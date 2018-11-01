Mấy ai hạnh phúc như Ngọc Lan, được chồng hứa 'yêu như ngày đầu' sau 3 năm mặn nồng

Tổ ấm hạnh phúc của Ngọc Lan - Thanh Bình ngày càng nhận được nhiều sự ngưỡng mộ của công chúng.

Thanh Bình nổi tiếng là người chồng đảm đang, yêu thương vợ con hết lòng. Không nề hà bất cứ công việc gì, anh có thể xắn tay áo giúp vợ từ việc rửa chén, nấu cơm đến tắm, thay tã cho con... Không chỉ vậy, Thanh Bình còn là một người chồng tâm lý, biết quan tâm đến vợ trong những dịp lễ đặc biệt. Mới đây, anh khiến nhiều người xuýt xoa khi viết tâm thư ngọt ngào cho bà xã Ngọc Lan nhân kỷ niệm 3 năm yêu nhau.

Nam diễn viên không ngại thổ lộ tình cảm với bà xã trên Facebook cá nhân: "Hôm nay tròn 3 năm ngày bắt đầu yêu nhau! 1/11/2015 - 1/11/2018. Sau nhiều năm chung sống, Thanh Bình vẫn hứa yêu vợ như ngày đầu - Ảnh: FBNV 3 năm không phải là quá lâu nhưng cũng không phải quá ngắn cho tất cả những điều tuyệt vời đã cùng trải qua. Chúng ta đã có 1 tình yêu to lớn là Louis, sẽ còn nhiều thứ mà chúng ta sẽ vượt qua trước mắt nữa, nhưng điều quan trọng mình hãy cứ vững tin về đối phương thì anh tin là sẽ chẳng có gì khó khăn cả.

Dù Louis dành bớt phần nhưng anh hứa là sẽ yêu như ngày đầu nhé. Đừng suy nghĩ nhiều và hãy luôn cười thật nhiều nhé. Nắm chặt tay và đi tiếp cùng nhau nhé Nì mập Ngọc Lan Nguyễn! Ba yêu 2 mẹ con nhiều!”. Thanh Bình - Ngọc Lan vẫn chưa tổ chức đám cưới dù đã làm lễ ăn hỏi cách đây 2 năm - Ảnh: FBNV Trước khi đến với nhau, Thanh Bình và Ngọc Lan đã có 10 năm làm bạn thân. Tuy rất hiểu về đối phương nhưng “Kiều nữ” từng tiết lộ, cô và ông xã từng có khoảng thời gian bất đồng, cãi nhau rất nhiều. Dù vậy, sự nhường nhịn và biết sẻ chia đã giúp cặp đôi nghệ sĩ xây dựng hạnh phúc gia đình vững chắc như hiện tại. Cặp đôi có với nhau cậu con trai đáng yêu - Ảnh: FBNV Thanh Bình không ngại giúp vợ chăm con trai khi cô bận rộn với công việc - Ảnh: FBNV

Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute Thanh Bình chia sẻ loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thân thành bò sữa khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì quá đáng yêu.

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