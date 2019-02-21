Cận cảnh biệt thự nhà vườn đẹp như mơ giữa lòng Hà Nội của vợ chồng Xuân Bắc

Sau dịp Tết Nguyên đán, vợ chồng Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ về tổ ấm mới đẹp như mơ giữa lòng Hà Nội.
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Thời gian qua, vợ chồng Xuân Bắc thường xuyên chia sẻ lên trang cá nhân những bức ảnh chụp cận cảnh căn biệt thự nhà vườn đẹp như mơ. Được biết, vợ chồng Xuân Bắc đã đưa hai con chuyển đến nơi ở mới này sau thời gian dài cố gắng tích cóp và xây dựng.
Có thể thấy, tổ ấm mới của gia đình Xuân Bắc vô cùng nên thơ, không khác gì một khu nghỉ dưỡng đẳng cấp tại các resort nổi tiếng. Tuy căn nhà không quá lớn nhưng được thiết kế gần gũi với thiên nhiên, sử dụng các loại gỗ đắt tiền và được chủ nhân trồng rất nhiều cây xanh, hoa tươi trước sân nhà. Các lối đi được lát bằng đá tự nhiên tạo nên một khoảng không gian xanh mát và yên bình. Khi đêm xuống, căn biệt thự sáng bừng lên với ánh đèn ấm áp khiến các thành viên đều muốn trở về nhà.
Sau nhiều năm hôn nhân, vợ chồng Xuân Bắc đã sinh được hai người con trai kháu khỉnh. Cách đây ít tháng, chị Hồng Nhung được cho là đang mang thai con thứ ba. Tuy nhiên, từ đó đến nay cặp vợ chồng khá tín tiếng về vấn đề này. Trên trang cá nhân, bà xã Xuân Bắc cũng không chia sẻ ảnh bầu bí khiến cư dân mạng không khỏi tò mò.