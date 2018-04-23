Từ lúc Nam Em lên báo kể tường tận chuyện tình yêu, Trường Giang gặp không ít rắc rối khi liên tục bị cư dân mạng chỉ trích. Hầu hết, khán giả đều cho rằng Mười Khó không đáng mặt đàn ông khi đang quen Nhã Phương mà lại đi "thả thính" cô gái khác. Trước những scandal bủa vây, nam danh hài chọn cách im lặng để mọi việc tự lắng xuống.

Tuy nhiên, việc làm của Trường Giang không giúp mọi thứ tốt hơn, thậm chí anh còn liên tục bị Nam Em quấy rầy suốt thời gian qua. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Nam Em rón rén đặt bánh kem và hoa trước nhà Mười Khó. Quanh nhà Trường Giang cũng xuất hiện nhiều poster quảng cáo ca khúc mới của Top 8 Hoa hậu Trái Đất.