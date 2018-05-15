‘Thánh chửi’ Trang Trần cãi tay đôi khi bị chồng dạy dỗ vì ‘suốt ngày chửi cha mắng mẹ người ta’

Hậu trường 15/05/2018 16:52

Siêu mẫu Trang Trần vừa gây chú ý khi chia sẻ đoạn livestream tranh luận với ông xã. Chân dài này khẳng định, cô nổi điên là vì dù đã nói nhẹ nhàng nhưng người khác vẫn không nghe.

Không ít lần đăng đàn bóc phốt, mắng chửi đồng nghiệp nặng lời, Trang Trần được dân mạng phong làm “thánh chửi”. Tuy nhiên, sự đanh đá của chân dài này khiến rất nhiều người khó chịu và buông lời chỉ trích. 

‘Thánh chửi’ Trang Trần cãi tay đôi khi bị chồng dạy dỗ vì ‘suốt ngày chửi cha mắng mẹ người ta’ - Ảnh 1
Chân dài này từng gây xôn xao khi xúc phạm nghệ sĩ Xuân Hương - Ảnh: Internet

Mới đây, chồng Việt kiều của cựu siêu mẫu cũng vừa khuyên bà xã nên nhẹ nhàng hơn khi nói chuyện. Tuy nhiên, Trang Trần cãi tay đôi với ông xã và khẳng định bản thân mình đã nhẹ nhàng hết sức nhưng không thành công.

‘Thánh chửi’ Trang Trần cãi tay đôi khi bị chồng dạy dỗ vì ‘suốt ngày chửi cha mắng mẹ người ta’ - Ảnh 2
Trang Trần bị ông xã nhắc nhở chuyện lớn tiếng chửi bới người khác - Ảnh: FBNV
‘Thánh chửi’ Trang Trần cãi tay đôi khi bị chồng dạy dỗ vì ‘suốt ngày chửi cha mắng mẹ người ta’ - Ảnh 3
Tuy nhiên, cô khẳng định mình không sai - Ảnh: FBNV

Theo nội dung của đoạn livestream, chồng Trang Trần cho rằng vợ mình nên xem lại vì con gái chưa đầy 2 tuổi mà đã phải thay đến 4 người giúp việc. Anh khuyên cô nên hạn chế chửi bậy, dù người khác có sai thì cũng nên kiềm chế và nói một cách nhẹ nhàng: “Anh biết tính em nóng, nhưng mà nóng là em cứ la người ta như thế là không được”. 

Thế nhưng, có vẻ Trang Trần không muốn nghe lời khuyên bảo của ông xã.

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"Mùa mưa rồi, đừng bật nắp quan tài không nước cống ngập vào mồm đấy. Nếu tài năng, hát hay, diễn tốt, nhảy giỏi thì tự mà nổi tiếng đi. Hát hò, đóng phim chẳng đến đâu mà cứ bày đặt thanh cao", Trang Trần bày tỏ.

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