Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay

Hậu trường 04/02/2019 09:22

Không chỉ được chồng cưng chiều, Ngọc Lan còn được cả gia đình Thanh Bình quan tâm, yêu mến.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan nhận được sự quan tâm đặc biệt của đông đảo dân mạng khi nói về chuyện về nhà chồng làm dâu ngày Tết. Đây có lẽ là nỗi ám ảnh của nhiều nàng dâu khi phải lo chuyện bếp núc, mua sắm Tết cho nhà chồng. Tuy nhiên, với bà xã Thanh Bình thì chuyện này lại vô cùng nhẹ nhàng vì được cả gia đình chồng yêu thương, không phải làm gì.

Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay - Ảnh 1
Ngọc Lan - Thanh Bình đưa con trai về nhà nội ăn Tết sớm - Ảnh: FBNV

“Cả năm không được làm dâu ngày nào, nên cứ rảnh là tranh thủ về làm dâu Dakmil. Cũng như thường lệ, gia đình nhỏ của Lan sẽ tranh thủ về nhà nội Louis trước Tết (vì Tết Lan ở nhà cúng và Tết ông nội Louis sẽ vào chơi với Louis), và thấy mình thật sự may mắn khi phận làm dâu của mình nhẹ tênh.

Nhà thì có người dọn dẹp nấu nướng nên lần nào về nhà chồng cũng đều là những ngày thật sung sướng, được ăn no ngủ kỹ, được nhõng nhẽo với nhà chồng. Và đặc biệt lần nào về Lan cũng thích được ông nội Louis chở đi mặc dù xe nội mùi thuốc lá rất hôi.

Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay - Ảnh 2
Ngọc Lan được bố chồng yêu thương nên không phải lo chuyện bếp núc ngày Tết - Ảnh: FBNV
Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay - Ảnh 3
Ngọc Lan vui vẻ khi được bố chồng đưa đi chơi - Ảnh: FBNV

Năm nay chỉ về được 3 ngày thôi. Tạm biệt nội Louis về Sài Gòn dọn dẹp nhà cửa đón Tết và đợi ông nội vô. Kể chuyện hơi không đầu không đuôi nhưng thôi Tết nhất mong mọi người thông cảm nha, vì đang trên xe về nhưng rất rầu vì không biết mai có tiệm nail nào ở quận 2 còn mở cửa để mẹ Louis qua mần bộ móng đẹp ăn Tết”, Ngọc Lan thích thú viết.

Nghe Ngọc Lan kể chuyện làm dâu ngày Tết ở nhà chồng, chị em chỉ muốn kết hôn ngay - Ảnh 4
Thanh Bình luôn bên cạnh, cưng chiều bà xã hết nấc - Ảnh: FBNV

Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Ngọc Lan nhận được số lượt like và bình luận “khủng”. Nhiều chị em xuýt xoa, ngưỡng mộ với bà xã Thanh Bình khi tránh được nỗi ám ảnh của nhiều nàng dâu mỗi dịp Tết đến.

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Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người

Tham gia sự kiện mới đây, Ngọc Lan khiến chị em ghen tỵ khi được ông xã Thanh Bình cưng chiều, khom lưng chỉnh váy trước mặt nhiều người.

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