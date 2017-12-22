Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng

Hậu trường 22/12/2017 14:53

Thanh Bi tiết lộ món quà nhạy cảm được bạn trai Quang Lê tặng thuở còn mặn nồng khiến không ít người ngỡ ngàng.

Năm 2017 đánh dấu nhiều bước ngoặc trong sự nghiệp và chuyện tình cảm của hot girl sinh năm 1992. Những ồn ào sau khi chia tay chàng ca sĩ đình đám Quang Lê đã giúp cái tên Thanh Bi được nhiều người biết đến hơn.

Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng - Ảnh 1
Trước khi chia tay, cặp đôi từng khiến dư luận dậy sóng khi lộ ảnh giường chiếu - Ảnh: Internet

Mới đây, Thanh Bi có dịp trải lòng về những kỷ niệm đẹp khi đón Giáng sinh cùng Quang Lê hồi còn yêu. Hot girl 9x cũng không ngần ngại thổ lộ, dù năm nay khá cô đơn nhưng cô sẽ không cùng đón Noel với người mình không thích vì với cô tình yêu là điều không thể giả dối.

Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng - Ảnh 2
Hình ảnh ngọt ngào của Thanh Bi và Quang Lê khi còn yêu nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, Thanh Bi cũng khiến công chúng bất ngờ khi tiết lộ về món quà thú vị được Quang Lê tặng thuở còn yêu: “Món quà anh Quang Lê thích tặng kiểu tâm lý tình cảm, nhưng cũng khá nhạy cảm theo suy nghĩ của một số người. Có khi anh ấy tặng áo ngực hoặc miếng dán ngực”.

Đặc biệt, hot girl gốc Huế còn nhấn mạnh thêm, dù đã chia tay nhưng cả hai vẫn thường xuyên giữ liên lạc. Và nếu có cơ hội, cặp đôi vẫn có thể hỗ trợ và giúp đỡ công việc của nhau, theo Dân Việt.

Nói về dự định tương lai, nữ diễn viên phim Người phán xử cho biết năm 2018 hứa hẹn nhiều điều thú vị. Cô sẽ tiếp tục thực hiện những dự định còn dang dở của mình.

Lộ món quà Noel siêu nhạy cảm Quang Lê tặng Thanh Bi khi còn mặn nồng - Ảnh 3
Sau chia tay, Thanh Bi ngày càng xinh đẹp và quyến rũ hơn - Ảnh: Internet
Sau ồn ào chia tay Thanh Bi, Quang Lê được nhiều nữ đại gia tỏ tình và muốn đi quá giới hạn

Sau ồn ào chia tay Thanh Bi, Quang Lê được nhiều nữ đại gia tỏ tình và muốn đi quá giới hạn

Dù luôn tự nhủ phải giữ mình nhưng Quang Lê thừa nhận rất cảm động trước tình cảm đặc biệt của nhiều phụ nữ hơn tuổi.

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