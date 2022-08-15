Á hậu "cao nhất lịch sử" Bảo Ngọc đáp trả gì trước tin đồn cố tình lấn lướt Hoa hậu Mai Phương

Hậu trường 15/08/2022 17:09

Trước những tin đồn bủa vây về việc cố ý lấn lướt Hoa hậu Mai Phương, Á hậu 1 Bảo Ngọc đã lên tiếng nêu lên quan điểm của mình

Miss World Vietnam 2022 kết thúc với kết quả thuyết phục khi vương miện thuộc về Hoa hậu Mai Phương. Tuy nhiên, tại các hoạt động của top 3 sau cuộc thi, Lê Nguyễn Bảo Ngọc - Á hậu 1 đã bị khán giả chê bai thiếu tinh tế khi có nhiều hành động cố tình "lấn lướt" Hoa hậu Mai Phương. Bảo Ngọc cũng đã lên tiếng thể hiện quan điểm về hành động của mình với netizen. 

 

Từ trong khuôn khổ cuộc thi, Bảo Ngọc đã được đánh giá là thí sinh năng động với kĩ năng trả lời phỏng vấn linh hoạt, sắc sảo cùng thần thái tự tin ngút ngàn. Ngay buổi họp báo sau đăng quang, Bảo Ngọc cũng đã thể hiện sự tự tin đó bằng cách ngồi "ghế giữa" - vị trí vốn dĩ dành cho Hoa hậu. 

Á hậu 'cao nhất lịch sử' Bảo Ngọc đáp trả gì trước tin đồn cố tình lấn lướt Hoa hậu Mai Phương - Ảnh 1
Bảo Ngọc ngồi vị trí trung tâm dành cho Hoa hậu tại họp báo sau đăng quang

 

Trong một đoạn livestream mới đây khi top 3 đến TP. Hồ Chí Minh, Á hậu 1 cũng nhận được những tràng chê bai khi ngang nhiên bước vượt mặt Hoa hậu để tiến lên giao lưu với khán giả. Trong khi đó, Á hậu 2 Phương Nhi lại giữ chừng mực khi bước phía sau người đội vương miện. Bên cạnh đó, trong các buổi giao lưu với truyền thông, Á hậu 1 cũng bị khán giả nhận xét là "nói tranh hết phần" của hai người đẹp còn lại. 

 

Á hậu 'cao nhất lịch sử' Bảo Ngọc đáp trả gì trước tin đồn cố tình lấn lướt Hoa hậu Mai Phương - Ảnh 2
Á hậu Bảo Ngọc đi nhanh để giao lưu với fan trước Hoa hậu Mai Phương

Sự việc đã trở thành đề tài bàn tán xôn xao trên các diễn đàn bởi Á hậu Bảo Ngọc không chỉ có khả năng trả lời phỏng vấn "nuốt mic" mà còn là người đẹp có chiều cao "khủng" nhất trong top 3 Miss World Vietnam 2022 với 1m85. Vì vậy mà vóc dáng của cô dễ dàng che mất hai người đẹp còn lại khi giao lưu với khán giả cũng như truyền thông. 

Bảo Ngọc cũng đã chia sẻ quan điểm của mình về sự việc này trong buổi giao lưu với người hâm mộ gần đây: “Những gì mà Ngọc làm không phải sự tự cao, nó chỉ đơn giản là Ngọc công nhận là mình đã có tiến bộ để biết mình ở đâu và mình đi tiếp mà thôi. Không thể làm hài lòng tất cả mọi người nhưng cũng không thể vì tất cả mọi người mà mình lại giấu đi những gì mà bản thân mình có”. Theo đó, nàng Á hậu 1 cho rằng hành động của mình không có gì đến mức phải gây tranh cãi và cô có quyền nhìn lại hành trình để biết được mình đang ở đâu. 

Lệ Quyên khen "tình tin đồn" của chồng cũ hết lời, muốn có con dâu như Hoa hậu Mai Phương

Lệ Quyên khen "tình tin đồn" của chồng cũ hết lời, muốn có con dâu như Hoa hậu Mai Phương

Lệ Quyên đã dành nhiều lời khen "có cánh" cho Tân Hoa hậu Mai Phương.

Xem thêm
Từ khóa:   Chung kết miss World Vietnam2022 Hoa hậu Mai Phương # hoa hậu

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 36 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Lý do khiến cô dâu quyết định hủy đám cưới ngay cận ngày trọng đại

Ngoại tình 1 giờ 36 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Món đồ người vợ để lại khiến nhà chồng lập tức năn nỉ quay về

Tâm sự gia đình 2 giờ 6 phút trước
Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đại úy, Thạc sĩ Trịnh Trung Hiếu: Chậm lại một chút để giữ bình yên!

Đời sống 2 giờ 47 phút trước
Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Trịnh Mỹ Anh bị ban tổ chức Hoa hậu Trái đất tước danh hiệu sau khi đoạt á hậu Miss Universe Vietnam

Tin tức giải trí 3 giờ 49 phút trước
Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Hậu trường 4 giờ 14 phút trước
Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Xã hội 4 giờ 55 phút trước
Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Thịt vịt và những tác dụng tích cực giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 6 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An