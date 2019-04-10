Là một nghệ sĩ nổi tiếng được đông đảo công chúng yêu mến, do đó việc nhiều khán giả đến viếng và thắp hương cho anh không có gì lạ. Thế nhưng bên cạnh đó, vẫn có rất nhiều người hiếu kỳ, tò mò đến xem chỉ để được gặp những tên tuổi đình đám khác tại lễ tang.

Hôm qua (9/4), lễ viếng diễn viên hài Anh Vũ chính thức diễn ra vào lúc 4 giờ chiều, tuy nhiên ngay từ trưa, khi thi hài nam nghệ sĩ 47 tuổi được đưa đến chùa thì rất đông người đã tụ tập, vây quanh để theo dõi.

Thậm chí nhiều người còn thiếu tế nhị, vô tư chụp ảnh cười đùa, quay phim, livestream kiếm view, câu like gây mất trật tự. Việc này khiến nhiều nghệ sĩ và người hâm mộ khi đến viếng vô cùng bức xúc.

Bà xã Thanh Bình bức xúc khi lực lượng YouTuber hoành hành tại đám tang đàn anh: “Khi thời đại 4.0 lên ngôi, khi mà người ta chẳng cần quan tâm đến nội dung, chỉ cần lượt view cao là họ có thể chễm chệ mỗi tháng nhận 400-500 triệu, thì đây, hệ quả của việc này là đây. Khi mà trước đây các bạn lên án các phóng viên đi tác nghiệp đám tang, thì giờ đây các bạn nhìn xem, trong những tấm hình này có ai là phóng viên không? Hay chỉ toàn những con kền kền hôi thối đang chực chờ để kiếm tiền.

Có tàn nhẫn quá không các bạn? Đồng tiền rót về tài khoản của các bạn mỗi tháng vì những chiêu trò như thế này các bạn ăn có ngon miệng không?

Giờ mới thấy tội phóng viên, họ cũng chẳng vui vẻ gì tác nghiệp những sự kiện này, nhưng vì đó là công việc, sếp giao sao làm vậy, nhưng họ cũng không quá đáng như những con người này, họ chỉ âm thầm lặng lẽ tác nghiệp vì họ có trái tim.

Ps: Không lẽ giờ tui nói mai mốt đám ma của tui mà đứa nào làm cái trò này là tui vặn họng tại chỗ chứ”.

Ngọc Lan bức xúc chia sẻ lại những hình ảnh phản cảm tại lễ viếng nghệ sĩ Anh Vũ - Ảnh: FBNV

Các YouTuber quay phim chụp ảnh với khách Tây trong khuôn viên chùa mà không chú ý đến nhiều ánh mắt khó chịu xung quanh - Ảnh: FBNV

Lễ viếng của nam nghệ sĩ diễn ra trong 3 ngày. Đến sáng 12/4, thi thể anh được đưa về nghĩa trang Phúc An Viên an táng.