Khán giả hoảng hốt giật mình bởi diện mạo mới quá khác lạ của H'Hen Niê

Mới đây, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ chia sẻ hình ảnh dịu dàng với tóc dài trên mạng xã hội. Đi kèm bài đăng, H'Hen Niê còn tự hỏi chính mình: "Oh! No. Ai vậy lạ quá?". Ngay lập tức, những bức ảnh này được cư dân mạng thích mê và chia sẻ rầm rộ khắp nơi. Hầu hết, khán giả đều tỏ ra phấn khích trước vẻ đẹp nữ tính và dịu dàng của mỹ nhân Ê Đê.

Không chỉ trang điểm và để tóc dài dịu dàng, H'Hen Niê còn mặc áo hai dây hở bạo để lộ làn da nâu khỏe khoắn. Nhiều người cho rằng, người đẹp sinh năm 1992 đã quyết định thay đổi diện mạo để phù hợp hơn trước thềm cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018.