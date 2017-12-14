Sau ồn ào chia tay Thanh Bi, Quang Lê được nhiều nữ đại gia tỏ tình và muốn đi quá giới hạn

Giải trí 14/12/2017 12:49

Dù luôn tự nhủ phải giữ mình nhưng Quang Lê thừa nhận rất cảm động trước tình cảm đặc biệt của nhiều phụ nữ hơn tuổi.

Quang Lê và Thanh Bi từng có mối tình 2 năm rất “nồng nhiệt” nhưng rồi cũng chia tay trong ồn ào khiến khán giả ngao ngán. Thời còn gắn bó, cặp đôi này thường xuyên khiến fan sốc với những pha khoe cảnh giường chiếu táo bạo. Sau này, dù đã “đường ai nấy đi” nhưng nam ca sĩ vẫn tuyên bố họ có thể ngủ chung giường mỗi khi gặp.

"Sau này chúng tôi vẫn là bạn bè, giữ tình cảm tốt về nhau nên chẳng có gì quá đau khổ. Gặp nhau vẫn có thể ngủ với nhau", Quang Lê nói về bạn gái cũ trong một bài phỏng vấn cách đây không lâu.

Sau ồn ào chia tay Thanh Bi, Quang Lê được nhiều nữ đại gia tỏ tình và muốn đi quá giới hạn - Ảnh 1
Thời còn yêu nhau, Quang Lê - Thanh Bi thường xuyên khiến khán giả "nóng mắt" với những bức ảnh giường chiếu táo bạo - Ảnh: Internet

Là một ca sĩ khá kín tiếng về đời tư, trước nay Quang Lê vẫn được nhiều người ngưỡng mộ vì luôn giữ gìn hình ảnh trong sạch. Tuy nhiên, kể từ sau mối tình ồn ào với Vân Điệp của Người Phán Xử, có vẻ như nam ca sĩ Xuân này còn không về đã thay đổi khá nhiều. Anh sống vô tư hơn, phóng khoáng hơn và thậm chí còn hơi nuông chiều bản thân quá mức. Mới đây, cha nuôi Phương Mỹ Chi còn gây choáng khi tiết lộ được nhiều phụ nữ đã có chồng con theo đuổi.

 “Thú thật là thời gian qua có không ít người tìm cách tiếp cận và bày tỏ tình cảm với tôi. Thậm chí phần lớn trong số họ đều là nữ đại gia, lớn tuổi hơn tôi và có gia đình, chồng con nhưng vẫn dành cho tôi những tình cảm đặc biệt", Quang Lê chia sẻ trên Vietnamnet.

Sau ồn ào chia tay Thanh Bi, Quang Lê được nhiều nữ đại gia tỏ tình và muốn đi quá giới hạn - Ảnh 2
Sau khi chia tay Thanh Bi, nam ca sĩ được nhiều nữ đại gia theo đuổi - Ảnh: Internet

Tuy được nhiều phụ nữ giàu có “bật đèn xanh” nhưng nam ca sĩ vẫn sáng suốt để đưa ra quyết định đúng đắn. Biết rõ các đối phương đã có chồng con nên Quang Lê ngại sẽ trở thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình của người khác. Do đó, dù rất trân trọng tình cảm của các fan hơn tuổi nhưng nam ca sĩ khẳng định chưa đi quá giới hạn với ai.

"Tôi luôn trân trọng tình cảm của những người chị đã dành cho mình nhưng vẫn giữ mối quan hệ ở mức khán giả - ca sĩ và chưa bao giờ vượt qua giới hạn", giọng ca sinh năm 1981 cho hay. 

Quang Lê: "Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn"

Quang Lê: "Cát-sê của tôi ở Mỹ là 6.000 USD, bằng Phương Mỹ Chi, về Việt Nam thì rẻ hơn"

Ca sĩ Quang Lê đã có những chia sẻ xoay quanh liveshow "Hát trên quê hương 5" sắp tổ chức, đồng thời cũng không ngại tiết lộ mức cát- xê biểu diễn của mình và học trò Phương Mỹ Chi.

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Từ khóa:   ca sĩ quang lê Thanh Bi Quang Lê - Thanh Bi chia tay

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