Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng

Hậu trường 01/11/2018 16:38

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Lan - Thanh Bình ngày càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng.

Thanh Bình nổi tiếng là người chồng đảm đang, yêu thương vợ con hết lòng. Không nề hà bất cứ công việc gì, anh có thể xắn tay áo giúp vợ từ việc rửa chén, nấu cơm đến tắm, thay tã cho con...

Không chỉ vậy, Thanh Bình còn là một người chồng tâm lý, biết quan tâm đến vợ trong những dịp lễ đặc biệt. Mới đây, anh khiến nhiều người xuýt xoa khi viết tâm thư ngọt ngào cho bà xã Ngọc Lan nhân kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Nam diễn viên không ngại thổ lộ tình cảm với bà xã trên Facebook cá nhân: "Hôm nay tròn 3 năm ngày bắt đầu yêu nhau! 1/11/2015 - 1/11/2018.

Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng - Ảnh 1
Sau nhiều năm chung sống, Thanh Bình vẫn hứa yêu vợ như ngày đầu - Ảnh: FBNV

3 năm không phải là quá lâu nhưng cũng không phải quá ngắn cho tất cả những điều tuyệt vời đã cùng trải qua. Chúng ta đã có 1 tình yêu to lớn là Louis, sẽ còn nhiều thứ mà chúng ta sẽ vượt qua trước mắt nữa, nhưng điều quan trọng mình hãy cứ vững tin về đối phương thì anh tin là sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Dù Louis dành bớt phần nhưng anh hứa là sẽ yêu như ngày đầu nhé. Đừng suy nghĩ nhiều và hãy luôn cười thật nhiều nhé. Nắm chặt tay và đi tiếp cùng nhau nhé Nì mập Ngọc Lan Nguyễn!

Ba yêu 2 mẹ con nhiều!”.

Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng - Ảnh 2
Thanh Bình - Ngọc Lan vẫn chưa tổ chức đám cưới dù đã làm lễ ăn hỏi cách đây 2 năm - Ảnh: FBNV

Trước khi đến với nhau, Thanh Bình và Ngọc Lan đã có 10 năm làm bạn thân. Tuy rất hiểu về đối phương nhưng “Kiều nữ” từng tiết lộ, cô và ông xã từng có khoảng thời gian bất đồng, cãi nhau rất nhiều. Dù vậy, sự nhường nhịn và biết sẻ chia đã giúp cặp đôi nghệ sĩ xây dựng hạnh phúc gia đình vững chắc như hiện tại.

Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng - Ảnh 3
Cặp đôi có với nhau cậu con trai đáng yêu - Ảnh: FBNV
Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng - Ảnh 4
Thanh Bình không ngại giúp vợ chăm con trai khi cô bận rộn với công việc - Ảnh: FBNV
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute

Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute

Thanh Bình chia sẻ loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thân thành bò sữa khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì quá đáng yêu.

Xem thêm
Từ khóa:   Ngọc Lan Thanh Bình cuộc sống của Ngọc Lan - Thanh Bình

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Chúc mừng 3 con giáp vận đỏ như son, đi đến đâu VẬN MAY BÁM GÓT đến đó, TIỀN VÀNG đổ ập xuống đầu trong 3 tuần tới

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Sự thật đằng sau chiếc bụng thon gọn ở tháng thứ 7 thai kỳ và quyết định bất ngờ nơi phòng khám

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Từ ngày 15/10 đến 25/10/2026, 3 con giáp mưa thuận gió hòa, đón Thần Tài vào nhà, CỦA CẢI đếm mỏi cả tay, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Sự thật đằng sau biến cố bất ngờ với đứa trẻ sơ sinh và cách ứng xử vượt ngoài dự đoán của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 4 phút trước
Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Từ ngày 5/9 đến 15/9 âm lịch, 3 con giáp phúc vận đầy mình, tiền vàng rủng rỉnh, cuộc sống an nhàn mặc kệ thị phi, làm gì cũng thắng lợi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Màn đụng độ trớ trêu ngoài hành lang và khoảnh khắc đứng hình khi nhận ra người tình của chị hàng xóm

Ngoại tình 3 giờ 4 phút trước
Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Vượt khó vượt khổ, 3 con giáp CẢI VẬN GIÀU SANG, phúc báo đầy nhà, của nả đầy két, cuộc đời sang trang trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Nỗi lòng người chồng dằn vặt vì sai lầm quá khứ và hành động lay động tâm hồn của vợ sau biến cố

Tâm sự gia đình 4 giờ 4 phút trước
Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Đúng 21 ngày tới, cơ hội kiếm tiền tìm đến tận cửa, 3 con giáp GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi nước đại', bội thu tiền tài, trúng số độc đắc giàu sang đổi đời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42