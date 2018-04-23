Nhiều ngày qua, chuyện tình cảm của Nam Em và Trường Giang khiến dân tình thở dài ngao ngán vì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cả Trường Giang và Nam Em đều lên tiếng nói về chuyện này trước công chúng.

Anh chia sẻ về những dằn vặt vì đã làm cho Nhã Phương tổn thương. Đặc biệt, danh hài xứ Quảng gây bất ngờ khi cho biết Nam Em không được bình thường về đầu óc, đồng thời cảnh báo chân dài này không được động đến bạn gái của mình.