Á hậu "cao nhất lịch sử" Bảo Ngọc đáp trả gì trước tin đồn cố tình lấn lướt Hoa hậu Mai Phương

Miss World Vietnam 2022 kết thúc với kết quả thuyết phục khi vương miện thuộc về Hoa hậu Mai Phương . Tuy nhiên, tại các hoạt động của top 3 sau cuộc thi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Á hậu 1 đã bị khán giả chê bai thiếu tinh tế khi có nhiều hành động cố tình "lấn lướt" Hoa hậu Mai Phương. Bảo Ngọc cũng đã lên tiếng thể hiện quan điểm về hành động của mình với netizen.

Từ trong khuôn khổ cuộc thi, Bảo Ngọc đã được đánh giá là thí sinh năng động với kĩ năng trả lời phỏng vấn linh hoạt, sắc sảo cùng thần thái tự tin ngút ngàn. Ngay buổi họp báo sau đăng quang, Bảo Ngọc cũng đã thể hiện sự tự tin đó bằng cách ngồi "ghế giữa" - vị trí vốn dĩ dành cho Hoa hậu.

Trong một đoạn livestream mới đây khi top 3 đến TP. Hồ Chí Minh, Á hậu 1 cũng nhận được những tràng chê bai khi ngang nhiên bước vượt mặt Hoa hậu để tiến lên giao lưu với khán giả. Trong khi đó, Á hậu 2 Phương Nhi lại giữ chừng mực khi bước phía sau người đội vương miện. Bên cạnh đó, trong các buổi giao lưu với truyền thông, Á hậu 1 cũng bị khán giả nhận xét là "nói tranh hết phần" của hai người đẹp còn lại.

Á hậu Bảo Ngọc đi nhanh để giao lưu với fan trước Hoa hậu Mai Phương

Sự việc đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn bởi Á hậu Bảo Ngọc không chỉ có khả năng trả lời phỏng vấn "nuốt mic" mà còn là người đẹp có chiều cao "khủng" nhất trong top 3 Miss World Vietnam 2022 với 1m85. Vì vậy mà vóc dáng của cô dễ dàng che mất hai người đẹp còn lại khi giao lưu với khán giả cũng như truyền thông.

Bảo Ngọc cũng đã chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này trong buổi giao lưu với người hâm mộ gần đây: “Những gì mà Ngọc làm không phải sự tự cao, nó chỉ đơn giản là Ngọc công nhận là mình đã có tiến bộ để biết mình ở đâu và mình đi tiếp mà thôi. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng cũng không thể vì tất cả mọi người mà mình lại giấu đi những gì mà bản thân mình có”. Theo đó, nàng Á hậu 1 cho rằng hành động của mình không có gì đến mức phải gây tranh cãi và cô có quyền nhìn lại hành trình để biết được mình đang ở đâu.