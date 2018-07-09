Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông

Sau khi nhận nhiều lời chê bai vì cắt tóc ngắn quá đà, H'Hen Niê xuất hiện với diện mạo quyến rũ đốn tim người hâm mộ.

Sau 7 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Tuy dính một số ồn ào như cắt tóc ngắn quá đà hay mặc đồ cũ đi sự kiện nhưng người đẹp Ê Đê vẫn được khán giả yêu mến nhờ tính cách thân thiện.

Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp tại một chương trình công bố quỹ từ thiện vì cộng đồng ở Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1992 diện bồ đầm trắng tinh khôi với những đường cắt xẻ táo bạo ở phần lưng, trang điểm tông nâu trầm quyến rũ để tôn lên nét đẹp khỏe khoắn. Tuy vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn như nam giới nhưng H'Hen Niê đã khéo léo kết hợp đôi bông tai bản lớn để tăng độ nữ tính. Nhờ sở hữu nụ cười duyên hút hồn, mỹ nhân Đắk Lắk đập tan mọi lời dị nghị về quyết định cắt tóc táo bạo của mình.

H'Hen Niê khoe vẻ đẹp thu hút 'đốn tim' người hâm mộ - Ảnh: Ngoisao.net

Chân dài Ê Đê khoe làn da nâu cá tính trong mẫu váy hở lưng gợi cảm - Ảnh: Ngoisao.net

Tuy để tóc ngắn lạ mắt nhưng H'Hen Niê vẫn toát lên thần thái sang chảnh của một Hoa hậu - Ảnh: Ngoisao.net

Nụ cười là điểm sáng lớn nhất trên gương mặt H'Hen Niê - Ảnh: Ngoisao.net

Mỹ nhân tóc tém thân thiện chụp ảnh với fan - Ảnh: Ngoisao.net

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 càng ngày càng được khán giả yêu mến nhiều hơn - Ảnh: Ngoisao.net

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê có cuộc sống khá giản dị trong căn hộ nhỏ nhắn màu trầm. Đây là phần thưởng cô được nhận trong hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dap-tan-moi-loi-di-nghi-hhen-nie-khoe-ve-dep-ca-tinh-voi-toc-tem-tung-bi-vi-nhu-dan-ong-289526.html