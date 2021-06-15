Khánh Vân và Sỹ Thanh bị réo tên trong tin đồn suýt đánh nhau trước tiệm nail. Sau đó, cả 2 đã đính chính về vụ việc nhưng gây tranh cãi vì có phần trái ngược nhau.
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Sáng nay, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin 2 người đẹp Vbiz cự cãi và sắp đánh nhau trước một tiệm nail. Thông tin lộ ra nhanh chóng gây ra sự chú ý và khiến netizen tò mò danh tính của 2 mỹ nhân. Ngay khi ồn ào nổ ra, phía chính chủ liên quan đến vụ việc này là Khánh Vân và Sĩ Thanh đã lên tiếng kể rõ sự tình.
Nói về sự việc này, trên trang cá nhân, ca sĩ Sĩ Thanh đã có bài đăng dài đính chính rằng cô không phải là 1 trong 2 nhân vật được nhắc trong tin đồn. Mặc dù, người đẹp cũng tự nhận nhân vật được miêu tả trong bài viết rất giống với cô nên đã khiến dân tình sôi sục. Bên cạnh đó, người đẹp cũng khẳng định rằng vì tình hình dịch bệnh mà cả 2 tháng nay, cô không dám ra đường, huống chi đến việc làm nail. Và nếu có làm thì cũng đặt giao về nhà tự gắn chứ không ra tiệm. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện cô khẩu chiến tại tiệm nail.
Về phía Khánh Vân - nhân vật bị nghi vấn có xảy ra khẩu chiến với Sỹ Thanh cũng lập tức có bài đính chính trên trang cá nhân. Tuy nhiên, bài viết của cô nàng "Mắt Biếc" lại khiến netizen khó hiểu khi nói rằng đã gặp Sĩ Thanh tại tiệm nail. Đồng thời, hotgirl cũng chắc chắn không xảy ra chuyện suýt ẩu đả như tin đồn.
Cả 2 bài viết đều nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ. Phía dưới phần bình luận 2 viết, cả 2 người đẹp cũng đã đối chất trực tiếp và xác nhận không có chuyện ẩu đả nào xảy ra. Đồng thời, Sĩ Thanh cũng xác nhận có đi làm nail vào ngày 8/3 và lo mải nhìn điện thoại nên không biết Khánh Vân cũng có mặt tại đó.
Bình luận của 2 cô gái nhanh chóng nhận được lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Cuối cùng, netizen cũng giải toả được sự tò mò. Vậy là câu chuyện "choảng" nhau tại tiệm nail chỉ là tin đồn vui trong mùa dịch chứ thực chất không hề xảy ra ẩu đả gì như thông tin lan truyền.