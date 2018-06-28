Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo

Hậu trường 28/06/2018 13:52

Không còn mặc kín đáo, trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê "đốt mắt" người nhìn khi xuất hiện với bộ váy siêu ngắn, hở bạo vòng 1.

Tối qua (27/6), Hoa hậu H'Hen Niê xuất hiện trong một sự kiện lớn tại TP.HCM, quy tụ hàng loạt chân dài đình đám trong làng giải trí Việt. Các khách mời tham gia đều chọn những trang phục độc đáo và ấn tượng nhất để xuất hiện trên thảm đỏ.

Tuy nhiên, trong hàng loạt ngôi sao, người đáng chú ý và gây tranh cãi nhất đêm qua chắc hẳn chính là H'Hen Niê.

Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 1
Xuất hiện tại sự kiện, người đẹp diện một chiếc váy đen bó sát ngắn cũn cỡn - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 2
Bộ váy gợi cảm này là của Lưu Ngọc Kim Khanh - NTK vốn nổi tiếng với hình tượng sexy và cá tính - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 3
Chiếc váy siêu ngắn lại còn được xẻ một bên khiến nhiều người phải đỏ mặt khi nhìn -  Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 4
Đặc biệt, một bên nội y được đính kim sa tạo điểm nhấn cho trang phục - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 5
Phối hợp cùng bông tai dài đeo một bên, đôi găng tay đen và túi da nhỏ tiệp màu mang đến cho người đẹp vẻ ngoài gợi cảm, mạnh mẽ - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 6
Tư thế chụp ảnh của người đẹp khiến nhiều người phải đỏ mặt  - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 7
Nhiều khán giả cho rằng trang phục sexy này không phù hợp với một hoa hậu, thậm chí gây phản cảm - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 8
Việc thay đổi phong cách là tốt nhưng nếu không cẩn thận có thể khiến người đẹp sinh năm 1992 mất điểm trong mắt người hâm mộ - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 9
Trước đây, H'Hen Niê luôn chọn những trang phục kín đáo - Ảnh minh họa: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 10
Phong cách thời trang kín đáo nhưng vẫn tôn lên đường cong cơ thể của nàng Hậu được nhiều người yêu thích - Ảnh: Internet
Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo - Ảnh 11
Những trang phục thiết kế đơn giản nhưng vẫn sang trọng - Ảnh: Internet

Hành động ý nghĩa của H'hen Niê trong lúc cật lực chuẩn bị thi Miss Universe 2018

Hành động ý nghĩa của H'hen Niê trong lúc cật lực chuẩn bị thi Miss Universe 2018

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Từ khóa:   H'Hen Niê Hoa hậu H'Hen Nie

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