NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương

Sao Việt 17/08/2022 16:30

Thu Hà sinh năm 1969, quê gốc Tuyên Quang, xuống Hà Nội lập nghiệp từ năm 17 tuổi. Khởi nghiệp là một diễn viên kịch, chị được chú ý nhờ điện ảnh. Lúc đó, chị gây ấn tượng bởi vẻ đẹp dịu dàng, đài các. Năm 20 tuổi, chị lần đầu đóng vai chính trong phim lịch sử "Đêm hội Long Trì", sau đó là "Lá ngọc cành vàng", "Canh bạc"... Khi dòng phim thị trường nở rộ, chị được mời vào Sài Gòn đóng cùng dàn diễn viên Lê Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh, Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh...

Những năm thập niên 90, dòng phim mì ăn liền chiếm lĩnh thị trường giải trí ở miền Nam. Nhiều diễn viên vụt sáng thành ngôi sao sáng nhờ tham gia dòng phim này, và NSND Thu Hà là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi ở miền Bắc góp mặt trong các bộ phim thị trường.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 1
NSND Thu Hà là nghệ sĩ Bắc hiếm hoi góp mặt phim thị trường

 Sự xuất hiện của cái tên Thu Hà như một làn gió mới của làng giải trí bấy giờ. Bên cạnh diễn xuất ấn tượng, Thu Hà trở thành cái tên được săn đón nhờ vào vẻ đẹp “khuôn vàng thước ngọc” khiến giới điệu mộ tôn sùng.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 2
Dàn ngôi sao đắt show nhất thập niên 90

 Bên cạnh những cái tên cùng thời như Việt Trinh, Diễm Hương, Thu Hà không hề kém cạnh, thâm chí còn có phần được ưu ái hơn cả.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 3
Nhan sắc nghệ sĩ Thu Hà được xem như "khuôn vàng thước ngọc" thời bấy giờ

 

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 4
Cô luôn được giao cho những vai diễn tiểu thư, đài cát

 Giai đoạn đầu sự nghiệp, NSND Thu Hà hoạt động ở miền Bắc ở Sân khấu Kịch Hà Nội. Cô được nhiều người mến mộ bởi đôi mắt sắc, diễm lệ và nét mặt đoan trang đài cát. Các đạo diễn vì nhan sắc này mà luôn đưa cô những vai nhân vật có thân thế cao sang hay những vai dịu dàng, nữ tính, trong đó nổi bật là vai diễn trong dự án Lá Ngọc Cành Vàng (1989), bộ phim đưa tên tuổi của cô trở nên nổi tiếng khắp đất Bắc.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 5
Nhan sắc yêu kiều gây chấn động của cô trong "Lá Ngọc cành vàng"

 Sau khi Nam tiến, Thu Hà có cơ hội đóng phim với nhiều tài tử miền Nam ở dòng phim thị trường. Cô từng kết hợp với Lý Hùng, Lê Tuấn Anh trong Tóc Gió Thôi Bay (1993), Lê Công Tuấn Anh trong Hoa Quỳnh Nở Muộn (1993),.....

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 6
Từng đóng cặp với nhiều sao nam nổi tiếng

 Sự xuất hiện của cô của thị trường điện ảnh miền Nam đã gây ra tiếng vang lớn, hầu hết các sao nam đều không cưỡng được vẻ đẹp yêu kiều của cô mà đem lòng yêu mến, ngưỡng mộ. Lý Hùng từng ưu ái cô hơn cả “người tình màn ảnh” Diễm Hương.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 7
Cô từng cùng Lê Công Tuấn Anh góp mặt trong Quỳnh Hoa Nở Muộn

 Cho đến khi trào lưu phim thị trường bắt đầu suy thoái, Thu Hà tập trung hơn cho sân khấu Kịch, với sự kính nghiệp của mình cô nhanh chóng có chỗ đứng vững mạnh trên các sân khấu lớn nhỏ, chẳng mấy chốc cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001. 

Năm 2004 cô trở lại với bộ phim truyền hình Đường Đời và nhận về giải thưởng "Diễn viên xuất sắc". 

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 8
2004 cô góp mặt trong phim "Đường đời" và giành giải Diễn viên xuất sắc

 Khi sự nghiệp đang phất cờ mạnh mẽ, nữ nghệ sĩ lại quyết định rời màn ảnh, cô lui về ở ẩn khiến khán giả nhớ thương. 

