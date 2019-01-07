Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người

Hậu trường 07/01/2019 15:22

Tham gia sự kiện mới đây, Ngọc Lan khiến chị em ghen tỵ khi được ông xã Thanh Bình cưng chiều, khom lưng chỉnh váy trước mặt nhiều người.

Ngọc Lan - Thanh Bình là một trong số ít cặp đôi của làng giải trí nhận được sự yêu mến của công chúng. Sau thời gian dài chung sống và có với nhau cậu con trai kháu khỉnh, đôi vợ nghệ sĩ không ngần ngại chia sẻ cuộc sống viên mãn, ngọt ngào khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đặc biệt, sau khi "về chung nhà", Ngọc Lan được ông xã yêu thương và chiều chuộng hết lòng. Thanh Bình không ngại xắn tay áo phụ vợ từ việc cơm nước đến chăm con.

Mới đây, nàng "Kiều nữ" lại khiến fan xuýt xoa, ngưỡng mộ khi khoe ảnh được Thanh Bình tháp tùng đến sự kiện. Anh không ngại cúi người chỉnh váy cho vợ trước mặt đồng nghiệp, khán giả và truyền thông.

Kèm theo hình ảnh, Ngọc Lan dành những lời "có cánh" cho ông xã trên trang cá nhân: "Cảm ơn ba đã luôn đồng hành và ở bên mẹ mỗi giây phút quan trọng nhất". 

Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người - Ảnh 1
Ngọc Lan được ông xã tháp tùng đến sự kiện mới đây - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người - Ảnh 2
Cô diện trang phục dạ hội dài, khó di chuyển nên ngay từ khi bước xuống xe, Thanh Bình đã giúp bà xã chỉnh lại váy cho khỏi vướng - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người - Ảnh 3
Trước ống kính truyền thông, nam diễn viên không ngần ngại cúi người, kéo lại váy cho vợ để cô được chỉn chu và xinh đẹp nhất - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người - Ảnh 4
Dù đã có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh nhưng 'đôi trai tài gái sắc' vẫn không ngại dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào và tình cảm chốn đông người - Ảnh: FBNV
Hạnh phúc như Ngọc Lan, được Thanh Bình khuỵu gối ân cần chỉnh váy ở chốn đông người - Ảnh 5
Có lẽ cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn đã giúp nàng 'Kiều nữ' ngày càng đẹp mặn mà, đằm thắm - Ảnh: FBNV

Hành động "soái ca" của diễn viên Thanh Bình với bà xã Ngọc Lan làm mọi người có mặt tại sự kiện không khỏi xuýt xoa, khen ngợi.

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