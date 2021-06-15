Sáng nay, trên mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin 2 người đẹp Vbiz cự cãi và sắp đánh nhau trước một tiệm nail. Thông tin lộ ra nhanh chóng gây ra sự chú ý và khiến netizen tò mò danh tính của 2 mỹ nhân. Ngay khi ồn ào nổ ra, phía chính chủ liên quan đến vụ việc này là Khánh Vân và Sĩ Thanh đã lên tiếng kể rõ sự tình.

Trên các hội nhóm đã lan truyền thông tin 2 hotgirl Việt xuýt đánh nhau - Ảnh: Chụp màn hình

Nói về sự việc này, trên trang cá nhân, ca sĩ Sĩ Thanh đã có bài đăng dài đính chính rằng cô không phải là 1 trong 2 nhân vật được nhắc trong tin đồn. Mặc dù, người đẹp cũng tự nhận nhân vật được miêu tả trong bài viết rất giống với cô nên đã khiến dân tình sôi sục. Bên cạnh đó, người đẹp cũng khẳng định rằng vì tình hình dịch bệnh mà cả 2 tháng nay, cô không dám ra đường, huống chi đến việc làm nail. Và nếu có làm thì cũng đặt giao về nhà tự gắn chứ không ra tiệm. Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện cô khẩu chiến tại tiệm nail.