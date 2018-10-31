Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute

Hậu trường 31/10/2018 17:25

Thanh Bình chia sẻ loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thân thành bò sữa khiến nhiều cư dân mạng bật cười vì quá đáng yêu.

Mới đây, Thanh Bình khiến nhiều fan thích thú khi chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh Ngọc Lan và con trai hóa thành bò sữa cực đáng yêu. Đây là những khoảnh khắc bé Louis tham gia Ngày hội hóa trang đầu tiên trong đời tại trường học. Từ sáng sớm, nữ diễn viên Nhà ông Hoàng có ma đã chở con trai đến trường bằng xe máy và ở lại chơi cùng bé cho đến khi hết chương trình.

Có thể thấy, bé Louis nhà Ngọc Lan - Thanh Bình tuy chỉ mới hai tuổi nhưng trông khá chững chạc. Cậu bé không chỉ sở hữu vẻ ngoài đáng yêu mà còn rất biết cách lấy lòng người khác bằng sự thông minh, lanh lẹ. Đây cũng là lần đầu tiên quý từ nhà Thanh Bình có dịp được trải nghiệm ngày Halloween vì năm ngoái em còn quá nhỏ và vẫn chưa đi học.

Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 1
Con trai Thanh Bình - Ngọc Lan hóa chú bò sữa siêu đáng yêu - Ảnh: FBNV
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 2
Ngọc Lan cũng hóa thành bò sữa để đồng hành cùng con trai trong Ngày hội hóa trang - Ảnh: FBNV
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 3
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 4
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 5
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 6
Những khoảnh khắc đáng yêu không chịu được của Ngọc Lan và con trai - Ảnh: FBNV
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 7
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 8
Thanh Bình cười té ghế vì mẹ con Ngọc Lan hóa thành bò sữa siêu cute - Ảnh 9
Con trai Ngọc Lan được mẹ chở đến trường bằng xe máy. Đây là lần đầu cậu bé 2 tuổi biết đến ngày Halloween vì năm ngoái còn quá nhỏ
'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo

'Tan chảy' với loạt ảnh con trai Ngọc Lan bám ba ‘quằn quại’ như keo

"Kiều nữ" Ngọc Lan khiến cư dân mạng thích thú khi chia sẻ loạt ảnh đáng yêu của Thanh Bình và con trai.

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