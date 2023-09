Trong đó, nổi nhất là vai cô Bân trong Mùa len trâu, tiếp đến là người mẹ đau khổ trong Bi ơi, đừng sợ hay Vân trong Rừng Đen. Tuy xuất thân là thợ may và chưa từng qua bất cứ lớp đào tạo diễn xuất nào nhưng Kiều Trinh luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khản giả bởi lối diễn mộc mạc và tự nhiên.

Vẻ đẹp gợi cảm của diễn viên Kiều Trinh thời còn trẻ - Ảnh: Internet

Ai cũng nghĩ, một người đàn bà có vẻ đẹp quyến rũ như Kiều Trinh sẽ dễ dàng thu phục đàn ông và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao mỹ nhân khác. Tuy nhiên, có lẽ phận đời đa đoan trong các vai diễn đã vận vào đời thực của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Lần về quá khứ của Kiều Trinh, nhiều người sốc và thương xót cho số phận đầy bi kịch của chị khi trải qua ba lần thất bại trên đường tình duyên.

Xuất thân trong một gia đình khó khăn ở Bình Dương, Kiều Trinh phải theo học nghề thợ may để phụ giúp kinh tế cho bố mẹ từ năm 16 tuổi. Cuộc sống tảo tần đã biến Kiều Trinh trở thành một người con gái bản lĩnh và đầy nghị lực, luôn nuôi khát vọng đổi đời. Sau vài năm làm thợ may, người đẹp quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp với việc đầu tiên là làm công nhân cho một hãng giày. Tại đây, chị gặp gỡ người chồng đầu tiên (vốn là đồng nghiệp chung xưởng). Tuy nhiên, mối lương duyên này kéo dài không được bao lâu thì "đứt gánh giữa đường". Khi đó, Kiều Trinh nhận nuôi con gái với vô vàn khó khăn ập đến cùng lúc. Ban đầu, con gái Kiều Trinh có tên là Anh Tú (do nhà nội đặt vì mong đó là con trai). Khi ra đời lại là con gái nên Kiều Trinh đã đổi thành Cẩm Tú - sau này đổi tiếp lần nữa thành Thanh Tú.