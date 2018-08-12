Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê

Hậu trường 12/08/2018 08:06

H'Hen Niê để tóc dài, trang điểm theo kiểu dịu dàng nữ tính khiến các fan lẫn bạn bè không thể nhận ra.

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ chia sẻ hình ảnh dịu dàng với tóc dài trên mạng xã hội. Đi kèm bài đăng, H'Hen Niê còn tự hỏi chính mình: "Oh! NoAi vậy lạ quá?". Ngay lập tức, những bức ảnh này được cư dân mạng thích mê và chia sẻ rầm rộ khắp nơi. Hầu hết, khán giả đều tỏ ra phấn khích trước vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của mỹ nhân Ê Đê.

Không chỉ trang điểm và để tóc dài dịu dàng, H'Hen Niê còn mặc áo hai dây hở bạo để lộ làn da nâu khỏe khoắn. Nhiều người cho rằng, người đẹp sinh năm 1992 đã quyết định thay đổi diện mạo để phù hợp hơn trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.

Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê - Ảnh 1
H'Hen Niê để tóc dài nữ tính trước khi lên đường đi thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 - Ảnh: Internet
Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê - Ảnh 2
Người đẹp Ê Đê còn không thể nhận ra chính mình - Ảnh: Internet

H'Hen Niê tuy được xem là Hoa hậu có vẻ đẹp lạ nhất Việt Nam nhưng vẫn rất được lòng công chúng. Cô từng khiến khán giả bất ngờ khi vượt qua hàng chục đối thủ nặng ký để giành về chiếc vương miện danh giá của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017.

Sau khi đăng quang, chân dài này ngày càng bộc lộ cá tính mạnh mẽ khi liều lĩnh cắt phăng mái tóc vốn đã ngắn thành tóc tém như đàn ông. Quyết định của người đẹp từng nhận không ít lời chỉ trích của cư dân mạng. Tuy nhiên, sau tất cả H'Hen Niê chứng minh gương mặt mình phù hợp với mọi sự biến đổi theo từng thời điểm quan trọng.

Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê - Ảnh 3
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam từng gây tranh cãi khi cắt tóc tém như đàn ông - Ảnh: Internet
Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê - Ảnh 4
Dù vậy, kiểu tóc này trông vẫn rất phù hợp với H'Hen Niê - Ảnh: Internet
Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê - Ảnh 5
Hình ảnh H'Hen Niê thời còn để tóc dài cách đây 5 năm - Ảnh: Internet
H'Hen Niê tỏa sáng như nữ hoàng với đầm vàng "nửa kín nửa hở"

H'Hen Niê tỏa sáng như nữ hoàng với đầm vàng "nửa kín nửa hở"

Mới đây, xuất hiện trong 1 sự kiện, hoa hậu H'Hen Niê mặc chiếc đầm vàng theo phong cách "nửa kín nửa hở" gây ấn tượng. Cô đang trong quá trình tập luyện để thi Hoa hậu Hoàn Vũ 2018 vào cuối năm nay.

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