Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương

Sau đám tang tại Mỹ, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa ra sân bay chuẩn bị chuyển về Việt Nam an táng.
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Những thông tin mới nhất về đám tang và việc đưa thi hài nghệ sĩ hài Anh Vũ về Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả cả nước. Sau lễ viếng tại nhà quàn An Lạc (Mỹ), thi hài nam diễn viên 47 tuổi được bạn bè đưa đến sân bay chuẩn bị về quê hương.
Cách đây ít giờ, ca sĩ Leon Vũ vừa có thông báo mới nhất về quá trình đưa bạn thân quá cố về Việt Nam: "Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ 1 giấc là tới nhà nhé bạn. Sài Gòn ơi đón Anh Vũ nhé. Anh mong gặp mọi người đó".
Tại Việt Nam, NSND Hồng Vân cũng liên tục cập nhật tin tức về đàn em bạc mệnh. Trên Facebook, nữ nghệ sĩ đăng tải loạt ảnh thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi lên máy bay về nước kèm chú thích xúc động: "Bạn ấy đang về rồi mọi người mong bạn lắm đó bạn ơi. Cả 2 sân khấu Phú Nhuận và Superbowl nghỉ cả tuần lễ, để chờ bạn đó".
Theo thông báo trước đó, thi thể nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam vào trưa mai (9/4), sau đó được đưa đến chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức vào lúc 16 giờ cùng ngày.