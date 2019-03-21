Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai

Hậu trường 21/03/2019 11:11

Biệt thự của diễn viên Hiền Mai không quá rộng lớn nhưng nằm ở vị trí rất đẹp bên sông Sài Gòn.

Mới đây, Á hậu Thùy Dung đã chia sẻ loạt ảnh được chụp tại nhà diễn viên Hiền Mai trong một lần ghé thăm. Cũng từ đây, tổ ấm của "Nữ hoàng ảnh lịch" chính thức được hé lộ với công chúng.

Biệt thự nhà diễn viên Hiền Mai không quá rộng lớn nhưng được thiết kế theo phong cách cổ điển và sang trọng. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông rất hiện đại bởi màu sắc trang nhã hòa cùng màu xanh của thiên nhiên. Tuy nhiên khi vào bên trong, chủ nhân ưu tiên bài trí nội thất có màu trầm tạo cảm giác ấm cúng cho các thành viên khi trở về. 

Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 1
Á hậu Thùy Dung hào hứng khi được đến thăm biệt thự của vợ chồng diễn viên Hiền Mai - Ảnh: Internet
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 2
Căn biệt thự lộng lẫy, khang trang tọa lạc bên sông Sài Gòn - Ảnh: Internet
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 3
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 4
Diễn viên Hiền Mai yêu thích phong cách cổ điển nên trang trí căn nhà theo tông trầm - Ảnh: Internet
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 5
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 6
Hiền Mai từng được xem là 'Nữ hoàng ảnh lịch' vào khoảng thập niên 1990 - Ảnh: Internet
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 7
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 8
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 9
Diễn viên Hiền Mai luôn cố gắng tạo nên sự hài hòa với thiên nhiên trong không gian sống - Ảnh: Internet
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 10
Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai - Ảnh 11
Nữ diễn viên có hẳn một phòng để trưng bày các vật lưu niệm - Ảnh: Internet

Diễn viên Hiền Mai được biết đến với nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim như: "Cu Tí và cô giáo Mai", "Ngọn gió hồi sinh", "Chuyến tàu hoàng hôn", "Cánh buồm ảo ảnh"... 

Vốn sở hữu vẻ đẹp mộc mạc và hiền dịu, nữ diễn viên từng được xem là "Nữ hoàng ảnh lịch" vào khoảng thập niên 1990. Hiền Mai kết hôn năm 2003 với một doanh nhân và hiện có một con trai tên Tony.

Từ bỏ sang Mỹ, dành nửa thế kỷ chăm mẹ bệnh nặng, Hiền Mai tạo nên "giai thoại" đẹp nhất showbiz

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"Từ lúc chưa lấy chồng, má đã phải phẫu thuật não. Khi Hiền Mai được sinh ra, gần như trong người má, bệnh gì cũng có và lần nào vô viện cũng trong tình trạng sợ không qua khỏi được", Hiền Mai thổ lộ.

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