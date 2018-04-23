Trước phản ứng của Nam Em về chuyện tình cảm với Trường Giang, Thân Thúy Hà vừa bức xúc lên tiếng.
- Bị Trường Giang đe dọa, Nam Em khẳng định không giận và thề vẫn yêu
- Bao giờ Nam Em dừng trò lố, thôi lợi dụng tên tuổi Trường Giang?
Nhiều ngày qua, chuyện tình cảm của Nam Em và Trường Giang khiến dân tình thở dài ngao ngán vì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cả Trường Giang và Nam Em đều lên tiếng nói về chuyện này trước công chúng.
Anh chia sẻ về những dằn vặt vì đã làm cho Nhã Phương tổn thương. Đặc biệt, danh hài xứ Quảng gây bất ngờ khi cho biết Nam Em không được bình thường về đầu óc, đồng thời cảnh báo chân dài này không được động đến bạn gái của mình.
Về phía Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, cô khẳng định không hề giận và vẫn còn yêu nam danh hài. Ngoài ra, Nam Em cũng nhận không ít "gạch đá" khi cho rằng sự yếu đuối trong tình yêu của cô xuất phát từ đặc điểm của người miền Tây.
Không chỉ cư dân mạng mà Thân Thúy Hà cũng bức xúc phản pháo trước phát ngôn động chạm “vơ đũa cả nắm” của cô.
Thân Thúy Hà bức xúc viết: "Người miền Tây không ai yêu ngu và điên như em đâu nhá. Cá nhân em thôi đừng lôi cả miền Tây vào chuyện nhảm nhí này. Người miền Tây có thói quen đội nón lá, không thích đội quần như em đâu em ơi”.