Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê

H'Hen Niê để tóc dài, trang điểm theo kiểu dịu dàng nữ tính khiến các fan lẫn bạn bè không thể nhận ra.
- 'Kẻ tám lạng, người nửa cân', H'Hen Niê - Hoàng Thùy khiến anti-fan cứng họng khi dám chê nhan sắc song hậu
- Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông
Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ chia sẻ hình ảnh dịu dàng với tóc dài trên mạng xã hội. Đi kèm bài đăng, H'Hen Niê còn tự hỏi chính mình: "Oh! No. Ai vậy lạ quá?". Ngay lập tức, những bức ảnh này được cư dân mạng thích mê và chia sẻ rầm rộ khắp nơi. Hầu hết, khán giả đều tỏ ra phấn khích trước vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của mỹ nhân Ê Đê.
Không chỉ trang điểm và để tóc dài dịu dàng, H'Hen Niê còn mặc áo hai dây hở bạo để lộ làn da nâu khỏe khoắn. Nhiều người cho rằng, người đẹp sinh năm 1992 đã quyết định thay đổi diện mạo để phù hợp hơn trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.
H'Hen Niê tuy được xem là Hoa hậu có vẻ đẹp lạ nhất Việt Nam nhưng vẫn rất được lòng công chúng. Cô từng khiến khán giả bất ngờ khi vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện danh giá của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.
Sau khi đăng quang, chân dài này ngày càng bộc lộ cá tính mạnh mẽ khi liều lĩnh cắt phăng mái tóc vốn đã ngắn thành tóc tém như đàn ông. Quyết định của người đẹp từng nhận không ít lời chỉ trích của cư dân mạng. Tuy nhiên, sau tất cả H'Hen Niê chứng minh gương mặt mình phù hợp với mọi sự biến đổi theo từng thời điểm quan trọng.