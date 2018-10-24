Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2

Hậu trường 24/10/2018 16:54

Nhiều khán giả bất ngờ khi biết bốn mẹ con diễn viên Kiều Trinh hiện đang sống trong căn nhà thuê nhỏ nhắn, mỗi tháng phải trả đến 15 triệu đồng.

Diễn viên Kiều Trinh được biết đến qua những vai diễn hiền lành nhưng chất chứa đầy nội tâm qua các bộ phim đình đám như "Mùa len trâu", "Rừng đen", "Bi ơi, đừng sợ"... Dường như, các vai diễn trong phim cũng đã vận vào đời thực của người phụ nữ xinh đẹp ấy. Mười mấy năm làm nghề, nữ diễn viên đã trải qua không ít bi kịch cuộc đời khi ba lần thất bại trên đường tình duyên.

Sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, Kiều Trinh ôm con gái ra đi và bắt đầu bươn chải với cuộc sống đầy cơ cực. Hai lần sau đó, người đẹp trải qua hai cuộc tình chóng vánh nữa và đều có con nhưng vẫn không có cái kết trọn vẹn. Đứa con thứ 3 chào đời khi nữ diễn viên đã ở tuổi 40.

Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 1
Diễn viên Kiều Trinh đang sống cùng 3 con trong một căn nhà thuê khá nhỏ ở quận 4, TP.HCM - Ảnh: Vietnamnet

Sau nhiều biến cố cuộc đời, người đẹp Mùa len trâu quyết định ở vậy nuôi ba con trong căn nhà thuê nhỏ nhắn ở quận 4, TP. HCM với giá 15 triệu đồng mỗi tháng. Căn nhà tuy không quá rộng nhưng đủ chỗ để mẹ con Kiều Trinh sinh hoạt và mở một xưởng may nhỏ chuyên thiết kế đồ dự tiệc.

May mắn thay, Thanh Tú (con gái đầu lòng của Kiều Trinh) đang có những bước tiến khá tốt trên con đường nghệ thuật. Thời gian qua, cô tham giá nhiều dự án lớn nhỏ và được đánh giá là một gương mặt triển vọng của làng điện ảnh Việt. Nối gót Kiều Trinh, cô gái điên trong Tháng năm rực rỡ nuôi hy vọng kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho mẹ và hai em vào năm 24 tuổi.

Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 2
Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 3
Ngoài thời gian đi diễn, Thanh Tú phụ mẹ các công việc như may vá hoặc thiết kế các mẫu túi nhỏ xinh xinh - Ảnh: Vietnamnet
Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 4
Kiều Trinh thích tự thiết kế trang phục cho con gái và bản thân mỗi khi đi sự kiện - Ảnh: Vietnamnet
Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 5
Dù thiếu vắng một người đàn ông bên đời nhưng diễn viên Kiều Trinh hài lòng với cuộc sống bình yên bên 3 con - Ảnh: Vietnamnet
Ba lần mang bầu với ba người đàn ông khác nhau, Kiều Trinh một mình nuôi con trong căn nhà thuê 24m2 - Ảnh 6
Căn nhỏ nhỏ treo nhiều ảnh của mẹ con Thanh Tú và các em - Ảnh: Vietnamnet
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