Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga

Hậu trường 03/12/2018 14:33

Ngọc Lan không giấu được những giọt nước mắt xúc động khi tham dự ngày giỗ thứ 40 của vợ chồng cố nghệ sĩ cải lương Thanh Nga.

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp lại trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày mất của vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Đây là năm thứ 2 bà xã Thanh Bình được đảm nhận vai trò làm MC cho chương trình đặc biệt này. Nhớ lại thời khắc được nghe giọng hát của cố nghệ sĩ cải lương vang lên trên sân khấu, Ngọc Lan không giấu được những giọt nước mắt xúc động. 

"Kỷ niệm 40 năm ngày giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Hôm nay xem hình mà vẫn còn cảm xúc trọn vẹn của ngày hôm qua, hãnh diện, vui, rất xúc động và rất run. Năm nay là năm thứ 2 anh Nguyễn Hữu Châu giao cho trọng trách cầm mic để mở đầu chương trình. Lan không phải MC chuyên nghiệp nên khá là run và run hơn nữa khi lần này Lan được tiếp xúc rất gần với người lớn, những bậc tiền bối. Khi đứng nép vào sát cánh gà để lắng nghe những lời chia sẻ về những kỷ niệm của các bậc tiền bối với cô Thanh Nga thì Lan thật sự xúc động.

Còn nói về cô Thanh Nga thì chắc chẳng cần tới lượt Lan nói vì công chúng đã biết và ngưỡng mộ cô thế nào rồi. Nhưng có 1 điều đặc biệt là không hiểu sao những đoạn clip về cô và về những trích đoạn của cô mỗi khi nổi lên thì y như rằng da gà mình nổi theo, 10 lần như 1. Mình luôn có cảm giác cô luôn hiện hữu, những giai điệu cô cất lên Lan luôn có cảm giác như chính cô đang hát chứ không phải xem clip.

Cám ơn anh Hữu Châu vẫn luôn nhớ em là 1 đứa nghiện CẢI LƯƠNG mặc dù em không hát được, chỉ biết nghe thôi. Và cũng xin chúc mừng anh đã làm được ước nguyện của mình là lo được ngày giỗ cho ba má được trọn vẹn và ý nghĩa", Ngọc Lan tâm sự.

Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 1
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 2
Ngọc Lan đảm nhận vị trí MC trong chương trình kỷ niệm 40 năm ngày giỗ cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 3
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 4
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 5
Các nghệ sĩ nghẹn ngào khi nhắc lại những cống hiến của vợ chồng nghệ sĩ Thanh Nga cho làng nghệ thuật - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 6
Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh 7
Sao Việt dâng hoa hồng lên sân khấu để tưởng nhớ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: FBNV
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