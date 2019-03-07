Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời

"Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên", Ngọc Lan tâm sự về tình yêu của mình và ông xã.
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Ngọc Lan – Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo công chúng từ khi yêu đến lúc “về chung nhà”. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc khi con trai đầu lòng ra đời. Sau khi có con, Thanh Bình – Ngọc Lan lại càng cố gắng vun đắp để bé Phôi có một gia đình trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười.
Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi tâm sự về tình yêu và cách chọn cho mình một nửa phù hợp nhất. Theo đó, cô cho rằng đàn ông dù đẹp trai, nhiều tiền và địa vị cao bao nhiêu nhưng điều đó không đủ để trói buộc trái tim phụ nữ cả đời.
"Đàn ông đẹp trai có thể khiến phụ nữ trầm trồ, ngưỡng mộ. Đàn ông giàu có, có địa vị, lắm tiền nhiều bạc có thể khiến phụ nữ mê mẩn, ao ước. Nhưng tất cả những điều đó không trói buộc được trái tim người phụ nữ lâu dài. Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên", Ngọc Lan chia sẻ.
Tâm sự của Ngọc Lan nhận được sự đồng tình của đông đảo chị em. Cô khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi khi khéo vun vén cho gia đình luôn hạnh phúc giữa showbiz nhiều thị phi.
Trước đó, Ngọc Lan nhiều lần tự nhận mình không phải là người vợ đảm, giỏi chuyện bếp núc. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một người chồng hiểu, yêu và chiều chuộng vợ con. Thanh Bình không ngại xắn tay áo giúp vợ việc nhà, nấu ăn hay thậm chí là chăm con mà không một lời than vãn.