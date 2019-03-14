Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...'

Hậu trường 14/03/2019 13:48

Bà xã Thanh Bình nhận được sự đồng tình của nhiều chị em khi nói về cách hành xử của người chồng tốt trên trang cá nhân.

Diễn viên Ngọc Lan cho rằng, đàn ông đừng cố "nhào nặn" vợ theo suy nghĩ và lối sống của mình. Một người đàn ông thông minh phải thay đổi bản thân để phù hợp với thói quen của phụ nữ. Theo nữ diễn viên, đây là cách tốt nhất để cuộc sống vợ chồng bền chặt, hòa hợp và hạnh phúc. Nếu người đàn ông biết suy nghĩ cho phụ nữ thì họ sẽ nhận trọn tình yêu và sự tin tưởng của đối phương.

Tiếp đó, Ngọc Lan cũng nhắn nhủ đến đấng mày râu về cách đối xử với vợ, trở thành một người chồng tốt. Cô cho rằng, ngoài sự rộng lượng và nhẫn nhịn thì phái mạnh cần phải đủ sự tinh tế để hiểu thấu được nỗi khổ của phụ nữ.

Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...' - Ảnh 1
Nụ cười rạng rỡ của Ngọc Lan là minh chứng cho cuộc sống hôn nhân viên mãn, sự nghiệp như ý - Ảnh: FBNV

Cô viết: “Là chồng, bạn hãy biết trân trọng, chiều chuộng cô ấy, vì xét cho cùng, cô ấy đã bỏ cả thiên đường để đi theo bạn.

Là chồng, bạn cần phải biết ôn hòa, rộng lượng, nghe lời. Phụ nữ đều rất yếu lòng, nhạy cảm, dù có nũng nịu giận hờn cũng là để biết bạn yêu cô ấy nhiều đến thế nào, những lúc như vậy, bạn phải biết khoan dung, nhẫn nhịn, đừng nổi nóng cãi nhau với cô ấy, nếu không sẽ khiến cô ấy rất đau lòng.

Là chồng, khi ôm vợ nhất định phải đủ chặt. Cho dù bạn không có một bờ vai mạnh mẽ nhưng khi ôm cô ấy, nhất định phải cho cô ấy cảm thấy đó là bờ vai, là cái ôm vững chãi nhất, khi cô ấy nép vào ngực bạn, hãy hôn nhẹ lên trán và gò má cô ấy, đừng tham lam hôn vào môi nhé!

Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...' - Ảnh 2
Ngọc Lan nhiều lần tự nhận mình là người vụng về, không khéo việc bếp núc chăm con - Ảnh: FBNV
Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...' - Ảnh 3
Bù đắp những thiếu sót của vợ, Thanh Bình giúp gia đình nhỏ của mình luôn hòa thuận, hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Là chồng, khi cô ấy rơi lệ, bất luận là vì nhớ nhà, tức giận, bị người khác ức hiếp hay là tức cảnh sinh tình, bạn đều phải ôm cô ấy vào lòng, để cô ấy khóc một cách thật thoải mái, sau đó lau nước mắt cho cô ấy, nói: ‘Đừng khóc nữa, có biết lúc em khóc trông xấu lắm không, được rồi, cho em lau nước mũi vào áo anh đấy’.

Một chữ ‘vợ chồng’ mà bao hàm rất nhiều ý nghĩa, hai người xa lạ gắn kết cuộc sống với nhau, còn từ ngữ nào thân thiết mà rất đỗi dung dị hơn hai chữ ‘vợ chồng’.

Có một người cả đời chỉ yêu bạn, thương bạn, lo lắng cho bạn, đó chính là hạnh phúc.

Vạn người theo đuổi không bằng một người yêu thương. Vạn người nuông chiều không bằng một người thấu hiểu!”.

Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của “Kiều nữ” nhận được rất nhiều sự đồng tình chia sẻ của hội chị em.

Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...' - Ảnh 4
Sau nhiều năm chung sống và có chung cậu con trai kháu khỉnh, cặp đôi vẫn dành tình cảm sâu đậm cho nhau - Ảnh: FBNV

Ngọc Lan là một trong những diễn viên được khán giả yêu thích nhất hiện nay. Với lối diễn xuất tự nhiên, bà mẹ một con từng gây dấu ấn trong rất nhiều vai diễn ở những tuyến nhân vật khác nhau. Không chỉ thành công trong sự nghiệp, Ngọc Lan còn được nhiều người ngưỡng mộ khi sở hữu tổ ấm nhỏ hạnh phúc.

Ngọc Lan chỉ đàn ông cách làm chồng: 'Biết khoan dung, nhẫn nhịn, nghe lời...' - Ảnh 5
Gia đình hạnh phúc của Ngọc Lan - Thanh Bình là điều nhiều người ước ao - Ảnh: FBNV

Từ khi kết hôn với Thanh Bình, cuộc sống của Ngọc Lan vô cùng viên mãn. Tình yêu của ông xã đã giúp cô vượt qua được những tổn thương trong quá khứ. Bà mẹ một con được chồng yêu thương, cưng chiều như bà hoàng. Thanh Bình không ngần ngại xắn tay áo vào bếp giúp vợ dọn nhà, nấu ăn, chăm con...

Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời

Không phải tiền bạc hay địa vị, Ngọc Lan hé lộ lý do tình nguyện bên cạnh Thanh Bình cả đời

"Chỉ có đàn ông có tình, có chân tâm thực sự thì đàn bà mới cả đời nguyện ở bên", Ngọc Lan tâm sự về tình yêu của mình và ông xã.

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