Mãi cho đến năm 2015, cô mới xuất hiện trở lại nhưng thời gian đã qua lâu, nữ nghệ sĩ đã trôi qua thời vàng son của mình. Gần đây cô khiến khán giả xúc động khi trở lại màn hình nhỏ với 2 bộ phim truyền hình Khúc Hát Mặt Trời Hướng Dương Ngược Nắng. Với những cống hiến của mình dành cho nghệ thuật, Thu Hà được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2019.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 9
Thu Hà quay trở lại màn ảnh với Hướng Dương Ngược nắng và Khúc Hát Mặt Trời

 

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 10
Và được công nhận Nghệ sĩ nhân dân vào 2019

 Khi được hỏi về mối duyên với Lý Hùng qua nhiều dự án phim, cô cho biết trong số dàn sao nam những năm 90 thì Lý Hùng đối là bạn diễn đem đến cho cô nhiều ấn tượng. Từng có cơ hội hợp tác chung trong nhiều dự án như Sau Những Giấc Mơ Hồng, Tình Ngỡ Đã Phôi Phai, Trong Vòng Tay Chờ Đợi, Tráng Sĩ Bồ Đề... 

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 11
NSND Thu Hà và Lý Hùng từng hợp tác trong rất nhiều phim

NSND Thu Hà chia sẻ nhiều kỷ niệm khi hợp tác chung với Lý Hùng, và sự ưu ái mà nam diễn viên khi ấy dành cho cô. Tuy được đánh giá là cặp đôi đẹp của màn ảnh, song cô cho biết mối quan hệ của cả 2 vẫn ở chừng mực bạn bè thân thiết. Cô chia sẻ: "Chúng tôi là cặp đôi đẹp trên màn ảnh nhưng không phải là cặp đôi đẹp ở ngoài đời. Tuy nhiên, cho đến bây giờ, chúng tôi vẫn giữ tình nghĩa anh em. Gặp lại nhau vẫn ôn lại chuyện cũ đầy say mê!"

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 12
Lý Hùng và Thu Hà có mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp

 Lý Hùng cũng đã từng nhận xét về người đẹp “Lá Ngọc cành vàng” là người đậm chất Á Đông, có đôi mắt biết nói và là diễn viên xuất sắc khi thủ vai nhân vật quý phái, sang trọng, nhẹ nhàng. Thậm chí, anh từng khẳng định trong talkshow Lời Tự Sự rằng Thu Hà là bạn diễn mà anh thích đóng cùng "Tôi đã đóng nhiều thể loại phim. Mỗi thể loại tôi có bạn diễn yêu thích riêng. Nếu đóng vai nhẹ nhàng, tình cảm, tôi chọn Diễm Hương, Thu Hà".

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 13
"Nếu đóng vai tình cảm, tôi sẽ chọn Thu Hà" - Lý Hùng chia sẻ

 Hiện tại dù ít khi gặp nhau, song cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, thỉnh thoảng họ vẫn hỏi thăm và chia sẻ buồn vui với nhau qua điện thoại. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Anh Lý Hùng vẫn rất yêu quý tôi kể từ hồi đóng phim với nhau. Mấy lần anh em gặp lại nhau trong sự kiện vẫn nói chuyện vồn vã và thân mật lắm!"

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 14
Thu Hà hiện tại vẫn trẻ trung xinh đẹp

 Sau khi rời hoạt động nghệ thuật, NSND Thu Hà trở nên khá kín tiếng về đời tư. Nữ nghệ sĩ từng kết hôn và ly hôn sau khi đã có với chồng cũ 1 cậu con trai. Sau, cô tái hôn với người đàn ông khác, hơn cô 15 tuổi và có thêm 1 cậu con trai chung. Vì đều đã qua một lần đổ vỡ nên cả hai thấu hiểu, cảm thông rồi yêu thương nhau. Đến nay, hai quý tử của nữ diễn viên “Lá Ngọc cành vàng” đều đã lớn, con trai cả đã ngoài 25, con trai út cũng đã lên cấp 3.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 15
Cậu con trai út lớn phổng phao bên cạnh NSND Thu Hà

 Thu Hà của hiện tại, dành nhiều thời gian cho gia đình, chăm sóc bản thân, không nói từ “giá như”, đã từ bỏ tham vọng với đời. Khi hỏi về bí quyết trẻ trung xinh đẹp ở tuổi 53, Thu Hà cho biết không có bí quyết cụ thể để giữ gìn nhan sắc. Chị chỉ tập thể dục các môn đơn giản như chạy bộ, đạp xe quanh Hồ Gươm (Hà Nội)... Có giai đoạn, chị từng tập yoga nhưng ngưng vì thấy không hợp, khó sắp xếp được thời gian.

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 16
Nữ nghệ sĩ thường hay tập thể dục để giữ sắc vóc

 

NSND Thu Hà “Lá Ngọc cành vàng”: Vẻ đẹp diễm lệ từng khiến Lý Hùng say mê hơn cả Diễm Hương - Ảnh 17
Nhan sắc ở tuổi 53 khiến người khác ganh tỵ

 

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