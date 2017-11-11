Thường xuyên đăng ảnh nóng, Thanh Bi vẫn được 'mẹ chồng khó tính' Lan Hương chấm làm con dâu

Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Lan Hương và Thanh Bi là cặp mẹ chồng mẹ con dâu tâm đầu ý hợp trong một MV ca nhạc.
Thời gian gần đây, Thanh Bi khiến nhiều người bất ngờ khi thường xuyên chia sẻ hình ảnh thân thiết bên cạnh NSND Lan Hương. Vân Điệp của Người phán xử luôn miệng gọi Lan Hương là mẹ nên nhiều người lầm tưởng cô được "mẹ chồng khó tính" chấm làm vợ cho con trai.
Tuy nhiên, sự thật thì bạn gái cũ Quang Lê và NSND Lan Hương đang hợp tác trong một MV ca nhạc có tên Mẹ anh rất thích em.
Trái ngược với vai diễn có tính cách cay độc trong phim Mẹ chồng khó tính, NSND Lan Hương trở lại với hình ảnh quen thuộc - một người phụ nữ hiền lành, chân chất và còn hơi "quê mùa". Bà mẹ chồng này cũng rất thương Thanh Bi chứ không hà khắc như với Bảo Thanh.
"Khi biết nhiều người nói với nhau "khuôn mặt Lan Hương đập đi xây lại", ban đầu tin đồn này khiến tôi rất đau đớn. Tôi muốn hét lên để khẳng định những lời mọi người nói là không đúng, hãy thông cảm cho tôi! Tôi không "đập đi xây lại" như lời đồn", NSND Lan Hương nói