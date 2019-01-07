Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người

Ngọc Lan - Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí nhận được sự yêu mến của công chúng. Sau thời gian dài chung sống và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, đôi vợ nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ cuộc sống viên mãn, ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, sau khi "về chung nhà", Ngọc Lan được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết lòng. Thanh Bình không ngại xắn tay áo phụ vợ từ việc cơm nước đến chăm con.