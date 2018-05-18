H'Hen Niê phản ứng sốc khi Trang Trần tuyên bố 'Không có cô gái nào vào showbiz mà còn trinh'

Liên quan đến Scandal Phạm Anh Khoa bị các vũ công trẻ tuổi tố gạ tình, rất đông sao Việt đã đưa ra nhiều quan điểm khác nhau. Đáng chú ý nhất những lời chia sẻ gay gắt của Trang Trần, mỹ nhân được mệnh danh là "thánh chửi" của showbiz Việt. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà chủ quán bún đậu mắm tôm nổi lên với những phát ngôn gây choáng như "Đừng bật nắp quan tài nữa các bánh bèo thanh cao" hay "Tôi cũng có chuyện muốn tố"...

Câu chuyện Phạm Anh Khoa gạ tình mỹ nhân Việt gây ồn ào showbiz suốt một tuần qua - Ảnh: Internet

Mới đây, Trang Trần tiếp tục livestream bày tỏ ý kiến cá nhân về vụ việc của Phạm Anh Khoa. Bằng giọng điệu thẳng thắn, cựu người mẫu nói mình không phải là bạn của vợ chồng Phạm Anh Khoa nhưng bất bình trước cách cư xử quá lố của các chân dài. Thậm chí, Trang Trần còn gây sốc khi khẳng định chẳng ai còn trinh khi vào showbiz.