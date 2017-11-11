Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu

Thời gian gần đây, Thanh Bi khiến nhiều người bất ngờ khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh NSND Lan Hương. Vân Điệp của Người phán xử luôn miệng gọi Lan Hương là mẹ nên nhiều người lầm tưởng cô được "mẹ chồng khó tính" chấm làm vợ cho con trai.

Tuy nhiên, sự thật thì bạn gái cũ Quang Lê và NSND Lan Hương đang hợp tác trong một MV ca nhạc có tên Mẹ anh rất thích em.