Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2

Diễn viên Kiều Trinh được biết đến qua những vai diễn hiền lành nhưng chất chứa đầy nội tâm qua các bộ phim đình đám như "Mùa len trâu", "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ"... Dường như, các vai diễn trong phim cũng đã vận vào đời thực của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Mười mấy năm làm nghề, nữ diễn viên đã trải qua không ít bi kịch cuộc đời khi ba lần thất bại trên đường tình duyên.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Kiều Trinh ôm con gái ra đi và bắt đầu bươn chải với cuộc sống đầy cơ cực. Hai lần sau đó, người đẹp trải qua hai cuộc tình chóng vánh nữa và đều có con nhưng vẫn không có cái kết trọn vẹn. Đứa con thứ 3 chào đời khi nữ diễn viên đã ở tuổi 40.