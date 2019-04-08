Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương

Hậu trường 08/04/2019 16:55

Sau đám tang tại Mỹ, thi hài nghệ sĩ Anh Vũ đã được đưa ra sân bay chuẩn bị chuyển về Việt Nam an táng.

Những thông tin mới nhất về đám tang và việc đưa thi hài nghệ sĩ hài Anh Vũ về Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả cả nước. Sau lễ viếng tại nhà quàn An Lạc (Mỹ), thi hài nam diễn viên 47 tuổi được bạn bè đưa đến sân bay chuẩn bị về quê hương.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Leon Vũ vừa có thông báo mới nhất về quá trình đưa bạn thân quá cố về Việt Nam: "Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ 1 giấc là tới nhà nhé bạn. Sài Gòn ơi đón Anh Vũ nhé. Anh mong gặp mọi người đó".

Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương - Ảnh 1
Leon Vũ cập nhật hình ảnh mới nhất về việc đưa thi thể bạn thân về nước - Ảnh: FBNV
Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương - Ảnh 2
Quan tài được đóng gói rất cẩn thận trước khi ra sân bay - Ảnh: FBNV

Tại Việt Nam, NSND Hồng Vân cũng liên tục cập nhật tin tức về đàn em bạc mệnh. Trên Facebook, nữ nghệ sĩ đăng tải loạt ảnh thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi lên máy bay về nước kèm chú thích xúc động: "Bạn ấy đang về rồi mọi người mong bạn lắm đó bạn ơi. Cả 2 sân khấu Phú Nhuận và Superbowl nghỉ cả tuần lễ, để chờ bạn đó".

Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương - Ảnh 3
Tang lễ tại Mỹ được tổ chức trang trọng...
Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương - Ảnh 4
... rất đông đồng nghiệp đến thắp hương cho nam diễn viên 47 tuổi lần cuối - Ảnh: Facebook
Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương - Ảnh 5
Chị gái Anh Vũ (bên phải) sang Mỹ để đưa thi thể em trai về quê hương an nghỉ - Ảnh: Facebook

Theo thông báo trước đó, thi thể nghệ sĩ Anh Vũ sẽ về đến Việt Nam vào trưa mai (9/4), sau đó được đưa đến chùa Ấn Quang, đường Sư Vạn Hạnh, quận 10, TP. Hồ Chí Minh. Lễ viếng được tổ chức vào lúc 16 giờ cùng ngày.

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Từ khóa:   Nghệ sĩ Anh Vũ qua đời Anh Vũ

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