Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017

Hậu trường 30/06/2018 12:25

H'Hen Niê có cuộc sống khá giản dị trong căn hộ nhỏ nhắn màu trầm. Đây là phần thưởng cô được nhận trong hai năm nhiệm kỳ Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

Xuất thân từ một gia đình nghèo thuộc dân tộc Ê Đê, H'Hen Niê từng phải đi thuê trọ trong căn phòng chật hẹp chỉ đủ chỗ đặt tủ quần áo và kệ giày. Trước khi trở thành Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cô từng phải đi mượn tiền, mượn đồ đạc quần áo của bạn đi thi.

Sau 6 tháng đăng Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, H'Hen Niê vẫn có cuộc sống khá giản dị chứ không màu mè hay phô trương như những người đẹp mới nổi. Có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1992 khá giản dị khi đi sự kiện. Cô sẵn sàng mặc lại một bộ váy tới hai ba lần hoặc đi một đôi giày đến tróc hết da mà không cần bận tâm ai soi mói. Với H'Hen Niê, tiết kiệm là điều đáng khen chứ không có gì phải xấu hổ.  

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 1
Đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là giấc mơ lớn nhất trong đời H'Hen Niê - Ảnh: Internet

Mới đây, H'Hen Niê lần đầu hé lộ về không gian sống trong căn hộ là phần thưởng của cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017. Tuy là phần thưởng nhưng người đẹp Ê Đê chỉ sống ở đây 2 năm trong thời gian nhiệm kỳ.

Xuất hiện trong clip do một trang báo điện tử đăng tải, mỹ nhân tóc tém ăn mặc khá đơn giản với quần jeans và áo thun màu nâu. Cô thân thiện giới thiệu chi tiết từng góc nhỏ xinh trong căn nhà khiến nhiều người thích thú. H'Hen Niê không sống một mình và ở cùng chú chó cưng có tên Bella. Nó vừa là vật nuôi vừa là người giúp Hoa hậu xua tan mệt mỏi mỗi lúc trở về nhà.

Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 2
H'Hen Niê thân thiện giới thiệu tổ ấm nhỏ với mọi người - Ảnh: Cắt từ clip
Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 3
Mọi ngóc ngách trong nhà đều khá gọn gàng, sạch sẽ - Ảnh: Cắt từ clip
Không thể ngờ được, H'Hen Niê lại sống thế này trong căn hộ phần thưởng cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 - Ảnh 4
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam dành một góc để đọc sách và thư giãn - Ảnh: Cắt từ clip

Hoa hậu H'Hen Niê khoe căn hộ nhỏ xinh của mình. Nguồn: Ngoisao.net

Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo

Từ bỏ hình ảnh kín đáo, H'Hen Niê diện váy ngắn cũn cỡn, tạo hình sexy táo bạo

Không còn mặc kín đáo, trong một sự kiện mới đây, Hoa hậu H'Hen Niê "đốt mắt" người nhìn khi xuất hiện với bộ váy siêu ngắn, hở bạo vòng 1.

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