Khoảnh khắc bé Cà Pháo ôm ấp, gác chân lên bụng chồng trẻ Lê Phương khiến người xem không thể tin nổi

Đi cùng với sức nóng bộ phim Gạo nếp gạo tẻ, diễn viên Lê Phương hiện đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng. Sau nhiều lận đận trong tình duyên, cô được đạo diễn đo ni đóng giày cho vai Hương - một người phụ nữ tảo tần, chịu thương chịu khó nhưng có cuộc đời bi đát khi bị mẻ ruột ghẻ lạnh và chồng phụ tình. Khóc nhiều trên màn ảnh là vậy nhưng ngoài đời Lê Phương lại có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc như mơ mà bao người thầm ao ước.

Tình cảm mà Trung Kiên dành cho con riêng vô cùng ấm áp - Ảnh: Cắt từ clip

Tuy lần 2 lên xe hoa nhưng nữ diễn viên may mắn gặp được người đàn ông tốt, luôn hy sinh hết mình cho gia đình. Không chỉ chiều chuộng vợ như bà hoàng, Trung Kiên còn dành cho Cà Pháo sự quan tâm, yêu thương, lo lắng không khác gì với con ruột. Mới đây, Lê Phương livestream trò chuyện với khán giả và khiến nhiều người bất ngờ khi chứng kiến mối quan hệ giữa cha dượng và con riêng.