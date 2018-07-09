Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông

Sau khi nhận nhiều lời chê bai vì cắt tóc ngắn quá đà, H'Hen Niê xuất hiện với diện mạo quyến rũ đốn tim người hâm mộ.
- Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo
- Hành động ý nghĩa của H'hen Niê trong lúc cật lực chuẩn bị thi Miss Universe 2018
Sau 7 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Tuy dính một số ồn ào như cắt tóc ngắn quá đà hay mặc đồ cũ đi sự kiện nhưng người đẹp Ê Đê vẫn được khán giả yêu mến nhờ tính cách thân thiện.
Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp tại một chương trình công bố quỹ từ thiện vì cộng đồng ở Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1992 diện bồ đầm trắng tinh khôi với những đường cắt xẻ táo bạo ở phần lưng, trang điểm tông nâu trầm quyến rũ để tôn lên nét đẹp khỏe khoắn. Tuy vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn như nam giới nhưng H'Hen Niê đã khéo léo kết hợp đôi bông tai bản lớn để tăng độ nữ tính. Nhờ sở hữu nụ cười duyên hút hồn, mỹ nhân Đắk Lắk đập tan mọi lời dị nghị về quyết định cắt tóc táo bạo của mình.