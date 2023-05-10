Tóc Tiên tự tin đọ sắc cùng 'ma nữ đẹp nhất xứ sở chùa Vàng', thần thái ra sao mà khiến dân tình đứng ngồi không yên?

Mới đây tại một sự kiện thời trang quốc tế được tổ chức ở Hàn Quốc, Tóc Tiên có dịp hội ngộ mỹ nhân Mai Davika của Thái Lan.

Gần đây nhất, Tóc Tiên có lịch trình công tác tại Hàn Quốc xoay quanh một sự kiện do nhãn hiệu thời trang đình đám quốc tế tổ chức. Nữ ca sĩ còn dự một bữa tiệc tối thân mật cùng loạt ngôi sao đình đám. Đặc biệt, sự kiện này còn có sự góp mặt của "ma nữ đẹp nhất Thái Lan" Mai Davika.

Tóc Tiên tham gia lịch trình công tác tại Hàn Quốc xoay quanh một sự kiện do nhãn hiệu thời trang đình đám quốc tế tổ chức Tại đây, giọng ca '90,60,60' đã có màn "đọ sắc" cùng ngôi sao xứ chùa Vàng. Không ai nhường ai, cả Tóc Tiên lẫn Mai Davika đều lựa chọn diện trang phục đơn giản nhưng vẫn khoe triệt để thân hình chuẩn chỉnh cùng vòng eo "con kiến". Trong cùng một khung hình, nhan sắc của Tóc Tiên vẫn không chịu cảnh lép vế và thua thiệt so với mỹ nhân đất Thái.



Nhan sắc của Tóc Tiên vẫn không chịu cảnh lép vế và thua thiệt so với mỹ nhân đất Thái Không những vậy, cả hai còn tỏ rõ sự thân thiết trong lần đầu tiên gặp mặt. Tóc Tiên và Mai Davika còn không ngần ngại trao nhau những cái ôm ấp áp.

Cả hai còn tỏ rõ sự thân thiết trong lần đầu tiên gặp mặt Mai Davika và Tóc Tiên được xem là một trong những "yêu nữ hàng hiệu" của 2 showbiz Thái, Việt. Điểm khá giống nhau ở 2 cô nàng này không chỉ có sở thích mặc hàng hiệu mà còn diện bikini khoe 3 vòng cực chuẩn. Nếu như Davika "làm mưa làm gió" với body đẹp thì Tóc Tiên cũng không phải vừa.

Davika và cả Tóc Tiên nổi tiếng là những cô nàng mang hình ảnh đẹp đến cho công chúng, họ có phong cách và sự lựa chọn riêng khiến mỗi người có nét nổi bật khác nhau.

Davika và cả Tóc Tiên nổi tiếng là những cô nàng mang hình ảnh đẹp đến cho công chúng Davika không làm khán giả thất vọng khi diện những mẫu trang phục gợi cảm Sở hữu thân hình trong mơ của nhiều cô gái ao ước, Davika không làm khán giả thất vọng khi diện những mẫu trang phục gợi cảm. Còn ở góc độ của Tóc Tiên, cô luôn thích sự mới lạ và táo bạo dù nhiều người bàn tán. Đó là sở thích của vợ "phù thủy âm nhạc" những năm gần đây. Tóc Tiên sinh năm 1989. Cô sở hữu nhiều bản hit như Ngày Mai, Em không là duy nhất, Có ai thương em như anh... Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với phong cách trình diễn và thân hình nóng bỏng.

Nữ ca sĩ ghi dấu ấn với phong cách trình diễn và thân hình nóng bỏng Tóc Tiên bắt đầu sự nghiệp ca hát từ năm 13 tuổi, gây ấn tượng với công chúng bởi mái tóc xù dễ thương cùng đôi mắt to tròn hồn nhiên. Cô hoạt động ở thị trường hải ngoại đến năm 2015 mới chính thức trở về Việt Nam và tham gia chương trình The Remix. Tóc Tiên đã gặp và nên duyên với ông xã Hoàng Touliver tại chương trình này. Cặp đôi quyết định về chung một nhà vào tháng 1/2020.

Tóc Tiên đã gặp và nên duyên với ông xã Hoàng Touliver, sau đó về chung một nhà vào tháng 1/2020

Tóc Tiên nói về hôn nhân với Hoàng Touliver: 'Cuộc sống chúng tôi hơi kiểu người già' Khi nhắc đến cuộc hôn nhân 3 năm với Hoàng Touliver, Tóc Tiên cho biết mình không có thay đổi gì nhiều nhưng hiện vẫn đang rất hạnh phúc và hài lòng về người bạn đời.

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