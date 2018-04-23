Trang Trần mạnh miệng mắng Nam Em là vong, ai đọc xong cũng lạnh gáy

Hậu trường 23/04/2018 16:48

Quá bức xúc khi Nam Em gây khó dễ cho Trường Giang, Trang Trần đã đăng tải một status đầy thâm thúy trên trang cá nhân.

Từ lúc Nam Em lên báo kể tường tận chuyện tình yêu, Trường Giang gặp không ít rắc rối khi liên tục bị cư dân mạng chỉ trích. Hầu hết, khán giả đều cho rằng Mười Khó không đáng mặt đàn ông khi đang quen Nhã Phương mà lại đi "thả thính" cô gái khác. Trước những scandal bủa vây, nam danh hài chọn cách im lặng để mọi việc tự lắng xuống.

Tuy nhiên, việc làm của Trường Giang không giúp mọi thứ tốt hơn, thậm chí anh còn liên tục bị Nam Em quấy rầy suốt thời gian qua. Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip Nam Em rón rén đặt bánh kem và hoa trước nhà Mười Khó. Quanh nhà Trường Giang cũng xuất hiện nhiều poster quảng cáo ca khúc mới của Top 8 Hoa hậu Trái Đất.

Trang Trần mạnh miệng mắng Nam Em là vong, ai đọc xong cũng lạnh gáy - Ảnh 1
Trường Giang cho biết, thời gian qua anh mất ăn mất ngủ vì chứng kiến Nhã Phương đau lòng - Ảnh: Zing

Quá mệt mỏi, nam diễn viên buộc phải lên tiếng để bảo vệ tình yêu với Nhã Phương. Trong bài chia sẻ trên Zing, Trường Giang gần như trút hết tâm can sau khoảng thời gian dài chịu đựng cay đắng. Trước thông tin này, rất nhiều sao Việt bày tỏ sự bức xúc với Nam Em, trong đó cựu người mẫu Trang Trần đã có những chia sẻ khá gay gắt.

"Thương anh Giang quá, bị vong nó ốp thì cúng thế...nào được. Cố lên anh nghen, em chỉ biết thầy giải vong, chứ vong ốp ai biết thầy nào không?", Trang Trần viết.

Trang Trần mạnh miệng mắng Nam Em là vong, ai đọc xong cũng lạnh gáy - Ảnh 2
Trang Trần cho rằng Nam Em là 'vong' ám Trường Giang không buông - Ảnh: FBNV
Trang Trần mạnh miệng mắng Nam Em là vong, ai đọc xong cũng lạnh gáy - Ảnh 3
Trang Trần mạnh miệng chửi là Nam Em là 'thần kinh, không biết xấu hổ' - Ảnh: Internet

Dưới bài chia sẻ này, nhiều cư dân mạng đồng tình với quan điểm của Trang Trần. Không ít người cho rằng Nam Em đã sai hoàn toàn khi chen chân vào chuyện tình yêu tốt đẹp của Mười Khó. Tuy nhiên, cũng không ít cư dân mạng lên tiếng trách Trường Giang và mong anh ghi nhớ bài học đắt giá này.

Trang Trần mạnh miệng mắng Nam Em là vong, ai đọc xong cũng lạnh gáy - Ảnh 4
Thời điểm Nam Em thừa nhận yêu Trường Giang, Trang Trần cũng rất bức xúc  - Ảnh: FBNV
Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’

Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’

Trước phản ứng của Nam Em về chuyện tình cảm với Trường Giang, Thân Thúy Hà vừa bức xúc lên tiếng.

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