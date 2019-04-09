Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối

Hậu trường 09/04/2019 21:15

Chiều 9/4, rất đông người hâm mộ và đồng nghiệp đã đến chùa Ấn Quang (TP.HCM) thắp hương cho nghệ sĩ Anh Vũ.

Sau nhiều ngày mong ngóng, hôm nay (9/4), người thân, đồng nghiệp và khán giả đã gặp được diễn viên hài Anh Vũ. Thi thể cố nghệ sĩ đã về đến Việt Nam vào trưa nay và được đưa vào chùa Ấn Quang để làm tang lễ.

Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 1
Lễ tang nghệ sĩ Anh Vũ được tổ chức tại chùa Ấn Quang 
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 2
Rất đông khán giả đến viếng nam nghệ sĩ 

Lễ tang bắt đầu từ 16 giờ cùng ngày. Đông đảo nghệ sĩ như: Bảo Chung, Phú Quý, Anh Đức, Trịnh Kim Chi... đến thắp hương và nói lời vĩnh biệt người đồng nghiệp tài hoa nhưng bạc mệnh.

Đến dự lễ tang, nghệ sĩ Phú Quý vô cùng xót xa trước sự ra đi đột ngột của đàn em. Ông cho biết đã gửi số tiền 1.000 USD (khoảng 22 triệu đồng) cho gia đình nam diễn viên bạc mệnh.

Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 3
Danh hài Bảo Chung đến thắp hương cho đồng nghiệp
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 4
Nghệ sĩ Hồng Vân luôn túc trực tại chùa
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 5
Lê Giang ăn mặc lịch sự khi đến viếng
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 6
Á hậu Trịnh Kim Chi thất thần vì sự ra đi đột ngột của Anh Vũ
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 7
Diễn viên Đức Tiến đến thắp nhang cho đàn anh
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 8
Diễn viên Anh Đức cũng có mặt từ sớm

Hơn 20 năm cống hiến cho nghệ thuật, nghệ sĩ Anh Vũ đã tạo cho mình chỗ đứng vững chắc trong lòng khán giả cả nước. Khi biết tin anh qua đời, nhiều người hâm mộ không ngại đường sá xa xôi đến thắp hương.

Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 9
Rất đông khán giả đứng xếp hàng đợi vào thắp hương cho nam nghệ sĩ  
Bảo Chung cùng loạt nghệ sĩ Việt khóc nghẹn khi đến tiễn đưa Anh Vũ lần cuối - Ảnh 10
Người hâm mộ xúc động nghẹn ngào khi đến vĩnh biệt nghệ sĩ Anh Vũ - Ảnh: Nhi Nguyễn 

Chị Hường (48 tuổi, An Giang) không ngại ngồi xe khách hơn 6 giờ để đến vĩnh biệt nam nghệ sĩ xấu số. Chị tâm sự, dù chỉ thấy Anh Vũ qua tivi nhưng rất thương quý và yêu mến tài năng, cách sống của anh. Khi biết tin anh mất, chị vô cùng đau lòng nên không ngại đường xa, một mình lên TP. Hồ Chí Minh để thắp hương cho anh. Đặc biệt, rất nhiều chị em gần nhà chị Hường muốn lên đưa tiễn nghệ sĩ Anh Vũ nhưng do bận con nhỏ nên không thể đi cùng.

Nghệ sĩ Minh Nhí và gia đình khóc ngất khi linh cữu diễn viên Anh Vũ được đưa về tới chùa

Nghệ sĩ Minh Nhí và gia đình khóc ngất khi linh cữu diễn viên Anh Vũ được đưa về tới chùa

Ngay khi linh cữu Anh Vũ được đưa tới chùa Ấn Quang, nghệ sĩ Minh Nhí cùng gia đình cố diễn viên đều không thể nén được đau thương.

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