Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời

Ngọc Lan – Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo công chúng từ khi yêu đến lúc “về chung nhà”. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc khi con trai đầu lòng ra đời. Sau khi có con, Thanh Bình – Ngọc Lan lại càng cố gắng vun đắp để bé Phôi có một gia đình trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười.

Hiện tại, người hâm mộ đang chờ Ngọc Lan - Thanh Bình tổ chức một đám cưới hoành tráng - Ảnh: FBNV

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi tâm sự về tình yêu và cách chọn cho mình một nửa phù hợp nhất. Theo đó, cô cho rằng đàn ông dù đẹp trai, nhiều tiền và địa vị cao bao nhiêu nhưng điều đó không đủ để trói buộc trái tim phụ nữ cả đời.