Khoảnh khắc bé Cà Pháo ôm ấp, gác chân lên bụng chồng trẻ Lê Phương khiến người xem không thể tin nổi

Tuy không phải cha con ruột nhưng tình cảm mà chồng Lê Phương dành cho con riêng khiến cộng đồng mạng vô cùng xúc động.
- Lê Phương livestream hé lộ thông tin đau lòng về người chồng 'Công' trong Gạo nếp gạo tẻ
- Phản ứng sốc của Trung Kiên khi Lê Phương bất ngờ 'xuống tóc' sau 15 năm nuôi dưỡng
Đi cùng với sức nóng bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, diễn viên Lê Phương hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, cô được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai Hương - một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó nhưng có cuộc đời bi đát khi bị mẻ ruột ghẻ lạnh và chồng phụ tình. Khóc nhiều trên màn ảnh là vậy nhưng ngoài đời Lê Phương lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ mà bao người thầm ao ước.
Tuy lần 2 lên xe hoa nhưng nữ diễn viên may mắn gặp được người đàn ông tốt, luôn hy sinh hết mình cho gia đình. Không chỉ chiều chuộng vợ như bà hoàng, Trung Kiên còn dành cho Cà Pháo sự quan tâm, yêu thương, lo lắng không khác gì với con ruột. Mới đây, Lê Phương livestream trò chuyện với khán giả và khiến nhiều người bất ngờ khi chứng kiến mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng.
Tuy mới sống với nhau hơn 1 năm nhưng con trai Lê Phương đã yêu mến Trung Kiên như cha đẻ. Cậu bé liên tục nhõng nhẽo, ngồi lên đùi ông xã Lê Phương mà không có bất kỳ khoảng cách nào. Những khi mẹ bận tám chuyện, hai cha con Trung Kiên nằm xuống giường và ôm nhau rất tình cảm. Thậm chí, bé Cà Pháo còn thoải mái gác chân lên bụng cha dượng khiến nhiều cư dân mạng vô cùng bất ngờ.
Clip ghi lại khoảnh khắc hạnh phúc của gia đình Lê Phương
Dưới clip livestream, nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tấm lòng bao dung tuyệt với của Trung Kiên. Hầu hết, khán giả đều không khỏi xúc động và mừng thầm khi Lê Phương tìm được hạnh phúc trọn vẹn sau nhiều cay đắng cuộc đời.