Ngọc Lan nghẹn ngào trong đám giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga

Mới đây, diễn viên Ngọc Lan đã chia sẻ lên trang cá nhân loạt ảnh chụp lại trong lễ kỷ niệm 40 năm ngày mất của vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Đây là năm thứ 2 bà xã Thanh Bình được đảm nhận vai trò làm MC cho chương trình đặc biệt này. Nhớ lại thời khắc được nghe giọng hát của cố nghệ sĩ cải lương vang lên trên sân khấu, Ngọc Lan không giấu được những giọt nước mắt xúc động.

"Kỷ niệm 40 năm ngày giỗ vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga. Hôm nay xem hình mà vẫn còn cảm xúc trọn vẹn của ngày hôm qua, hãnh diện, vui, rất xúc động và rất run. Năm nay là năm thứ 2 anh Nguyễn Hữu Châu giao cho trọng trách cầm mic để mở đầu chương trình. Lan không phải MC chuyên nghiệp nên khá là run và run hơn nữa khi lần này Lan được tiếp xúc rất gần với người lớn, những bậc tiền bối. Khi đứng nép vào sát cánh gà để lắng nghe những lời chia sẻ về những kỷ niệm của các bậc tiền bối với cô Thanh Nga thì Lan thật sự xúc động.