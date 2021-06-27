Nghi vấn Khánh My 'đá xéo' hình thể 'nữ hoàng nội y' Ngọc Trinh 'chảy xệ', không săn chắc?

Sao Việt 27/06/2021 07:00

Bình luận của Khánh My gây nhiều chú ý khi bị dân mạng nghi ngờ 'đá xéo', mỉa mai Ngọc Trinh.

Trước đây, khán giả không ít lần chứng kiến những drama xoay quanh 2 người đẹp Ngọc Trinh và Khánh My khi nhiều lần họ bị gắn tên nhau trên mặt báo và thường xuyên đáp trả những tin đồn về mình và đối phương. Mới đây nhất, trên trang cá nhân, một lần nữa Khánh My lại khiến dân tình chú ý khi để lại bình luận bị nghi ngờ đá xéo "nữ hoàng nội y" Ngọc Trinh.

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Khánh My bị dân mạng nghi ngờ có bình luận đá xéo Ngọc Trinh - Ảnh: FBNV

Cụ thể, người đẹp Khánh My vừa cập nhật một bộ hình mới của mình trên trang cá nhân. Trong ảnh, cô nàng khoe vóc dáng cực "bốc lửa", quyến rũ, thu hút mọi ánh nhìn. Bài đăng nhanh chóng nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ người hâm mộ. Trong số đó, có một tài khoản để lại bình luận dưới bộ ảnh rằng: "Bạn tui đẹp". Ngay lập tức, bình luận này đã được Khánh My đáp lại bằng một lời cảm ơn đầy mùi "cà khịa" rằng: "Đẹp nhưng phải săn chắc và khỏe nè. Chứ "người đẹp nội y" mà người "chảy xệ" không săn chắc nó kỳ lắm".

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Dòng bình luận khiến dân mạng nghĩ ngay đến Khánh My có ý 'cà khịa' Ngọc Trinh - Ảnh: Chụp màn hình

Lời đáp trả của Khánh My nhanh chóng nhận nhiều sự chú ý từ dân mạng. Nhiều người nghi ngờ rằng cô nàng đang "cà khịa" Ngọc Trinh vì ẩn ý nhắc đến cụm từ "người đẹp nội y". Trong khi đó, trước nay ai nấy cũng đều biết Ngọc Trinh gắn liền với danh hiệu "nữ hoàng nội y". 

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Ngọc Trinh được biết nhiều với danh hiệu 'Nữ hoàng nội y' - Ảnh: FBNV

Bên cạnh một số ý kiến trái chiều, nhiều người hâm mộ cũng bênh vực Khánh My rằng bình luận của cô chỉ nói lên quan điểm bản thân là những người diện nội y thì cơ thể phải cần săn chắc và khoẻ khoắn chứ không được chảy xệ. Đây chỉ là một câu nói bình thường chứ không hề có ý nhắc đến ai. Hiện tại, dòng bình luận này của Khánh My đang được nhiều người bàn ra "mổ xẻ" bàn luận. Liệu rằng đây chỉ là một lời nói vu vơ hay có ý "cà khịa" Ngọc Trinh như dân tình đồn đoán?

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