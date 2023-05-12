Gần đây, tại hậu trường của một một sự kiện H'Hen Niê lộ nhiều nhược điểm là khá gầy, thiếu sức sống "khác lạ" hơn so với ảnh chính chủ đăng.

Khoảnh khắc gây nhiều tranh cãi của cô

Trước đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được khán giả ghi lại khoảnh khắc đang đứng bên đường để vẫy tay bắt taxi sau khi kết thúc một sự kiện. Khán giả hết lời trầm trồ trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của cô.