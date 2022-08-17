Á hậu Bảo Ngọc nhập viện, chuyện gì đây?

Sao Việt 17/08/2022 12:18

Á hậu Bảo Ngọc chia sẻ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe và khiến người hâm mộ lo lắng.

Sau 5 ngày đương nhiệm, Á hậu 1 Bảo Ngọc đã thông báo đến khán giả việc cô nàng đã bị ốm và phải nhập viện để chữa trị. Người đẹp Cần Thơ chia sẻ tình trạng khá nghiêm trọng, cô bị sốt và ho liên tục kể từ sau đêm chung kết Miss World Vietnam 2022.

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Á Hậu Bảo Ngọc đang sốt nhập viện

 Á hậu Bảo Ngọc chia sẻ trên trang cá nhân: "Hi fam, nếu mọi người có theo dõi các buổi phỏng vấn gần đây sẽ thấy Ngọc không được khỏe và giọng khàn đi trông thấy. Hôm qua mình có nhập viện để thăm khám vì trước đó sốt 3 ngày liên tục kèm ho, đau họng, nhức mỏi,... thì được chẩn đoán là sốt siêu vi hoặc sốt xuất huyết, cần theo dõi và xét nghiệm thêm. Do đang mùa dịch nên cả nhà cũng cẩn thận nhé! Ngọc và ekip cũng đang trông chừng nhau và Top 3 kỹ lắm vì sợ nhiễm bệnh cả bầy". 

Á hậu Bảo Ngọc nhập viện, chuyện gì đây? - Ảnh 2
Story chia sẻ tình trạng hiện tại của cô nàng

 Có thể dễ phát hiện, người đẹp dạo này xuất hiện trước truyền thông với vẻ mệt mỏi, mất đi năng lượng tích cực thường thấy, giọng nói vốn đã trầm, nay bị khàn lại càng “men” hơn. 

Dù bị ốm và chạy lịch trình dày đặc nhưng Bảo Ngọc vẫn cố gắng giữ tinh thần lạc quan và luôn tươi cười rạng rỡ. Được hỏi thăm nhưng cô vẫn nói rằng mình không mệt và chỉ đau họng. Điều này khiến người hâm mộ cảm thấy xót xa và lo lắng cho sức khỏe của người đẹp. Cô nàng đã phải chạy lịch trình suốt 5 tháng qua và hiện tại lịch làm việc ngày càng dày đặc. Chính vì thế mà sức khỏe của người đẹp không được đảm bảo và rất dễ bị ốm. 

Á hậu Bảo Ngọc nhập viện, chuyện gì đây? - Ảnh 3
Do lịch trình khá dày đặc nên cô nàng khó tránh khỏi sức khỏe cạn kiệt

 Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, là sinh viên khoa Quốc tế, Đại học Quốc gia TP.HCM, đạt chứng chỉ IELTS 8.0. Cô sở hữu số đo hình thể ấn tượng: 85-65-97 cm.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc từng gây ấn tượng mạnh mẽ ở cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2020 khi sở hữu chiều cao 1m85 và vẻ ngoài được ví như thần tượng Hàn Quốc. Hoa hậu Việt Nam cũng là cuộc thi sắc đẹp đầu tiên mà Bảo Ngọc tham gia. Cô nàng thể hiện rõ năng lượng trong trình diễn catwalk, vũ đạo cũng như một số kĩ năng khác.

Á hậu Bảo Ngọc nhập viện, chuyện gì đây? - Ảnh 4
Á hậu 1 Bảo Ngọc có thành tích khá ấn tượng

 Hiện tại trở thành Á hậu 1 của MWVN, cô nàng cũng như Hoa Hậu Mai Phương và Á hậu Phương Nhi luôn phải chạy lịch liên tục, fan nhắn nhủ đến cả 3 nên ăn uống, giữ gìn sức khỏe thật tốt, vì chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn và thử thách hơn đang chờ đợi các cô nàng. 

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