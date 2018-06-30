Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Xuất thân từ một gia đình nghèo thuộc dân tộc Ê Đê, H'Hen Niê từng phải đi thuê trọ trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ chỗ đặt tủ quần áo và kệ giày. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô từng phải đi mượn tiền, mượn đồ đạc quần áo của bạn đi thi.

Sau 6 tháng đăng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê vẫn có cuộc sống khá giản dị chứ không màu mè hay phô trương như những người đẹp mới nổi. Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1992 khá giản dị khi đi sự kiện. Cô sẵn sàng mặc lại một bộ váy tới hai ba lần hoặc đi một đôi giày đến tróc hết da mà không cần bận tâm ai soi mói. Với H'Hen Niê, tiết kiệm là điều đáng khen chứ không có gì phải xấu hổ.