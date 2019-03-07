Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời

Hậu trường 07/03/2019 09:09

"Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên", Ngọc Lan tâm sự về tình yêu của mình và ông xã.

Ngọc Lan – Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí Việt nhận được sự yêu mến, ủng hộ của đông đảo công chúng từ khi yêu đến lúc “về chung nhà”. Cả hai tổ chức lễ ăn hỏi vào năm 2016. Sau 3 năm chung sống, gia đình nhỏ của họ ngày càng hạnh phúc khi con trai đầu lòng ra đời. Sau khi có con, Thanh Bình – Ngọc Lan lại càng cố gắng vun đắp để bé Phôi có một gia đình trọn vẹn, tràn ngập tiếng cười.

Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời - Ảnh 1
Hiện tại, người hâm mộ đang chờ Ngọc Lan - Thanh Bình tổ chức một đám cưới hoành tráng - Ảnh: FBNV

Mới đây, Ngọc Lan gây chú ý khi tâm sự về tình yêu và cách chọn cho mình một nửa phù hợp nhất. Theo đó, cô cho rằng đàn ông dù đẹp trai, nhiều tiền và địa vị cao bao nhiêu nhưng điều đó không đủ để trói buộc trái tim phụ nữ cả đời. 

"Đàn ông đẹp trai có thể khiến phụ nữ trầm trồ, ngưỡng mộ. Đàn ông giàu có, có địa vị, lắm tiền nhiều bạc có thể khiến phụ nữ mê mẩn, ao ước. Nhưng tất cả những điều đó không trói buộc được trái tim người phụ nữ lâu dài. Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên", Ngọc Lan chia sẻ.

Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời - Ảnh 2
Sau 3 năm 'về chung nhà', cuộc sống của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn - Ảnh: FBNV
Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời - Ảnh 3
Tổ ấm của vợ chồng Ngọc Lan thật sự đầy đủ và viên mãn - Ảnh: FBNV

Tâm sự của Ngọc Lan nhận được sự đồng tình của đông đảo chị em. Cô khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi khi khéo vun vén cho gia đình luôn hạnh phúc giữa showbiz nhiều thị phi.

Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời - Ảnh 4
Thanh Bình được khen ngợi hết lời vì không nề hà việc đeo tạp dề vào bếp phụ vợ nấu nướng - Ảnh: FBNV
Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời - Ảnh 5
Ngay cả việc chăm con, nam diễn viên cũng 'tranh' với bà xã Ngọc Lan - Ảnh: FBNV

Trước đó, Ngọc Lan nhiều lần tự nhận mình không phải là người vợ đảm, giỏi chuyện bếp núc. Tuy nhiên, cô luôn cảm thấy hạnh phúc khi lấy được một người chồng hiểu, yêu và chiều chuộng vợ con. Thanh Bình không ngại xắn tay áo giúp vợ việc nhà, nấu ăn hay thậm chí là chăm con mà không một lời than vãn.

Ông xã Ngọc Lan trải lòng yêu vợ sau những đổ vỡ đầy nước mắt của cô

Ông xã Ngọc Lan trải lòng yêu vợ sau những đổ vỡ đầy nước mắt của cô

Nam diễn viên Thanh Bình chứng kiến từng bước đi của nữ diễn viên Ngọc Lan, cả thành công, vấp ngã, và những đổ vỡ đầy nước mắt. Anh luôn bên cạnh để chia sẻ những buồn vui trong công việc, cuộc sống của cô.

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Từ khóa:   diễn viên Ngọc Lan Ngọc lan - Thanh Bình

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