Khoe 'màu sơn mới' nhưng tình cũ YouTuber Huỳnh Phương lại khiến cộng đồng 'nóng mắt' vì 'bàn tay hư hỏng'

Dù có chiều cao khiêm tốn, chỉ 1m55, thế nhưng người đẹp 1986 Sĩ Thanh lại sở hữu vóc dáng cân đối, vòng 1 và vòng 3 vô cùng gợi cảm, trong khi đó vòng eo chỉ "khổ con kiến".

Chiều cao khiêm tốn nhưng vóc dáng cô nàng vô cùng hút mắt

Từ một VJ nổi tiếng, cô nàng 8X dần lấn sân sang điện ảnh, ca nhạc và hiện tại trở thành một beauty, fashion blogger nổi tiếng. Ngoài ra, Sĩ Thanh cũng được truyền thông nhắc đến suốt một thời gian dài qua mối tình "chị em" với YouTuber trẻ tuổi nổi tiếng Huỳnh Phương.