Thi hài Anh Vũ sắp về quê hương, Hồng Vân khóc nghẹn vì sợ điều này khi gặp lại đàn em

Dù đã hơn 1 tuần từ ngày biết tin Anh Vũ mất nhưng hiện tại, NSND Hồng Vân vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật đau lòng.

Trên trang cá nhân, Hồng Vân khiến bạn bè và khán giả xúc động khi viết status dài về diễn viên Anh Vũ. Dòng tâm sự nói lên nỗi lòng của nữ nghệ sĩ khi sắp gặp lại người đồng nghiệp, người em yêu quý. NSND Hồng Vân chia sẻ, dù rất muốn gặp mặt Anh Vũ nhưng cô sợ đối diện với sự thật anh đã ra đi vĩnh viễn.

Cô viết: "Đau quá, vẫn chưa thể chấp nhận cảm giác không còn em, mai gặp em rồi mà sao chị cứ sợ phải đối diện với sự thật đó. Đã quen cái việc bị em làm phiền mọi lúc, mọi nơi, nhận vai mới cũng hỏi, cát xê bao nhiêu cũng hỏi, trả lời báo chí cũng hỏi, tối trước khi đi ngủ là phải tâm sự một chuyện gì đó, than thở về một chuyện gì đó, hay hờn giận một ai đó”. Hồng Vân sợ gặp lại Anh Vũ và đối diện với sự thật đau lòng - Ảnh: FBNV Nữ nghệ sĩ chia sẻ lại ảnh kỷ niệm khi đi diễn cùng đàn em - Ảnh: FBNV MC của chương trình Vợ chồng son còn tiết lộ, đêm trước khi Anh Vũ qua đời, cô còn nhận được điện thoại của đàn em hỏi về vai diễn. Và đó cũng là vai diễn cuối cùng của nam diễn viên 47 tuổi và là cuộc gọi cuối cùng Hồng Vân nhận được từ người em thân yêu.

Dù không thân thích, nhưng Hồng Vân và Anh Vũ xem nhau như chị em ruột thịt - Ảnh: FBNV Khi biết tin đàn em qua đời, cô đã dốc hết tâm sức để giúp gia đình lo chu toàn mọi việc, đưa thi thể Anh Vũ về quê hương an nghỉ - Ảnh: FBNV Hồng Vân xúc động tâm sự: “Trước hôm em mất chị vẫn còn phải giải tỏa cho em về vai diễn của em trong suất diễn cuối cùng vậy mà 9 ngày rồi không còn những cuộc điện thoại làm phiền nữa, chị khó chịu lắm, chưa quen. Phải chi em đừng tạo cho chị cái thói quen phải lo lắng và bảo vệ cho em thì chắc có lẽ chị sẽ nhẹ nhàng hơn. Gần 20 năm sân khấu Phú Nhuận, có người bỏ đi hẳn qua môi trường khác, có người đi rồi trở về, chỉ có em là chưa bao giờ bỏ ngôi nhà Phú Nhuận, luôn là trụ cột cho đến ngày em về với tổ nghiệp. Hỏi sao mà không thương, sao mà không lo cho em được. Vũ ơi, chị sợ cảm giác mai gặp được em để rồi phải mất em mãi". Theo thông tin được tiết lộ trước đó, trưa nay (9/4), thi thể diễn viên Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam. 4 giờ chiều cùng ngày, lễ viếng sẽ được tổ chức tại chùa Ấn Quang, quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương Sau đám tang tại Mỹ, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa ra sân bay chuẩn bị chuyển về Việt Nam an táng.

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