Ảnh hiếm: Thi hài Anh Vũ được đóng gói cẩn thận trước khi đưa lên máy bay về quê hương

Những thông tin mới nhất về đám tang và việc đưa thi hài nghệ sĩ hài Anh Vũ về Việt Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm, theo dõi của khán giả cả nước. Sau lễ viếng tại nhà quàn An Lạc (Mỹ), thi hài nam diễn viên 47 tuổi được bạn bè đưa đến sân bay chuẩn bị về quê hương.

Cách đây ít giờ, ca sĩ Leon Vũ vừa có thông báo mới nhất về quá trình đưa bạn thân quá cố về Việt Nam: "Thế là mọi việc đã an bài, bạn tôi đã an toàn trên sân ga, ngủ 1 giấc là tới nhà nhé bạn. Sài Gòn ơi đón Anh Vũ nhé. Anh mong gặp mọi người đó".