Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute

Thanh Bình chia sẻ loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thân thành bò sữa khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì quá đáng yêu.
- Ngọc Lan bật mí thói quen tự mình làm khổ mình của ông xã
- Ngọc Lan đăng ảnh diện áo dài nhân ngày tựu trường, cư dân mạng lại dòm ngó đến chi tiết cực hài khác
Mới đây, Thanh Bình khiến nhiều fan thích thú khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thành bò sữa cực đáng yêu. Đây là những khoảnh khắc bé Louis tham gia Ngày hội hóa trang đầu tiên trong đời tại trường học. Từ sáng sớm, nữ diễn viên Nhà ông Hoàng có ma đã chở con trai đến trường bằng xe máy và ở lại chơi cùng bé cho đến khi hết chương trình.
Có thể thấy, bé Louis nhà Ngọc Lan - Thanh Bình tuy chỉ mới hai tuổi nhưng trông khá chững chạc. Cậu bé không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu mà còn rất biết cách lấy lòng người khác bằng sự thông minh, lanh lẹ. Đây cũng là lần đầu tiên quý từ nhà Thanh Bình có dịp được trải nghiệm ngày Halloween vì năm ngoái em còn quá nhỏ và vẫn chưa đi học.