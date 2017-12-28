Không đủ tiền làm liveshow, Quang Lê 'đứt ruột' bán nhẫn kim cương yêu thích trị giá 2 tỷ đồng

Vì thiếu kinh phí làm liveshow, Quang Lê đành phải bán đi chiếc nhẫn kim cương yêu thích có trị giá 2 tỷ đồng để bù vào.

Mới đây, Quang Lê bị bắt gặp tại một trung tâm kinh doanh kim cương có tiếng ở TP.HCM. Tại đây, nam ca sĩ đã làm nhiều người ngạc nhiên khi quyết định bán đi chiếc nhẫn kim cương yêu thích nhằm có thêm kinh phí chuẩn bị cho liveshow Hát trên quê hương 5 - Tình chỉ đẹp. Chia sẻ với Saostar về quyết định này, giọng ca Về đâu mái tóc người thương nói: "Đây không phải là lần đầu mà đã là lần thứ hai tôi bán hột xoàn. Mình cũng thích kim cương lắm nhưng đến khi làm một show quá tải và thiếu một chút tính toán kỹ lưỡng nên bắt buộc phải vậy".

"Nhìn vào dàn nghệ sĩ đã công bố, mọi người chắc hẳn cũng thấy số lượng đông đảo thế nào. Phần cát sê cho danh sách trên cũng tính bằng tiền tỷ. Có nghệ sĩ hỗ trợ vì tình nghĩa nhưng cũng có những người lấy giá như show bình thường. Tuy nhiên, tôi đứng ra sản xuất chương trình thì phải chấp nhận chuyện này vì uy tín nghệ sĩ vẫn là điều quan trọng nhất", Quang Lê tiết lộ lý do thiếu tiền. Nam ca sĩ nói thêm: "Chương trình quá lớn, chi phí đội lên cao và tôi cũng đang chơi lớn trong bối cảnh kinh phí dự trù có phần hơi hạn hẹp nên chuyện bán nhẫn để trả cho ê kíp cùng các nghệ sĩ là hợp lý. Thà tôi không có kim cương đeo chứ không thể nào để bản thân lẫn chương trình mất uy tín".

Vì đam mê nghệ thuật, nam ca sĩ sẵn sàng bỏ tiền túi và chịu lỗ làm liveshow - Ảnh: Internet Quang Lê cũng cho biết hầu hết các chương trình do anh thực hiện đều không thu lại được vốn. Tuy nhiên, nam ca sĩ khẳng định không hề hối hận với những số tiền mà mình đã bỏ ra. "Mỗi người một sở thích, khi dư dả họ mua nhà, làm liveshow cho riêng bản thân. Thế nhưng, tôi lại hơi khác với mọi người. khi không chỉ làm chương trình cho mình mà còn để cho con cái, học trò được hát. Đó là mạo hiểm lớn!", nam ca sĩ gốc Huế giải thích. Bên cạnh chi phí cát sê khủng cho nghệ sĩ, Quang Lê cũng thừa nhận bản thân đòi hỏi quá cao từ đạo diễn, âm thanh, ánh sáng... đều phải hoàn hảo, hoành tráng nên đã đầu tư một khoản lớn để mời hẳn ê kíp chuyên nghiệp từ nước ngoài về thực hiện liveshow. Trước đó, Quang Lê đã chia sẻ dàn ngôi sao góp mặt trong liveshow Hát trên quê hương 5 - Tình chỉ đẹp gồm có: Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung, Họa My, Hương Lan, Thanh Hằng, Chí Tài, Trung Dân, Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng... Liveshow sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 6/1/2018 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) và được ghi hình trực tiếp để phát hành DVD.

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