hen Niê khiến dân tình nhiều lần "bất mãn" vì xuất hiện với diện mạo xuề xoà, kém chỉn chu.

Thành công chinh phục ngôi vị cao nhất tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, băng băng lọt Top 5 Miss Universe 2018 - thành tích cao nhất của sắc đẹp Việt tại đấu trường nhan sắc khốc liệt nhất hành tinh, H'Hen Niê nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng.

H'Hen Niê gây tranh cãi khi vô tư chia sẻ khoảnh khắc bị một Á hậu Vbiz 'sờ soạng' vòng 3 - Ảnh 4
H'Hen Niê - Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Bên cạnh sắc vóc và nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ, nàng hậu Đắk Lắk còn được ngợi ca về tính cách hoà nhã, giản dị. Tuy nhiên, đôi lúc H'Hen Niê lại khiến dân tình khó hiểu vì những hành động vô tư quá đà.

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Từ khóa:   Lệ Hằng H'Hen Niê H'hen Niê gây tranh cãi

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