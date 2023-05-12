Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi

Sao Việt 12/05/2023 14:18

Mới đây, trên MXH xuất hiện khoảnh khắc chụp lén H'Hen Niê lộ nhiều nhược điểm: khá gầy, thiếu sức sống "khác lạ" hơn so với ảnh chính chủ đăng gây nhiều ý kiến trái chiều.

Gần đây, tại hậu trường của một một sự kiện H'Hen Niê lộ nhiều nhược điểm là khá gầy, thiếu sức sống "khác lạ" hơn so với ảnh chính chủ đăng.

Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 1
Khoảnh khắc gây nhiều tranh cãi của cô

Trước đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 được khán giả ghi lại khoảnh khắc đang đứng bên đường để vẫy tay bắt taxi sau khi kết thúc một sự kiện. Khán giả hết lời trầm trồ trước vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của cô.

Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 2
Hình ảnh của H'Hen Niê qua camera thường của khán giả

Trước ý kiến trái chiều, H'Hen Niê đã nhanh chóng lên tiếng giải thích. Theo đó, nàng hậu viết:"Tự tin lên, tớ mặc áo cup A nha". Đây là size áo phổ biến dành cho phụ nữ có vòng 1 từ 75 đến 100 cm. Theo chia sẻ trước đó, vòng 1 của H'Hen Niê là 84cm. Như vậy, khả năng cao là do bộ trang phục đã không tôn được dáng của nàng hậu. 

Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 3
H'Hen Niê ẩn ý là do lỗi trang phục

Hoa hậu H'Hen Niê tựa nữ thần mùa hè với thân hình tuyệt mỹ khi sải bước với vai trò vedette cho show diễn thời trang.

Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 4
Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 5
Tại show diễn thời trang mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê khoác lên người bộ cánh lấy cảm hứng từ những nữ thần mùa hè, với phần áo là hoạ tiết cỏ cây được mạ vàng

Tiết lộ kèm bức hình mới đăng trên trang cá nhân, H'Hen Niê cho biết số đo ba vòng của cô ở mức: 84-58-94 cm. Số đo vòng hai hiện còn nhỏ hơn cả thời người đẹp Ê Đê thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 (84-59-94 cm).

Sắc vóc 'thách thức' camera của hoa hậu H'Hen Niê khác biệt so với ảnh tự đăng gây tranh cãi - Ảnh 6

Vòng hai 58 cm, hiện rõ múi cơ săn chắc cộng nước da nâu bánh mật giúp H'Hen Niê thêm gợi cảm

 

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!'

H'Hen Niê chính thức lên tiếng khi bị cộng đồng mạng chỉ trích 'Ở ngoài cũng không thân thiện lắm đâu!'

Gần đây hoa hậu H'Hen Niê liên tục mắc phải những lùm xùm liên quan đến cá tính thật của cô nàng. Nhiều người con cho biết cô không thân thiện như những gì đã thể hiện, trước lời nhận xét này H'Hen Niê hiện có động thái đáp trả.

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