Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’

Hậu trường 23/04/2018 13:38

Trước phản ứng của Nam Em về chuyện tình cảm với Trường Giang, Thân Thúy Hà vừa bức xúc lên tiếng.

Nhiều ngày qua, chuyện tình cảm của Nam EmTrường Giang khiến dân tình thở dài ngao ngán vì vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Mới đây, cả Trường Giang và Nam Em đều lên tiếng nói về chuyện này trước công chúng.

Anh chia sẻ về những dằn vặt vì đã làm cho Nhã Phương tổn thương. Đặc biệt, danh hài xứ Quảng gây bất ngờ khi cho biết Nam Em không được bình thường về đầu óc, đồng thời cảnh báo chân dài này không được động đến bạn gái của mình.

Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’ - Ảnh 1
Nam Em và Trường Giang gây xôn xao khi vừa lên tiếng về chuyện tình cảm trước truyền thông - Ảnh: Internet

Về phía Hoa khôi Đồng bằng sông Cửu Long, cô khẳng định không hề giận và vẫn còn yêu nam danh hài. Ngoài ra, Nam Em cũng nhận không ít "gạch đá" khi cho rằng sự yếu đuối trong tình yêu của cô xuất phát từ đặc điểm của người miền Tây.

Không chỉ cư dân mạng mà Thân Thúy Hà cũng bức xúc phản pháo trước phát ngôn động chạm “vơ đũa cả nắm” của cô.

Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’ - Ảnh 2
Thân Thúy Hà cho rằng không ai yêu ngu và điên như Nam Em - Ảnh: FBNV

Thân Thúy Hà bức xúc viết: "Người miền Tây không ai yêu ngu và điên như em đâu nhá. Cá nhân em thôi đừng lôi cả miền Tây vào chuyện nhảm nhí này. Người miền Tây có thói quen đội nón lá, không thích đội quần như em đâu em ơi”.

Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’ - Ảnh 3
Người đẹp này bức xúc khi Nam Em lôi cả người miền Tây vào chuyện yêu đương cá nhân - Ảnh: FBNV
Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’ - Ảnh 4
Ca sĩ Pha Lê cũng bức xúc nói về Nam Em: 'Đẹp như thế mà bị điên' - Ảnh: FBNV
Thân Thúy Hà bức xúc nhắn chửi thẳng mặt Nam Em ‘yêu ngu và điên’ - Ảnh 5
Siêu mẫu Xuân Lan cũng chia sẻ suy nghĩ trước cách yêu của Nam Em - Ảnh: FBNV
Khu vực xung quanh quán ăn của Trường Giang xuất hiện nhiều poster quảng bá MV của Nam Em

Khu vực xung quanh quán ăn của Trường Giang xuất hiện nhiều poster quảng bá MV của Nam Em

Poster quảng bá MV của Nam Em chỉ cách quán ăn của Trường Giang vài số nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   Thân Thúy Hà Nam Em Trường Giang

TIN MỚI NHẤT

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 14/10/2026: Thế giới lao dốc, SJC tuột mốc 140 triệu/lượng

Đời sống 11 phút trước
3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 17 phút trước
Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 14/10/2026, khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/10/2026, 3 con giáp may mắn TÀI KHOẢN RỦNG RỈNH, sự nghiệp chuyển mình ĐỘT PHÁ, ngập trong biển tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Đúng ngày mai, thứ Năm 14/10/2026, trăm điều tốt lành, vạn điều như ý, 3 con giáp phúc sâu lộc dày, tiền tài vô biên, công danh xán lạn bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Dương Mịch bí mật gặp con gái, nói không với mọi hợp đồng quảng cáo có liên quan

Sao quốc tế 3 giờ 17 phút trước
Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tử vi thứ Năm 15/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp hưng thịnh, tiền tài tăng vọt, Mão - Thân công việc bất trắc, tiền mất tật mang

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

Loại hạt nhỏ tưởng ăn cho vui miệng là bí quyết sống khỏe mỗi ngày

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Ngô Thanh Vân: Từng suy sụp vì IVF, tìm lại niềm tin để đón “quả ngọt”

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42