Khoe 'màu sơn mới' nhưng tình cũ YouTuber Huỳnh Phương lại khiến cộng đồng 'nóng mắt' vì 'bàn tay hư hỏng'

Hậu trường 28/06/2021 08:48

Mới đây, tình cũ của Huỳnh Phương lại khiến dân tình "nổ đom đóm" mắt với "bàn tay hư hỏng" trong một bức ảnh khoe "màu sơn mới".

Dù có chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m55, thế nhưng người đẹp 1986 Sĩ Thanh lại sở hữu vóc dáng cân đối, vòng 1 và vòng 3 vô cùng gợi cảm, trong khi đó vòng eo chỉ "khổ con kiến". 

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Chiều cao khiêm tốn nhưng vóc dáng cô nàng vô cùng hút mắt

Từ một VJ nổi tiếng, cô nàng 8X dần lấn sân sang điện ảnh, ca nhạc và hiện tại trở thành một beauty, fashion blogger nổi tiếng. Ngoài ra, Sĩ Thanh cũng được truyền thông nhắc đến suốt một thời gian dài qua mối tình "chị em" với YouTuber trẻ tuổi nổi tiếng Huỳnh Phương. 

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Xem bức ảnh này, cư dân mạng phải công nhận cô nàng 'cực ngọt' với trong gam màu tím và nóng bỏng với thềm ngực hút mắt
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Nhưng ở bức ảnh này, 'bàn tay hư hỏng' có phần kỳ quái

Mới đây, trong một bức ảnh khoe màu sơn móng tay mới, cô nàng khiến cộng đồng "sốc". Ngoài gương mặt thần thái, thềm ngực hun hút căng tràn nhựa sống, "bàn tay hư hỏng" của Sĩ Thanh gây chú ý, khiến công chúng không hiểu được ý tưởng "kỳ hoặc" của cô nàng khi thực hiện bộ ảnh này. 

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Có vẻ cô nàng rất hợp với các màu sắc ngọt ngào
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Gu cắt xẻ táo bạo thường được bạn gái cũ củ Huỳnh Phương lăng xê
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Vòng eo con kiến cùng body bốc lửa khiến cộng đồng ghen tỵ
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Nhan sắc ngọt ngào của mỹ nữ 8x ở tuổi 35
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Tập luyện là cách để cô nàng giữ dáng và giữ sắc đẹp như gái còn son ở độ tuổi này

Thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân, cô nàng Sỹ Thanh khiến cộng đồng ghen tỵ với những hình ảnh nuột nà, body nóng bỏng. Phong cách thời trang đa dạng, lúc ngọt ngào, khi cá tính khiến cộng đồng chú ý đến Sĩ Thanh nhiều hơn. Đôi lúc, phong cách của cô cũng khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì quá táo bạo dẫn đến đôi phần "phản cảm". 

*Ảnh: IG nhân vật

Khánh Vân ‘Mắt Biếc’ ‘nổi điên’ trước tin đồn ẩu đả với Sĩ Thanh tại tiệm nail: ‘Đồ độc ác, đưa chứng cứ ra đây’

Khánh Vân ‘Mắt Biếc’ ‘nổi điên’ trước tin đồn ẩu đả với Sĩ Thanh tại tiệm nail: ‘Đồ độc ác, đưa chứng cứ ra đây’

Khánh Vân và Sỹ Thanh bị réo tên trong tin đồn suýt đánh nhau trước tiệm nail. Sau đó, cả 2 đã đính chính về vụ việc nhưng gây tranh cãi vì có phần trái ngược nhau.

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