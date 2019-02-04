Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng khi nói về chuyện về nhà chồng làm dâu ngày Tết. Đây có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều nàng dâu khi phải lo chuyện bếp núc, mua sắm Tết cho nhà chồng. Tuy nhiên, với bà xã Thanh Bình thì chuyện này lại vô cùng nhẹ nhàng vì được cả gia đình chồng yêu thương, không phải làm gì.

Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai về nhà nội ăn Tết sớm - Ảnh: FBNV

“Cả năm không được làm dâu ngày nào, nên cứ rảnh là tranh thủ về làm dâu Dakmil. Cũng như thường lệ, gia đình nhỏ của Lan sẽ tranh thủ về nhà nội Louis trước Tết (vì Tết Lan ở nhà cúng và Tết ông nội Louis sẽ vào chơi với Louis), và thấy mình thật sự may mắn khi phận làm dâu của mình nhẹ tênh.