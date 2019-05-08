Không cần giàu có hay trí tuệ hơn người, Ngọc Lan mách 'bí kíp' giúp chị em chọn chồng như ý

Hậu trường 08/05/2019 15:57

Tự hào vì lấy được người chồng mẫu mực, Ngọc Lan tiết lộ một số tiêu chí cơ bản giúp chị em chọn được một nửa phù hợp.

Ngọc Lan là một trong số ít mỹ nhân Việt sở hữu sự nghiệp thành công cùng gia đình hạnh phúc viên mãn. Nàng "Kiều nữ" từng thừa nhận là người vụng về, không giỏi bếp núc nhưng may mắn được ông xã yêu thương, không nề hà bất cứ việc gì. Thanh Bình sẵn sàng chăm con, xắn tay áo vào bếp nấu nướng để vợ có thời gian nghỉ ngơi, phát triển sự nghiệp.

Mới đây, nhân dịp sinh nhật ông xã Thanh Bình, Ngọc Lan vừa chia sẻ dòng tâm sự mãn nguyện về cuộc sống hôn nhân: "Mẹ đã tìm được người đàn ông của đời mình, vì mẹ mà làm tất cả, luôn đứng phía sau ủng hộ, động viên mẹ. Chúc mừng sinh nhật ông xã... Chúng ta sẽ làm tiệc sinh nhật cho ba sau nhé! Yêu ba nhiều lắm".

Không cần giàu có hay trí tuệ hơn người, Ngọc Lan mách 'bí kíp' giúp chị em chọn chồng như ý - Ảnh 1
Ngọc Lan - Thanh Bình là một trong những đôi vợ chồng hạnh phúc nhất nhì làng giải trí Việt hiện nay - Ảnh: FBNV

Với những sóng gió đã trải qua trong chuyện tình cảm, Ngọc Lan cũng rút ra được nhiều kinh nghiệm và đưa ra một số lời khuyên giúp chị em chọn chồng như ý.

Bà xã Thanh Bình viết: "Phụ nữ cần phải nhớ, chọn đàn ông không cần tiêu chuẩn nào khác, chính là chọn người yêu thương bạn! Cho dù anh ta có bao nhiêu tiền, tài năng đến nhường nào, đẹp trai cỡ nào, nói hay thế nào, có trí tuệ đến đâu, có năng lực, thích giúp đỡ người khác thế nào, nếu anh ta không thương bạn, thì tất cả những thứ đó đều vô dụng!

Hãy tìm một người đàn ông chịu đặt ảnh của bạn vào trong ví tiền của anh ta, một người đàn ông dám để bạn cắn lưu lại dấu vết trên người anh ta; người đàn ông dám viết về bạn trên mạng xã hội; người đàn ông dám để bạn biết tất cả về anh ấy; người đàn ông khi bạn giận dỗi đòi chia tay cũng không vứt bỏ bạn, mà ôm chặt lấy bạn không để bạn đi; người đàn ông dám chịu trách nhiệm và đối tốt với bạn cả đời".

Không cần giàu có hay trí tuệ hơn người, Ngọc Lan mách 'bí kíp' giúp chị em chọn chồng như ý - Ảnh 2
Sau thời gian dài chung sống, đôi vợ chồng trẻ vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV
Không cần giàu có hay trí tuệ hơn người, Ngọc Lan mách 'bí kíp' giúp chị em chọn chồng như ý - Ảnh 3
Tổ ấm của vợ chồng nghệ sĩ tràn ngập tiếng cười từ khi con trai đầu lòng chào đời - Ảnh: FBNV

Cô còn nhắn nhủ chị em hãy chọn người đàn ông hết lòng cưng chiều bạn. Bởi một người có thể chiều người phụ nữ của họ đến "vô pháp vô thiên" có nghĩa họ yêu bạn rất nhiều.

Tiếp đó, Ngọc Lan cũng khuyên chị em hãy yêu người đàn ông biết chủ động quan tâm, tán tỉnh: "Cho dù cô có thích người đó thế nào, trong tình yêu người chủ động nhất định phải là đàn ông. Nếu người đàn ông đó không chủ động, thì thà bỏ lỡ còn hơn”.

Chia sẻ của bà mẹ một con nhận được nhiều sự đồng cảm của hội chị em.

Chồng Ngọc Lan ám ảnh nhiều ngày khi nghe tâm sự của nghệ sĩ Lê Bình, rút ra kinh nghiệm sống vô giá

Chồng Ngọc Lan ám ảnh nhiều ngày khi nghe tâm sự của nghệ sĩ Lê Bình, rút ra kinh nghiệm sống vô giá

Diễn viên Thanh Bình rút ra được rằng, điều quý giá nhất của con người chính là sức khỏe, mỗi người phải biết trân trọng và giữ gìn.

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