Ngọc Lan: 'Thế giới có thể không thương hoa tiếc ngọc, nhưng phụ nữ thì nhất định phải biết thương mình'

Thành công trong sự nghiệp lẫn cuộc sống hôn nhân, Ngọc Lan chia sẻ triết lý sống cực thâm thúy khiến nhiều chị em phải suy ngẫm.

Trên trang cá nhân, diễn viên Ngọc Lan nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, đặc biệt là chị em phụ nữ khi đăng tải status triết lý về cuộc sống. Theo đó, nàng "Kiều nữ" không đồng tình với quan niệm phụ nữ phải an phận, sống nhún nhường trước phái mạnh. Cô chia sẻ: "Đừng nghĩ rằng sinh ra là phụ nữ thì phải an phận, sống lùi lại một chút cho đàn ông tỏa sáng. Muốn gặp được hoàng tử thì trước hết bản thân cũng phải là một công chúa hoặc tiểu thư cái đã. Những câu chuyện thiếu gia nhà giàu và cô gái nghèo chỉ có trên phim ảnh mà thôi, còn ngoài đời thực thì mọi thứ phũ phàng và khắc nghiệt hơn nhiều lắm".

Ngọc Lan chia sẻ triết lý sống khiến nhiều chị em phải suy ngẫm - Ảnh: FBNV Chưa dừng lại ở đó, bà xã Thanh Bình thẳng thắn nêu rõ, phụ nữ không nên chỉ ngồi khóc lóc trách móc, than vãn về cuộc đời mà hãy mạnh mẽ đấu tranh và kiếm tìm hạnh phúc. "Thực ra cuộc sống của ai cũng có những nỗi niềm riêng. Đừng đem đời mình so với người khác, bầu trời trong mắt mỗi người mang một màu xanh khác nhau, nước mắt mỗi người nếu chưa nếm ai biết mặn ngọt hơn ai. Phụ nữ mà cứ ngồi một chỗ khóc lóc vì sao mình lại khổ, tại sao cuộc sống cứ mãi vất vả cũng chẳng để làm gì. Cuộc đời này đâu có vì chúng ta là phái yếu mà ưu ái, nhẹ tay? Nếu chúng ta muốn được yêu thì cũng phải cố gắng để bản thân xứng đáng được yêu. Nếu mệt mỏi quá thì nghỉ một chút hãy đi tiếp chứ đừng buông thả, tuyệt vọng. Những khốn khó, áp lực hôm nay trải qua lại chính là thứ hành trang quý giá nhất cho cuộc đời phụ nữ.

Thế đấy, đời này phụ nữ dù đang độc thân hay đã có chồng đều phải nỗ lực hết sức mình. Trên đời này không hề có quy định 'Ưu tiên phụ nữ' đâu. Chị em có thể mang vóc dáng nhỏ bé của nữ nhi nhưng phải chứa trong mình khí thế của nam nhi", cô nhận định. Nhường nhịn và yêu thương vợ hết lòng chính là cách Thanh Bình giữ lửa hôn nhân - Ảnh: FBNV Sau thời gian dài chung sống và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vẫn ngọt ngào như ngày mới yêu - Ảnh: FBNV Kết thúc bài viết, bà mẹ một con khuyên chị em hãy chịu trách nhiệm với cuộc đời mình. Không ai yêu bạn hơn chính bạn nên phải biết quan tâm, yêu thương bản thân thật nhiều. Ngọc Lan cho rằng: “Cuộc đời này là của mình, ai đó quan tâm cũng chỉ là đứng bên cạnh hỏi xem có ổn không mà thôi. Dù vất vả hay mệt mỏi cỡ nào cũng phải vượt qua hết mới mong có được thành công. Thế giới có thể không thương hoa tiếc ngọc nhưng phụ nữ thì nhất định phải biết thương mình. Nỗ lực được thì cũng phải biết chiều chuộng bản thân một chút. Làm điều mình thích, mua thứ mình ưa, đi những nơi mình muốn. Đừng dại gì mà bạc đãi bản thân vì ai phụ nữ nhé!”. Dù chưa tổ chức đám cưới chính thức nhưng tổ ấm nhỏ của cặp đôi vẫn ngập tràn tiếng cười - Ảnh: FBNV Những tâm sự của bà xã Thanh Bình nhận được sự đồng tình của mọi người. Đông đảo người hâm mộ đang mong chờ một đám cưới viên mãn của cặp đôi.

Ngọc Lan bức xúc trước cảnh nhiều người đu bám, chụp ảnh cười đùa tại đám tang Anh Vũ Hành động thiếu tế nhị của đám đông cùng một số Streamer, YouTuber khi đến đám tang cố nghệ sĩ Anh Vũ khiến nhiều người vô cùng bức xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngoc-lan-the-gioi-co-the-khong-thuong-hoa-tiec-ngoc-nhung-phu-nu-thi-nhat-dinh-phai-biet-thuong-minh-322436.html