Mới đây, trên MXH xuất hiện khoảnh khắc chụp lén H'Hen Niê lộ nhiều nhược điểm: khá gầy, thiếu sức sống "khác lạ" hơn so với ảnh chính chủ đăng gây nhiều ý kiến trái chiều.
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Gần đây, tại hậu trường của một một sự kiện H'Hen Niê lộ nhiều nhược điểm là khá gầy, thiếu sức sống "khác lạ" hơn so với ảnh chính chủ đăng.
Trước đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được khán giả ghi lại khoảnh khắc đang đứng bên đường để vẫy tay bắt taxi sau khi kết thúc một sự kiện. Khán giả hết lời trầm trồ trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của cô.
Trước ý kiến trái chiều, H'Hen Niê đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Theo đó, nàng hậu viết:"Tự tin lên, tớ mặc áo cup A nha". Đây là size áo phổ biến dành cho phụ nữ có vòng 1 từ 75 đến 100 cm. Theo chia sẻ trước đó, vòng 1 của H'Hen Niê là 84cm. Như vậy, khả năng cao là do bộ trang phục đã không tôn được dáng của nàng hậu.
Hoa hậu H'Hen Niê tựa nữ thần mùa hè với thân hình tuyệt mỹ khi sải bước với vai trò vedette cho show diễn thời trang.
Tiết lộ kèm bức hình mới đăng trên trang cá nhân, H'Hen Niê cho biết số đo ba vòng của cô ở mức: 84-58-94 cm. Số đo vòng hai hiện còn nhỏ hơn cả thời người đẹp Ê Đê thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (84-59-94 cm).