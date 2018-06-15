Thật không thể ngờ nổi, H'Hen Niê lại có thể mê trai đến mức quên luôn danh hiệu cao quý thế này!

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - H'Hen Niê khiến nhiều người bất ngờ khi liên tục tỏ ra "phát cuồng" trước những người mẫu nam có ngoại hình điển trai.

Mới đây, ban tổ chức chương trình Quý ông đại chiến tung ra đoạn giới thiệu tập phát sóng có sự xuất hiện của Chi Pu và Hoa hậu Hoàn vũ H'Hen Niê. Tập đặc biệt này sẽ lên sóng vào tối 16/6 và hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả xem truyền hình. Trong nội dung đoạn trailer, có thể thấy H'Hen Niê ăn mặc khá khác biệt so với các khách mời còn lại như Lan Ngọc, Chi Pu hay Lâm Vỹ Dạ. Sau nhiều lần đổi kiểu tóc, người đẹp Ê Đê càng bộc lộ cá tính mạnh mẽ hơn. Cô khoe vẻ đẹp khỏe khoắn, năng động với làn da nâu lạ mắt.

H'Hen Niê được xem là Hoa hậu cá tính nhất Việt Nam - Ảnh: Internet H'Hen Niê vô tư cười thả ga trong chương trình Quý ông đại chiến - Ảnh: Internet Tuy nhiên khi ngồi trên hàng ghế khách mời, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 nhiều lần đánh mất thần thái với những động tác khó hiểu. Vì quá phấn khích trước những thí sinh điển trai, H'Hen Niê vô tư cười nói hô hố mà không cần bận tâm mình đang là Hoa hậu. Thậm chí, cô liên tục ngã người qua lại, khua chân múa tay theo theo điệu nhạc khiến các người đẹp ngồi kế bên "hạn hán lời". Trước ánh mắt ngạc nhiên của Lan Ngọc, H'Hen Niê cũng không ngần ngại hỏi: "Bây giờ tôi là hoa hậu rồi, nhưng tôi muốn được bộc lộ hết mình thì có được không?".

H'Hen Niê quên sạch chuyện mình đang là Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Ảnh: Internet Đáng chú ý nhất là lúc chàng người mẫu Nhâm Phương Nam biểu diễn, H’Hen Niê gần như phát cuồng. Người đẹp không thể kiềm chế được cảm xúc khi liên tục biểu lộ "mắt chữ o mồm chữ A", sau đó là phi thẳng lên sân khấu ôm eo và tặng hoa cho nam thần. Những hành động khó hiểu của người đẹp Ê Đê khiến toàn bộ khán giả tại trường quay đều "há hốc mồm" vì kinh ngạc. Sau khi ngộ nhận ra vấn đề, Hoa hậu tóc tém của năm 2017 thừa nhận: "Tôi đã đánh mất điều gìn giữ suốt 26 năm qua. Bao nhiêu điều cần giấu đã lộ ra rồi...". Người đẹp phấn khích trước những màn biểu diễn của các trai đẹp - Ảnh: Internet Cô phát cuồng khi nhìn thấy trai đẹp - Ảnh: Internet H'Hen Niê cắt tóc ngắn hơn sau khi bị chê 'giống đàn ông' - Ảnh: Internet Clip H'Hen Niê chia sẻ về chuyện niềng răng

Hoa hậu H'Hen Niê mặc bikini khoe ngực "khủng", vòng 3 gần 1m ở bể bơi Sở hữu số đo ba vòng nóng bỏng, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 H'Hen Niê "thiêu đốt" mọi ánh nhìn khi mặc bikini chào hè.

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