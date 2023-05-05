Siêu mẫu Hà Anh tiết lộ lý do kết hôn cùng chồng Tây kém tuổi, cuộc sống sau hôn nhân như thế nào?

''Chân dài'' đình đám Hà Anh tiết lộ cuộc sống hôn nhân hiện tại sau hơn 6 năm chung sống với chồng Tây.

Siêu mẫu Hà Anh (tên đầy đủ Vũ Nguyễn Hà Anh) cô được biết đến là một siêu mẫu, người dẫn chương trình, đạo diễn thời trang, ca sĩ và giám khảo chương trình thời trang. Cô từng lọt Top 10 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 và đạt danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam Toàn cầu 2008. Hà Anh là một trong số ít những người mẫu Việt Nam hoạt động sớm và tích cực ở làng thời trang quốc tế. Siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa mà cô còn có cuộc sống hôn nhân đáng mơ ước cùng chồng Tây kém tuổi. Được biết cả hai kết hôn vào năm 2016, đến nay cặp đôi vẫn nồng nàn như thuở ban đầu khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hà Anh và chồng Tây kém tuổi, anh Olly Dowden - Ảnh: Internet Hà Anh từng chia sẻ rằng, mọi người thường thấy một cô nàng Hà Anh mạnh mẽ, cá tính nhưng trong quan hệ tình cảm thì hoàn toàn ngược lại. Cô ít chủ động, gu bạn trai hiền lành, ít nói và không bóng bẩy. Hà Anh và chồng - anh Olly Dowden quen nhau qua một người bạn. Sau lần đầu tiên, chị "án binh bất động" dù có chút thiện cảm. Hé lộ lý do vì sao kết hôn với ông xã Olly Dowden, cô cho biết: "Hay cứ như tôi đi, 'trốn' biết bao lần bị hỏi cưới, rồi cuối cùng quen anh này, mới có 1 năm mà gật đầu đồng ý cái rụp. Mỗi người một điểm mạnh điểm yếu khác nhau, nhưng right person- hội tụ đầy đủ 'tính năng' để trở thành một người bạn đời đáng tin cậy, vui vẻ và hoà hợp, một người cha có trách nhiệm, yêu thương. Lại đúng thời điểm cả hai đều đã đủ trải nghiệm sống, yêu đương để thấy rõ những gì là quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Và thế là còn cần chờ gì nữa''.

Olly Dowden rất hiền lành và yêu thương vợ con - Ảnh: Internet Nói về cuộc sống hiện tại, siêu mẫu Hà Anh tâm sự: "Chúng tôi đều bận rộn với sự nghiệp riêng, tuy nhiên Myla vẫn là điều quan trọng nhất của cả hai. Hiện tại mọi quyết định của hai vợ chồng đều vì con gái bé bỏng. Cả hai muốn đưa Myla đi du lịch thật nhiều, trải nghiệm những điều thú vị về cuộc sống, giúp con hình thành tính cách và sự tự tin trước khi đi học mẫu giáo. Mỗi chuyến đi, Myla ngày càng dạn dĩ và điều đó khiến hai vợ chồng rất hạnh phúc". Hà Anh hạnh phúc bên gia đình - Ảnh: Internet Siêu mẫu Hà Anh vốn là một trong những mỹ nhân của showbiz Việt sở hữu ngoại hình quyến rũ. Ngoài vẻ đẹp ngoại hình, cô còn nhận được sự quan tâm của cộng đồng nhờ cách chia sẻ thẳng thắn trước những vấn đề về gìn giữ hạnh phúc hôn nhân, chăm sóc con, người thứ ba,... Hà Anh vừa thành công vừa hạnh phúc - Ảnh: Internet

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đăng trái sự bức xúc rằng cô đang bị antifan tấn công trên thương hiệu mà cô đang đại diện đồng thời kêu gọi mọi người đẩy xa 'văn hóa hạ bệ'.

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