Chuyện đời như phim của ‘nữ hoàng sân khấu’ Thanh Nga: Bị sát hại bởi chính kẻ bắt cóc con trai

Hậu trường 01/12/2018 10:49

Đã 40 năm sân khấu cải lương vắng bóng Thanh Nga, tuy nhiên hình ảnh người nghệ sĩ thanh sắc vẹn toàn nhưng bạc mệnh này vẫn mãi khắc ghi trong lòng người hâm mộ.

Nghệ sĩ Thanh Nga tên thật là Juliette Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1942. Bà được mệnh danh là "nữ hoàng sân khấu" của miền Nam Việt Nam thời bấy giờ. Trong lịch sử ca kịch cải lương từ thập niên 1950, Thanh Nga là một tên tuổi lớn, được rất nhiều người mến mộ. Không chỉ nổi tiếng về tài sắc, trong mắt công chúng bà còn là một người phụ nữ dịu dàng với lòng nhân hậu vô bờ.

Chuyện đời như phim của ‘nữ hoàng sân khấu’ Thanh Nga: Bị sát hại bởi chính kẻ bắt cóc con trai - Ảnh 1
Nghệ sĩ Thanh Nga được hầu hết công chúng nghệ thuật yêu mến - Ảnh: Internet

Từ nhỏ, nghệ sĩ Thanh Nga đã theo đuổi con đường nghệ thuật với những vai diễn trên sân khấu Thanh Minh. Năm 16 tuổi, Thanh Nga trở thành “ngôi sao sáng” của làng cải lương miền Nam nhờ chất giọng đầy cảm xúc và lối diễn xuất đặc biệt. Hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật, Thanh Nga để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng khán giả với hàng loạt vai diễn trong những vở cải lương nổi tiếng như “Tiếng trống Mê Linh”, “Nửa đời hương phấn”, “Thái hậu Dương Vân Nga”…

Chuyện đời như phim của ‘nữ hoàng sân khấu’ Thanh Nga: Bị sát hại bởi chính kẻ bắt cóc con trai - Ảnh 2
Những vai diễn của Thanh Nga luôn được khán giả đón nhận - Ảnh: Internet

Nhưng chuyện đời ít ai ngờ, hồng nhan vốn bạc mệnh, Thanh Nga và chồng - luật sư Phạm Duy Lân bị sát hại ngay trước cửa nhà riêng vào ngày 26/11/1978. Năm đó, bà chỉ mới 36 tuổi.

Đêm hôm xảy ra vụ án, sau khi diễn xong vở cải lương “Thái hậu Dương Vân Nga” ở rạp hát Cao Đồng Hưng, gia đình nghệ sĩ Thanh Nga lên xe trở về nhà. Ngay khi xe dừng trước cổng nhà thì bất ngờ hai tên lạ mặt xông đến, dùng súng khống chế đòi bắt cóc con trai bà.

Thời khắc bị dùng súng uy hiếp, Thanh Nga đã giấu con trai ra sau lưng rồi nằm đè lên để giữ tính mạng cho con. Trong lúc cố gắng bảo vệ con trai, nữ nghệ sĩ và chồng đã bị bọn bắt cóc nổ súng sát hại.

Chuyện đời như phim của ‘nữ hoàng sân khấu’ Thanh Nga: Bị sát hại bởi chính kẻ bắt cóc con trai - Ảnh 3
Gia đình nghệ sĩ Thanh Nga - Ảnh: Internet

Cái chết của vợ chồng “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga đã gây rúng động dư luận suốt một thời gian dài bởi sự tàn bạo, liều lĩnh của bọn tội phạm. Hàng vạn khán giả cả nước đã về thắp hương vĩnh biệt trước linh cữu của vợ chồng Thanh Nga, nhiều người không cầm được nước mắt tiếc thương.

Được biết, ngày 2/12 tới đây, NSƯT Hữu Châu sẽ cùng gia đình làm lễ giỗ hàng năm cho vợ chồng cố nghệ sĩ Thanh Nga tại TP.HCM.

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