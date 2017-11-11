Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu

Tin tức giải trí 11/11/2017 07:13

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lan Hương và Thanh Bi là cặp mẹ chồng mẹ con dâu tâm đầu ý hợp trong một MV ca nhạc.

Thời gian gần đây, Thanh Bi khiến nhiều người bất ngờ khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh NSND Lan Hương. Vân Điệp của Người phán xử luôn miệng gọi Lan Hương là mẹ nên nhiều người lầm tưởng cô được "mẹ chồng khó tính" chấm làm vợ cho con trai.

Tuy nhiên, sự thật thì bạn gái cũ Quang Lê và NSND Lan Hương đang hợp tác trong một MV ca nhạc có tên Mẹ anh rất thích em.

Trái ngược với vai diễn có tính cách cay độc trong phim Mẹ chồng khó tính, NSND Lan Hương trở lại với hình ảnh quen thuộc - một người phụ nữ hiền lành, chân chất và còn hơi "quê mùa". Bà mẹ chồng này cũng rất thương Thanh Bi chứ không hà khắc như với Bảo Thanh.

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 1
Thanh Bi vào vai con dâu mẹ chồng Lan Hương trong MV ca nhạc - Ảnh: FBNV

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 2
Hai mẹ con thân thiết trên phim trường - Ảnh: FBNV

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 3
NSND Lan Hương vào vai bà mẹ chồng dễ tính - Ảnh: FBNV

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 4

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 5
NSND Lan Hương yêu mến Thanh Bi trong MV ca nhạc có tên Mẹ anh rất thích em - Ảnh: FBNV

Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu - Ảnh 6
Thanh Bi rất hào hứng khi được hợp tác cùng NSND Lan Hương - Ảnh: FBNV

NSND Lan Hương "nghiện dao kéo" ở tuổi U50?

NSND Lan Hương "nghiện dao kéo" ở tuổi U50?

"Khi biết nhiều người nói với nhau "khuôn mặt Lan Hương đập đi xây lại", ban đầu tin đồn này khiến tôi rất đau đớn. Tôi muốn hét lên để khẳng định những lời mọi người nói là không đúng, hãy thông cảm cho tôi! Tôi không "đập đi xây lại" như lời đồn", NSND Lan Hương nói

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Từ khóa:   Thanh Bi NSND Lan Hương

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