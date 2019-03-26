Ai như Ngọc Lan, dùng 'trăm phương ngàn kế' giành giật chồng với con trai 2 tuổi

Hậu trường 26/03/2019 16:32

Người hâm mộ cười "té ghế" khi đọc những chia sẻ đầy hài hước của diễn viên Ngọc Lan về cuộc sống gia đình từ khi có con.

Mới đây, Ngọc Lan khiến người hâm mộ bật cười khi tâm sự nhiều điều thú vị trong cuộc sống vợ chồng sau khi có con. Nữ diễn viên hài hước kể chuyện bị con trai 2 tuổi giành ông xã Thanh Bình. Cô tỏ thái độ “hờn ghen” và quyết dùng mọi cách để giành lại chồng về phía mình.

Ngọc Lan viết: "Chuyện 'giành giật' ba Bình của hai mẹ con. Ông Louis ổng cứ quấn lấy ba mọi lúc, mọi nơi dù cho ba rất nghiêm khắc. Nhưng mẹ Lan nào đâu... chịu thua dễ dàng vậy. Mẹ hơn tuổi con nha Louis híhí. Cho ổng đeo bám ba một lúc là mẹ dụ cô Út mang Louis đi bơi ngay, mẹ phải giành ba chứ. Thanh Bình là chồng Ngọc Lan nha Louis".

Ai như Ngọc Lan, dùng 'trăm phương ngàn kế' giành giật chồng với con trai 2 tuổi - Ảnh 1
Ngọc Lan 'bày kế' tách con trai ra để được gần gũi ông xã Thanh Bình - Ảnh: FBNV
Ai như Ngọc Lan, dùng 'trăm phương ngàn kế' giành giật chồng với con trai 2 tuổi - Ảnh 2
Dù đóng vai 'ác' trong nhà nhưng Thanh Bình lại được con trai yêu mến, đeo bám không rời - Ảnh: FBNV

Dòng trạng thái hài hước nhưng vô cùng dễ thương của Ngọc Lan nhận được nhiều sự chú ý từ cư dân mạng. Nhiều người tỏ ý ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc của cặp đôi.

Ai như Ngọc Lan, dùng 'trăm phương ngàn kế' giành giật chồng với con trai 2 tuổi - Ảnh 3
Thanh Bình yêu thương và chăm lo cho bà xã Ngọc Lan từng bữa ăn, giấc ngủ - Ảnh: FBNV

Trước khi đến với chồng hiện tại, Ngọc Lan từng chịu nhiều tổn thương trong chuyện tình cảm. Tuy nhiên, với tình yêu của Thanh Bình, nàng "Kiều nữ" đã vứt bỏ được quá khứ không vui.

Đặc biệt là từ khi có con, tổ ấm nhỏ của vợ chồng diễn viên càng ngập tràn hạnh phúc. Dù cuộc sống không thể tránh khỏi những bất đồng, nhưng con trai chính là cầu nối lớn nhất giúp đôi vợ chồng trẻ càng thêm thấu hiểu và yêu nhau hơn.

Ai như Ngọc Lan, dùng 'trăm phương ngàn kế' giành giật chồng với con trai 2 tuổi - Ảnh 4
Cuộc sống viên mãn của Thanh Bình - Ngọc Lan khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: FBNV

Sau nhiều năm “về chung nhà” và có với nhau một nhóc tỳ đáng yêu, cuộc sống của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào. Ngọc Lan được ông xã yêu thương, cưng chiều hết lòng. Thanh Bình sẵn sàng giúp vợ lo việc nhà, chăm con để cô yên tâm phát triển sự nghiệp.

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Bà xã Thanh Bình nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi nói về cách hành xử của người chồng tốt trên trang cá nhân.

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