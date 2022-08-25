Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu

Sao Việt 25/08/2022 11:59

Trên trang cá nhân, siêu mẫu Hà Anh đăng trái sự bức xúc rằng cô đang bị antifan tấn công trên thương hiệu mà cô đang đại diện đồng thời kêu gọi mọi người đẩy xa 'văn hóa hạ bệ'.

Vừa qua, ngày 22/08 siêu mẫu Hà Anh bị UBND TPHCM xử phạt về việc ăn mặc phản cảm tại sự kiện được chiếu trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia. Cụ thể người đẹp mặc áo dài satin màu nâu mà không mặc nội y, dưới ánh đèn flash toàn bộ hình thể của nữ người mẫu bị phô bày một cách “phản cảm” trước khán giả xem đài.

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 1
Hà Anh bị phạt vì ăn mặc phản cảm trên sóng truyền hình trực tiếp

 Sau sự kiện siêu mẫu Hà Anh đã bị phạt 70 triệu đồng, không những thế tổ chức Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam cũng bị cấm tổ chức trong 9 tháng. 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 2
Hình ảnh người đẹp không mặc nội y trong chiếc áo dài satin xuyên thấu

 Vụ việc khiến cộng đồng mạng dậy sóng và liên tục chỉ trích người đẹp sinh năm 1982 vì cách ăn mặc trái với thuần phong mỹ tục, và phô diễn quá đà trước sóng truyền hình phát cho toàn dân Việt Nam xem.

Sau vài ngày, tưởng chừng mọi thứ trở nên yên ắng vì người đẹp đã gửi lời xin lỗi cũng như đóng phạt đầy đủ, nhưng siêu mẫu Hà Anh bất ngờ bức xúc trên trang cá nhân rằng một dịch vụ mà cô làm đại diện, thường xuyên giới thiệu đến với mọi người đang bị "tấn công" dữ dội bởi antifan. 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 3
Siêu mẫu bức xúc trên trang cá nhân

 Nhóm người này truy cập vào trang của dịch vụ mà cô nàng đại diện để đánh giá 1 sao và để lại hàng loạt bình luận chê bai, đặt điều tiêu cực cũng như yêu cầu thương hiệu này cắt hợp đồng quảng cáo với Hà Anh. 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 4
Anti mò vào thương hiệu Hà Anh làm đại diện để đánh giá 1*

 Đây không phải là lần đầu các nhãn hàng bị vạ lây vì scandal của người nổi tiếng. Trước đây, ca sĩ Thủy Tiên, Ninh Dương Lan Ngọc và MC Trấn Thành đã từng khiến nhiều nhãn hàng lao đao vì lùm xùm từ thiện. Antifan thực hiện hành động này nhằm mục đích muốn các thương hiệu phải "xóa sổ" những người mà họ cảm thấy không vừa mắt nếu không thương hiệu của họ cũng sẽ bị tẩy chay trực diện. 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 5
Ninh Dương Lan Ngọc bị tẩy chai trên mọi mặt trận các thương hiệu mà cô nàng đại diện

 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 6
Trấn Thành cũng từng gặp chuyện tương tự khi vướng vào lùm xùm sao kê

 Bên cạnh đó nhiều khán giả được nước lôi lại những hình ảnh phản cảm của siêu mẫu Hà Anh trong quá khứ, cô nàng càng khiến người hâm mộ giận dữ khi có những phát ngôn thiếu cẩn thận khi trình bày về những vấn đề này. Nhiều người cũng chỉ trích cô nàng vì làm ảnh hưởng đến đơn vị tổ chức lớn nhất cộng đồng sắc đẹp tại Việt Nam - MUVN, xém không thể tổ chức được 2 cuộc thi bao gồm: Hoa Khôi Sông Vàm, Hoa hậu Siêu quốc gia Việt Nam 2022. 

Sau vụ bị phạt 70 triệu vì ăn mặc phản cảm, siêu mẫu Hà Anh tiếp tục bị antifan tấn công thương hiệu - Ảnh 7
Siêu mẫu Hà Anh từng nhiều lần bị phạt vì ăn mặc phản cảm trước đây

 

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