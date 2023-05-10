Tối ngày 9/5, đông đảo sao Việt đã so kè sắc vóc cực táo bạo tại show Exotica của nhà thiết kế Katy Nguyễn ở TP HCM.

Theo đó, dàn sao Việt như diễn viên Trương Ngọc Ánh, Hoa hậu Kỳ Duyên, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng,… tất cả đều chọn những bộ trang phục phóng khoáng của nhà thiết kế Katy Nguyễn, tôn sắc vóc trên thảm đỏ. Hoa hậu Việt Nam 2014 - Kỳ Duyên chăm chỉ tập luyện để có được body như hiện tại và theo đuổi phong cách gợi cảm. Tại sự kiện, Kỳ Duyên chọn chiếc váy nhiều màu sắc với điểm nhấn là chi tiết cắt xẻ sâu ở phần ngực.

Hoa hậu Kỳ Duyên diện đầm cut-out hở ngực và lưng - Ảnh: Internet Không ngoài dự đoán, Hà Anh được học trò Minh Khắc hộ tống đến sự kiện. Chiếc váy xẻ cao giúp bà mẹ một con khoe đường cong trên thảm đỏ. Cô từng đảm nhận vai trò giám khảo casting model cho chương trình thời trang lần này. Siêu mẫu Hà Anh cũng chọn một bộ đầm gợi cảm của Katy Nguyễn, kết hợp sandals ánh kim - Ảnh: Internet Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 - Đỗ Nhật Hà khoe sắc trên thảm đỏ. Hiện tại, người đẹp dần lấn sân sang lĩnh vực MC.

Đỗ Nhật Hà khoe sắc trên thảm đỏ - Ảnh: Internet Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hiếm hoi đi xem show thời trang vì có mối quan hệ thân thiết với nhà thiết kế Katy Nguyễn và đạo diễn Nguyễn Việt Thanh. Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet Là một trong số khách mời tại sự kiện, Trương Ngọc Ánh chọn váy trắng hở eo khi xuất hiện tại sự kiện. Thời gian gần đây, nữ diễn viên ít đóng phim hơn vì chưa tìm được vai yêu thích. “Tôi muốn tìm những vai diễn mà tôi có thể yêu đến mức đau đáu về nó, không ăn không ngủ và khi thoát vai thì rất khó", người đẹp chia sẻ. Diễn viên "ăn gian" tuổi với kiểu tóc dài uốn sóng nhỏ đang được giới trẻ yêu thích. Người đẹp kết hợp bộ đầm cut-out hở eo màu trắng với phụ kiện ánh kim gồm clutch da đan, vòng tay chiến binh - Ảnh: Internet

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