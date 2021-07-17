'Khẩu chiến' nảy lửa trên fanpage tích xanh Cao Thái Sơn, admin bí ẩn bỗng 'mạt sát' antifan gay gắt

Fanpage của nam ca sĩ không ngần ngại dùng những từ khó nghe để mạt sát lại khi có người hỏi về vấn đề mua vắc-xin và giúp đỡ người dân.

Từ khi dính vào ồn ào với Nathan Lee, Cao Thái Sơn liên tục vướng phải nhiều drama liên tiếp trong sự nghiệp của mình. Trong đó phải kể đến scandal "hát chùa" và ép giá bài hát 500 ngàn với 1 ca sĩ Việt Nam. Vì thế, chỉ trong 1 thời gian ngắn, Cao Thái Sơn mất đi một lượng lớn fan hâm mộ của mình.

Cao Thái Sơn vướng vào drama với Nathan Lee trong suốt vài tháng qua - Ảnh: Internet

Mặc dù giọng ca Pha Lê Tím chưa một lần công khai lên tiếng về những lùm xùm không hay này nhưng cư dân mạng vốn có "trí nhớ rất lâu", thường hay vào trang fanpage của nam ca sĩ để khiêu khích và chọc tức.

Từ trước tới nay, Cao Thái Sơn vốn là một người dùng mạng xã hội chăm chỉ, anh thường xuyên đăng tải các hình ảnh, trạng thái để người hâm mộ dễ dàng cập nhật những thông tin mới nhất về mình. Trong bài đăng mới nhất của anh, có nhiều bình luận của antifan nhắc lại chuyện "hát chùa" và "phốt" hứa mua vắc-xin liên quan đến Cao Thái Sơn trước đây làm cho chính fanpage phải lên tiếng đáp trả.

Fanpage của Cao Thái Sơn không ngần ngại đáp trả các bình luận ác ý - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, fanpage của Cao Thái Sơn đã có những lời lẽ thiếu văn minh và chuẩn mực của một trang đại diện của người nổi tiếng khi chửi antifan bằng những lời lẽ như "giẻ rách" và "ăn mày". Ngay lập tức, động thái này của fanpage đã thu hút dược sự chú ý của dư luận.

Không những vậy, trang fanpage này cũng đáp trả rất gay gắt từng lời comment “cà khịa” của anti-fan. Tuy nhiên, comment này của fanpage lại bị bắt lỗi sai chính tả khiến nhiều người phải bật cười.

Trang fanpage của Cao Thái Sơn có tick xanh thông báo sẽ sẵn tay xóa các bình luận tiêu cực - Ảnh: Chụp màn hình

Sau cuộc "hỗn chiến" cười ra nước mắt, các bình luận ác ý là màn đáp trả thẳng thừng đã bị xóa bỏ khiến dư luận thấy khó hiểu. Sự việc vẫn đang khiến 1 phần người hâm mộ không đồng lòng và xôn xao.

Cao Thái Sơn nói lời ruột gan nhớ thương Sài Gòn nhưng bị CĐM đồng loạt hỏi thăm 'vắc xin xách tay' Sau khi dính vào nhiều ồn ào và bị CĐM chỉ trích, mỗi động thái của Cao Thái Sơn đều bị 'cư dân' cõi mạng săm soi, xét nét từng li từng tí. Bài đăng mới đây nhất của nam ca sĩ tiếp tục nhận về loạt câu hỏi 'khó nhằn' từ netizen.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khau-chien-nay-lua-tren-fanpage-tich-xanh-cao-thai-son-admin-bi-an-bong-mat-sat-antifan-gay-gat-412915.html