Khoe 'màu sơn mới' nhưng tình cũ YouTuber Huỳnh Phương lại khiến cộng đồng 'nóng mắt' vì 'bàn tay hư hỏng'

Mới đây, tình cũ của Huỳnh Phương lại khiến dân tình "nổ đom đóm" mắt với "bàn tay hư hỏng" trong một bức ảnh khoe "màu sơn mới".
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Dù có chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m55, thế nhưng người đẹp 1986 Sĩ Thanh lại sở hữu vóc dáng cân đối, vòng 1 và vòng 3 vô cùng gợi cảm, trong khi đó vòng eo chỉ "khổ con kiến".
Từ một VJ nổi tiếng, cô nàng 8X dần lấn sân sang điện ảnh, ca nhạc và hiện tại trở thành một beauty, fashion blogger nổi tiếng. Ngoài ra, Sĩ Thanh cũng được truyền thông nhắc đến suốt một thời gian dài qua mối tình "chị em" với YouTuber trẻ tuổi nổi tiếng Huỳnh Phương.
Mới đây, trong một bức ảnh khoe màu sơn móng tay mới, cô nàng khiến cộng đồng "sốc". Ngoài gương mặt thần thái, thềm ngực hun hút căng tràn nhựa sống, "bàn tay hư hỏng" của Sĩ Thanh gây chú ý, khiến công chúng không hiểu được ý tưởng "kỳ hoặc" của cô nàng khi thực hiện bộ ảnh này.
Thường xuyên khoe ảnh trên trang cá nhân, cô nàng Sỹ Thanh khiến cộng đồng ghen tỵ với những hình ảnh nuột nà, body nóng bỏng. Phong cách thời trang đa dạng, lúc ngọt ngào, khi cá tính khiến cộng đồng chú ý đến Sĩ Thanh nhiều hơn. Đôi lúc, phong cách của cô cũng khiến cộng đồng mạng tranh cãi vì quá táo bạo dẫn đến đôi phần "phản cảm".
*Ảnh: IG nhân vật