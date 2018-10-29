Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt

Hậu trường 29/10/2018 12:43

Nổi tiếng với những vai diễn "nóng bỏng" trên phim nhưng ngoài đời diễn viên Kiều Trinh có cuộc đời đa đoan và đầy bi kịch.

Sở hữu vẻ đẹp quyến rũ với đôi mắt ướt át đầy ma lực, diễn viên Kiều Trinh luôn được các đạo diễn đo ni đóng giày cho những vai diễn tràn ngập cảnh nóng. Mười mấy năm gắn bó với môn nghệ thuật thứ 7, người đẹp sinh năm 1976 sở hữu cả một gia tài phim ảnh với hàng trăm vai diễn để đời.

Trong đó, nổi nhất là vai cô Bân trong Mùa len trâu, tiếp đến là người mẹ đau khổ trong Bi ơi, đừng sợ hay Vân trong Rừng Đen. Tuy xuất thân là thợ may và chưa từng qua bất cứ lớp đào tạo diễn xuất nào nhưng Kiều Trinh luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khản giả bởi lối diễn mộc mạc và tự nhiên.

Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 1
Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 2
Vẻ đẹp gợi cảm của diễn viên Kiều Trinh thời còn trẻ - Ảnh: Internet

Ai cũng nghĩ, một người đàn bà có vẻ đẹp quyến rũ như Kiều Trinh sẽ dễ dàng thu phục đàn ông và có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như bao mỹ nhân khác. Tuy nhiên, có lẽ phận đời đa đoan trong các vai diễn đã vận vào đời thực của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Lần về quá khứ của Kiều Trinh, nhiều người sốc và thương xót cho số phận đầy bi kịch của chị khi trải qua ba lần thất bại trên đường tình duyên.

Xuất thân trong một gia đình khó khăn ở Bình Dương, Kiều Trinh phải theo học nghề thợ may để phụ giúp kinh tế cho bố mẹ từ năm 16 tuổi. Cuộc sống tảo tần đã biến Kiều Trinh trở thành một người con gái bản lĩnh và đầy nghị lực, luôn nuôi khát vọng đổi đời. Sau vài năm làm thợ may, người đẹp quyết định lên Sài Gòn lập nghiệp với việc đầu tiên là làm công nhân cho một hãng giày. Tại đây, chị gặp gỡ người chồng đầu tiên (vốn là đồng nghiệp chung xưởng). Tuy nhiên, mối lương duyên này kéo dài không được bao lâu thì "đứt gánh giữa đường". Khi đó, Kiều Trinh nhận nuôi con gái với vô vàn khó khăn ập đến cùng lúc. Ban đầu, con gái Kiều Trinh có tên là Anh Tú (do nhà nội đặt vì mong đó là con trai). Khi ra đời lại là con gái nên Kiều Trinh đã đổi thành Cẩm Tú - sau này đổi tiếp lần nữa thành Thanh Tú.

Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 3
Kiều Trinh được mệnh danh là 'Nữ hoàng cảnh nóng' của màn ảnh Việt - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Kiều Trinh phải vật lộn với đủ thứ nghề để lo cho Thanh Tú ăn học. Trong một lần đi làm, chị may mắn lọt vào mắt xanh của đạo diễn Việt kiều nổi tiếng là Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Nhờ có vẻ đẹp mộc mạc cùng lối diễn xuất tự nhiên như chính con người mình, bà mẹ một con may mắn được giao vai nữ chính trong Mùa len trâu. Từ đây, cuộc đời Kiều Trinh bắt đầu rẽ lối qua hướng khác.

Từ một cô gái quê chân chất, Kiều Trinh lần lượt lột xác trở thành một trong những mỹ nhân "nóng bỏng" bậc nhất showbiz thời bấy giờ. Sự nổi tiếng cũng mang đến cho chị nhiều cơ hội gặp gỡ với những người đàn ông hào hoa. Sau nhiều tổn thương ở cuộc hôn nhân đầu, cuối cùng nữ diễn viên cũng chịu mở lòng đón nhận người đàn ông thứ 2. Tuy nhiên, dù hết lòng vun đắp nhưng Kiều Trinh cũng liên tục nhận về những cay đắng bởi sự nóng tính của người tình. Lúc này, nữ diễn viên đang mang thai con thứ 2 nhưng cuộc sống rơi vào cùng cực vì quá nghèo túng. 

