Sau Jack, Hiền Hồ có động thái muốn quay trở lại showbiz, lộ clip luyện thanh cùng giáo viên thanh nhạc?

Xuất hiện clip được cho là Hiền Hồ đang tập luyện cùng giáo viên thanh nhạc, cộng đồng mạng thắc mắc: “Muốn nối đuôi Jack để quay trở lại showbiz hay gì?”.

Hiền Hồ là một trong những cái tên nhận nhiều chỉ trích của dư luận sau loạt ảnh "anh em nương tựa" với đại gia U60. Từ một nữ ca sĩ được yêu mến bởi giọng ca nội lực, tính cách ngây ngô trở thành cô “tiểu tam” bị ghét nhiều nhất showbiz. Cô nàng đã nhanh chóng lên tiếng xin lỗi bằng bức tâm thư duy nhất trên trang cá nhân và giữ im lặng suốt một thời gian dài sau đó. Hiền Hồ bị chỉ trích vì làm tiểu tam Gần đây cô nàng có động thái mới trên trang cá nhân khiến người hâm mộ xôn xao, cụ thể kênh Youtube của Hiền Hồ đã đăng tải đoạn clip ghi lại sân khấu hát live của cô trong một đêm nhạc trước đó.

Cô nàng đăng clip hát live trong 1 đêm nhạc từ trước Mạng xã hội còn lan truyền đoạn clip với nội dung Hiền Hồ đã sẵn sàng trở lại showbiz với ca khúc mới. Cụ thể, một người được cho là "dân trong ngành" đã tiết lộ về sự trở lại của nữ ca sĩ sau khoảng thời gian ở ẩn vì ồn ào tình ái trước đó. Nhiều nghi vấn cho rằng cô nàng đang nóng lòng trở lại showbiz Chưa qua bao lâu, lại xuất hiện thêm một clip được ghi bởi 1 nữ giáo viên thanh nhạc. Qua đoạn clip cô đang đánh đàn và dạy cho 1 học viên luyện thanh, tuy nhiên nữ học viên lại được che mặt bằng icon “quả dứa”.

Nữ giảng viên thanh nhạc và học viên Cô gái có vóc dáng và giọng hát giống hệt Hiền Hồ Dù đã dùng icon để che đi gương mặt, nhưng giọng hát và kiểu tóc quen thuộc rất tương đồng với Hiền Hồ, nhiều fan thân thuộc đã nhanh chóng nhận ra Hiền Hồ bởi giọng hát, kỹ thuật và điệu bộ của cô nàng. Chưa kể, quả dứa cũng là biểu tượng trong FC Hiền Hồ cũng như được nữ ca sĩ đưa vào MV Cần Xa ra mắt cách đây khá lâu. Quả dứa là biểu tượng của FC Hiền Hồ xuất phát từ MV Cần Xa Đoạn clip nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội với tin “Nữ ca sĩ Hiền Hồ đang chuẩn bị để quay trở lại sau scandal trà xanh”. Một số fan tỏ ra hào hứng khi nữ thần tượng cuối cùng cũng quay trở lại sau 1 thời gian dài im ắng. Tuy nhiên đa số cộng đồng mạng đều chỉ trích sự “mặt dày” của cô nàng. Liệu cô nàng có thể quay trở lại và được yêu mến như xưa Nhiều người đồng loạt bình luận những câu tiêu cực, chửi mắng nữ ca sĩ. Bởi có lẽ họ không chấp nhận được một thần tượng lại đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Thông tin hiện chưa chắc chắn, song liệu Hiền Hồ có thể quay trở lại showbiz và vẫn tiếp tục làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc Việt Nam như trước đây?

Hiền Hồ có động thái muốn trở lại showbiz sau scandal làm tiểu tam? Sau một thời gian dài vắng bóng trong showbiz sau loạt ồn ào xoay quanh việc cô nàng chen chân phá hoại hạnh phúc của người khác, thì mới đây Hiền Hồ đã chính thức có động thái mới ngầm thông báo sẽ quay trở lại và lợi hại hơn xưa?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-jack-hien-ho-co-dong-thai-muon-quay-tro-lai-showbiz-lo-clip-luyen-thanh-cung-giao-vien-thanh-nhac-493119.html