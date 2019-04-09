Hồng Vân, Minh Nhí vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho Anh Vũ lần cuối tại quê nhà

Hậu trường 09/04/2019 15:19

Cuối cùng thi hài nghệ sĩ Anh Vũ cũng về tới Việt Nam. Lễ viếng sẽ diễn ra tại chùa Ấn Quang lúc 4 giờ chiều nay.

Thi hài nghệ sĩ Anh Vũ về đến sân bay Tân Sơn Nhất vào trưa nay (9/4). Hiện tại, linh cữu của nam diễn viên bạc mệnh đã được đưa đến chùa Ấn Quang, quận 10, TP. Hồ Chí Minh để làm lễ viếng.

Khi thi thể Anh Vũ vừa được đưa ra khỏi xe, người thân, bạn bè và đồng nghiệp không thể kiềm được nước mắt. Nghệ sĩ Hồng Vân, Minh Nhí khóc nghẹn khi mở nắp quan tài nhìn mặt người em thân yêu lần cuối. Diễn viên Anh Vũ cũng được đồng nghiệp trang điểm lại trước khi đóng nắp quan tài, tiễn anh về nơi vĩnh hằng.

Hồng Vân, Minh Nhí vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho Anh Vũ lần cuối tại quê nhà - Ảnh 1
Hồng Vân, Minh Nhí khóc nghẹn khi nhìn mặt Anh Vũ tại chùa - Ảnh: Cắt từ clip
Hồng Vân, Minh Nhí vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho Anh Vũ lần cuối tại quê nhà - Ảnh 2
Nghệ sĩ Anh Vũ được đồng nghiệp trang điểm lại trước khi an nghỉ - Ảnh: Cắt từ clip

Hiện tại, khu vực quanh chùa Ấn Quang cũng trở nên hỗn loạn vì người dân xung quanh hiếu kỳ đến xem ngày một đông đúc. Ngay khi linh cữu Anh Vũ được đưa vào trong chùa, người thân cố nghệ sĩ đã đóng cửa nơi cử hành tang lễ, để chuẩn bị mọi thứ tươm tất cho lễ viếng chiều nay.

Hồng Vân, Minh Nhí vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho Anh Vũ lần cuối tại quê nhà - Ảnh 3
Người dân vây kín khi thi thể Anh Vũ được đưa đến chùa Ấn Quang - Ảnh: Internet
Hồng Vân, Minh Nhí vừa lau nước mắt vừa trang điểm cho Anh Vũ lần cuối tại quê nhà - Ảnh 4
Trước đó, mẹ Anh Vũ đã ngất xỉu trước khi thi thể con trai về đến - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Anh Vũ đột ngột qua đời khi đang lưu diễn tại Mỹ vào ngày 1/4 khiến người thân, bạn bè và fan vô cùng xót xa. Trước khi được đưa về nước an táng, đông đảo đồng nghiệp đã tổ chức lễ viếng nam nghệ sĩ tại Mỹ.

Nghệ sĩ Minh Nhí và gia đình khóc ngất khi linh cữu diễn viên Anh Vũ được đưa về tới chùa

Nghệ sĩ Minh Nhí và gia đình khóc ngất khi linh cữu diễn viên Anh Vũ được đưa về tới chùa

Ngay khi linh cữu Anh Vũ được đưa tới chùa Ấn Quang, nghệ sĩ Minh Nhí cùng gia đình cố diễn viên đều không thể nén được đau thương.

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