"Khi mang thai đứa con thứ hai, tôi thường xuyên khám sức khỏe tại một bệnh viện ở Sài Gòn nhưng lúc sắp sinh thì số tiền còn lại không đủ chi trả. Thế là tôi về Bình Phước sinh con trong bệnh viện nhà quê. Sinh con xong, trong túi tôi chỉ còn đúng 50.000 đồng. Buồn hơn là lúc đó mẹ tôi đã phát bệnh ung thư, ít lâu sau bà qua đời", Kiều Trinh trải lòng trong một bài phỏng vấn.

Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 4
Con gái đầu của Kiều Trinh có nhan sắc giống hệt mẹ thời trẻ - Ảnh: Internet

Nhiều năm sau đó, nữ diễn viên và cha của con thứ 2 mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Người đàn ông nóng tính đã thẳng tay đánh Kiều Trinh bằng một cú đấm rất mạnh và phải khâu 8 mũi trên mặt. Thậm chí, do ảnh hưởng của lần chịu đòn này mà Kiều Trinh bị tổn thương võ não và mất trí nhớ tạm thời.

Nỗi đau chồng chất nỗi đau khiến người đẹp Mùa len trâu sống thu mình lại. Nhiều khi, chị còn không nhớ mình đã có hai con và cần phải yêu thương chúng. May mắn thay, nhờ có Thanh Tú luôn ở bên động viên mẹ nên Kiều Trinh đã nhanh chóng hồi phục và tiếp tục vui sống.

Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 5
Kiều Trinh sinh con thứ 3 khi đã ở tuổi 40 - Ảnh: Internet

Những tưởng tình duyên của nữ diễn viên đã khép lại tại đó thì đến năm 40 tuổi, bà mẹ hai con lại tiếp tục vướng vào lưới tình của người đàn ông thứ ba. Lần này Kiều Trinh giấu rất kỹ danh tính người tình với hy vọng trói được hạnh phúc nhỏ nhoi. Tuy nhiên, do những bất đồng trong quan điểm sống đã khiến nữ diễn viên và người đàn ông này cứ thế xa nhau một cách khó hiểu. Lần vô tình gặp lại, do không quên được ân tình cũ nên Kiều Trinh lại một lần nữa mang thai ngoài sự mong muốn của người yêu. Dù bố của đứa bé không chấp nhận nhưng nữ diễn viên vẫn quyết định sinh con khi đã bước qua tuổi 40.

Như vậy là sau gần nửa cuộc đời, Kiều Trinh không có gia sản gì trong tay nhưng lại có ba con là kết quả của ba cuộc tình đầy cay đắng. Hiện tại, bố mẹ con nữ diễn viên đang sống trong một căn nhà thuê khá nhỏ ở quận 4, TP.HCM. Kiều Trinh giờ đây không còn mặn mà với phim ảnh mà chỉ ở nhà quản lý một tiệm may nhỏ chuyên thiết kế đồ dạ tiệc. Tuy vậy, con gái đầu lòng của nữ diễn viên là Thanh Tú hiện đang được đánh giá là một gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Việt. Kiều Trinh luôn tự hào vì con gái lớn ngoan ngoãn, hiểu và thương mẹ trong mọi hoàn cảnh. Ngẫm lại quá khứ đầy vết sẹo, chị vẫn luôn thầm cảm ơn vì sự có mặt của ba con trên cõi đời này.

Cuộc đời ly kỳ hơn cả phim của diễn viên Kiều Trinh: Có con với 3 người đàn ông, bị đánh khâu 8 mũi trên mặt - Ảnh 6
Hiện tại, 4 mẹ con diễn viên Kiều Trinh đang sống ở một căn nhà thuê khá nhỏ ở quận 4, TP.HCM - Ảnh: Internet
Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2

Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2

Nhiều khán giả bất ngờ khi biết bốn mẹ con diễn viên Kiều Trinh hiện đang sống trong căn nhà thuê nhỏ nhắn, mỗi tháng phải trả đến 15 triệu đồng.

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