H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh'

Hậu trường 18/05/2018 11:45

Ngay sau khi Trang Trần tuyên bố showbiz không có ai còn trinh, H'Hen Niê liền viết một dòng bình luận cực "chất" khiến nhiều người bất ngờ.

Liên quan đến Scandal Phạm Anh Khoa bị các vũ công trẻ tuổi tố gạ tình, rất đông sao Việt đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Đáng chú ý nhất những lời chia sẻ gay gắt của Trang Trần, mỹ nhân được mệnh danh là "thánh chửi" của showbiz Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà chủ quán bún đậu mắm tôm nổi lên với những phát ngôn gây choáng như "Đừng bật nắp quan tài nữa các bánh bèo thanh cao" hay "Tôi cũng có chuyện muốn tố"...

H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh' - Ảnh 1
Câu chuyện Phạm Anh Khoa gạ tình mỹ nhân Việt gây ồn ào showbiz suốt một tuần qua - Ảnh: Internet

Mới đây, Trang Trần tiếp tục livestream bày tỏ ý kiến cá nhân về vụ việc của Phạm Anh Khoa. Bằng giọng điệu thẳng thắn, cựu người mẫu nói mình không phải là bạn của vợ chồng Phạm Anh Khoa nhưng bất bình trước cách cư xử quá lố của các chân dài. Thậm chí, Trang Trần còn gây sốc khi khẳng định chẳng ai còn trinh khi vào showbiz.

"Phụ nữ bị gạ tình hay sàm sỡ sẽ rất bực, nhưng nếu là người thẳng thắn thì nói rõ luôn. Tưởng hiếp dâm mà dễ à? Xin lỗi, cái showbiz này thối lắm. Không có ai hiền và cũng chẳng có ai còn trinh khi vào showbiz đâu", Trang Trần bày tỏ.

H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh' - Ảnh 2
Trang Trần khẳng định các cô gái trong showbiz không ai còn trinh - Ảnh: Internet

Trước phát ngôn mạnh miệng của Trang Trần, rất đông sao Việt tỏ ra không đồng tình. Đáng chú ý nhất là lời chia sẻ dí dỏm nhưng đầy thâm thúy của Hoa hậu H'Hen Niê. Theo đó, khi một người bạn chia sẻ đường link bài viết về lời tuyên bố của bà chủ quán bún đậu, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bất ngờ để lại một dòng bình luận phản bác: "Vậy em chưa vào showbiz nè chị hihi".

Tuy người đẹp Ê Đê không khẳng định bất cứ điều gì nhưng ai đọc vào cũng hiểu cô đang ẩn ý nói mình còn trinh. Sự dễ thương của H'Hen Niê nhận được vô vàn lời khen trên cộng đồng mạng.

H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh' - Ảnh 3
H'Hen Niê bất ngờ phản ứng trước phát ngôn gây bão của Trang Trần - Ảnh: FBNV

H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh' - Ảnh 4

H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh' - Ảnh 5
Dân mạng thích thú với phần bình luận dễ thương của H'Hen Niê - Ảnh: FBNV

 

 Clip Trang Trần phân tích chuyện Phạm Anh Khoa gạ tình

Trang Trần phát ngôn sốc sau scandal của Phạm Anh Khoa: 'Không ai vào showbiz mà còn trinh'

Trang Trần phát ngôn sốc sau scandal của Phạm Anh Khoa: 'Không ai vào showbiz mà còn trinh'

Trong đoạn livestream, Trang Trần cho rằng khi Phạm Anh Khoa lên tiếng xin lỗi thì mọi người nên rộng lượng. Ngoài ra, chân dài còn phát ngôn gây sốc: Không ai vào showbiz mà còn trinh.

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