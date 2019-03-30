Ngọc Lan: 'Con gái đừng yêu trọn vẹn, yêu đủ là để mình không thiếu thốn'

Hậu trường 30/03/2019 16:03

Theo “Kiều nữ” Ngọc Lan, con gái khi yêu phải thật lý trí, nếu yêu trọn vẹn bằng cảm xúc sẽ chịu nhiều tổn thương.

Trước khi có được cuộc sống hôn nhân viên mãn như hiện tại, Ngọc Lan từng chịu không ít tổn thương và đau khổ trong chuyện tình cảm. Từ những kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ, bà mẹ một con đã đưa ra lời khuyên cho nhiều cô gái.

Bà xã Thanh Bình viết: “Người ta nói tình yêu quan trọng hơn tiền bạc, nhưng bạn đã bao giờ thử thanh toán hóa đơn với một cái ôm chưa? Việc có nhiều tiền và những thứ tiền có thể mua được là một điều tốt. Thế nhưng thỉnh thoảng bạn cũng nên kiểm tra và chắc chắn rằng bạn chưa đánh mất những thứ mà tiền không thể mua được.

Người sống ở đời, suy cho cùng cũng phải vì mình.Trưởng thành cũng là khi chúng ta cảm nhận được rằng cô đơn và nỗi buồn luôn bủa vây quanh mình. Là khi buồn đến mức chỉ chực bật khóc cũng chẳng có lấy một người ở bên. Là chính cái lúc mình nhận ra nên tự yêu lấy bản thân. Và phải tự thương mình những lúc thấy cô đơn hoang hoải như thế!”.

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Ngọc Lan tâm sự về tình yêu, cách phụ nữ yêu để không bị tổn thương - Ảnh: FBNV

Diễn viên Ngọc Lan khuyên, là con gái khi yêu hãy dùng lý trí, đừng chỉ nghe theo con tim và đừng yêu quá nhiều vì sẽ dễ chuốc lấy thiệt thòi, tổn thương.

“Con gái khi yêu cũng phải thật lý trí, đừng yêu quá trọn vẹn nếu không tổn thương sẽ thật nhiều. Yêu đến mấy cũng nên giữ cho mình một khoảng, đừng vì ai đó mà trao trọn hết con tim, như vậy chỉ chuốc lấy khổ đau mà thôi. Đừng yêu trọn vẹn, yêu đủ là để mình không thiếu thốn, nếu còn tình yêu hãy dành nó cho mình.

Đừng để những thứ vụn vặt ảnh hưởng đến mục tiêu lớn lao hơn của bạn. Chăm chỉ, vất vả lúc này thôi, sau này bạn sẽ được đền bù xứng đáng”, Ngọc Lan chia sẻ.

Ngọc Lan: 'Con gái đừng yêu trọn vẹn, yêu đủ là để mình không thiếu thốn' - Ảnh 2
Tổ ấm nhỏ của Ngọc Lan - Thanh Bình hiện tại - Ảnh: FBNV

Kèm theo đó, Ngọc Lan còn chia sẻ hình ảnh vô cùng trẻ trung và phong cách của chính mình. Cô nhận được vô số lời trầm trồ, ngợi khen của fan.

Ngọc Lan: 'Con gái đừng yêu trọn vẹn, yêu đủ là để mình không thiếu thốn' - Ảnh 3
Ngọc Lan ngày càng xinh đẹp, quyến rũ ở tuổi 34 - Ảnh: FBNV

"Gái một con rồi mà vẫn đẹp"; "Vẻ đẹp mặn mà"; "Chị Lan ơi chị như gái 18 ấy lúc nào cũng trẻ đẹp xinh xắn, tươi vui"; "Diễn viên đẹp nhất Việt Nam"... dân mạng xuýt xoa trước vẻ đẹp của bà mẹ một con.

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Người hâm mộ cười "té ghế" khi đọc những chia sẻ đầy hài hước của diễn viên Ngọc Lan về cuộc sống gia đình từ khi có con.

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