Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông

Hậu trường 09/07/2018 16:46

Sau khi nhận nhiều lời chê bai vì cắt tóc ngắn quá đà, H'Hen Niê xuất hiện với diện mạo quyến rũ đốn tim người hâm mộ.

Sau 7 tháng đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê đã tham gia rất nhiều hoạt động ý nghĩa vì cộng đồng. Tuy dính một số ồn ào như cắt tóc ngắn quá đà hay mặc đồ cũ đi sự kiện nhưng người đẹp Ê Đê vẫn được khán giả yêu mến nhờ tính cách thân thiện. 

Mới đây, cô gây chú ý khi xuất hiện xinh đẹp tại một chương trình công bố quỹ từ thiện vì cộng đồng ở Hà Nội. Mỹ nhân sinh năm 1992 diện bồ đầm trắng tinh khôi với những đường cắt xẻ táo bạo ở phần lưng, trang điểm tông nâu trầm quyến rũ để tôn lên nét đẹp khỏe khoắn. Tuy vẫn giữ nguyên mái tóc ngắn như nam giới nhưng H'Hen Niê đã khéo léo kết hợp đôi bông tai bản lớn để tăng độ nữ tính. Nhờ sở hữu nụ cười duyên hút hồn, mỹ nhân Đắk Lắk đập tan mọi lời dị nghị về quyết định cắt tóc táo bạo của mình.

Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 1
H'Hen Niê khoe vẻ đẹp thu hút 'đốn tim' người hâm mộ - Ảnh: Ngoisao.net
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 2
Chân dài Ê Đê khoe làn da nâu cá tính trong mẫu váy hở lưng gợi cảm - Ảnh: Ngoisao.net
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 3
Tuy để tóc ngắn lạ mắt nhưng H'Hen Niê vẫn toát lên thần thái sang chảnh của một Hoa hậu - Ảnh: Ngoisao.net
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 4
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 5
Nụ cười là điểm sáng lớn nhất trên gương mặt H'Hen Niê - Ảnh: Ngoisao.net
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 6
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 7
Mỹ nhân tóc tém thân thiện chụp ảnh với fan - Ảnh: Ngoisao.net
Đập tan mọi lời dị nghị, H'Hen Niê khoe vẻ đẹp cá tính với tóc tém từng bị ví như đàn ông - Ảnh 8
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 càng ngày càng được khán giả yêu mến nhiều hơn - Ảnh: Ngoisao.net
Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

H'Hen Niê có cuộc sống khá giản dị trong căn hộ nhỏ nhắn màu trầm. Đây là phần thưởng cô được nhận trong hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam vẻ đẹp H'Hen Niê H'Hen Niê kheo vẻ đẹp cá tính

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng cấm đi khám thai và sự thật xót xa dưới lớp ga giường

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Sự thật đằng sau chuyến đi đêm của ô sin và danh tính không ngờ của người đàn ông chờ sẵn

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Sự thật đằng sau vụ cãi vã lúc nửa đêm và phản ứng không ai lường trước từ anh hàng xóm

Tâm sự 4 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Qua đêm nay tương lai vụt sáng, 3 con giáp nắm được vận may, có cơ hội phất lên trông thấy, 'SỔ ĐỎ CẢ SẤP' chờ sẵn, đưa tay là có tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 46 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Nỗi bàng hoàng của người chứng kiến khi thấy anh hàng xóm xông sang giữa lúc hai vợ chồng xô xát

Tâm sự 5 giờ 16 phút trước
Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Lý Liên Kiệt lên tiếng trước tin đồn bỏ vợ, bỏ con gây xôn xao khắp cõi mạng

Sao quốc tế 5 giờ 22 phút trước
Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Qua đêm nay, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 29 phút trước
Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp gặp cơ hội phát tài, tháng mới thăng hoa vượt bậc, Tiền Tài Phú Quý trong tầm tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 46 phút trước
Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Nam tài tử Kim Soo Hyun có cơ hội lật ngược tình thế sau loạt bằng chứng từ Dispatch

Sao quốc tế 5 giờ 47 phút trước
Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Vận may kéo đến hiên nhà từ tháng 10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Đúng ngày mai, thứ Tư 14/10/2026, 3 con giáp được Quý Nhân dẫn đường, phất lên chóng mặt, TIỀN CỦA tề tựu đầy nhà chật két

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 13/10/2026, 3 con giáp may mắn đổi đời ngoạn mục nhờ gặp Quý Nhân, làm 1 được 10, tiền rủng rỉnh đầy tay

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42