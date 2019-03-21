Khám phá biệt thự triệu đô, đẹp lộng lẫy như cung điện của diễn viên Hiền Mai

Mới đây, Á hậu Thùy Dung đã chia sẻ loạt ảnh được chụp tại nhà diễn viên Hiền Mai trong một lần ghé thăm. Cũng từ đây, tổ ấm của "Nữ hoàng ảnh lịch" chính thức được hé lộ với công chúng.

Biệt thự nhà diễn viên Hiền Mai không quá rộng lớn nhưng được thiết kế theo phong cách cổ điển và sang trọng. Nhìn từ bên ngoài, ngôi nhà trông rất hiện đại bởi màu sắc trang nhã hòa cùng màu xanh của thiên nhiên. Tuy nhiên khi vào bên trong, chủ nhân ưu tiên bài trí nội thất có màu trầm tạo cảm giác ấm cúng cho các thành viên khi trở về.